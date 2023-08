Zehn Jungmeister aus dem Tölzer Land verabschiedet: „Garant für Qualität des Handwerks“

Frisch gebackene Meister: Die neun Absolventen und eine Absolventin aus dem Landkreis: Sebastian Koch aus Dietramszell (Elektrotechnik), Kilian Selent aus Königsdorf (Elektrotechnik), Sebastian Widmann aus Einöd (Elektrotechnik), Kilian Hammerl aus Benediktbeuern (Elektrotechnik), Markus Dose aus Kochel am See (Elektrotechnik), Dominik Stahn aus Icking (Elektrotechnik), Christian Kammermeier aus Lenggries (Elektrotechnik), Korbinian Jaud aus Wackersberg (Elektrotechnik), Jakob Ertl aus Eurasburg (Installateur und Heizungsbauer) und Katharina Hohenreiter aus Gaißach (Friseure).

Abschlussfeier der Meisterschulen am Münchner Ostbahnhof

Bei der Abschlussfeier der Meisterschulen am Ostbahnhof neun Jungmeister und eine Jungmeisterin feierlich verabschiedet. Ihr Meisterbrief ist ein „Garant für Qualität des Handwerks“.

Bad Tölz-Wolfratshausen/München – Insgesamt 338 Jungmeister verabschiedeten die Meisterschulen am Münchner Ostbahnhof in diesem Jahr – viele davon kommen aus Oberbayern, zehn aus dem Tölzer Land. Im Rahmen einer Abschlussfeier bekamen die Absolventinnen und Absolventen ihre Meisterbriefe überreicht.

Die Gruppe der Jungmeister war bunt gemischt. Laut Pressemitteilung kommen die Absolventen aus 21 verschiedenen Ländern und sind zwischen 21 und 52 Jahre alt. Die Meisterprüfungen konnten in den Gewerken Elektrotechnik, Friseurhandwerk, Feinwerkmechanik, Informationstechnik, Installations- und Heizungsbau, Landmaschinenmechanik, Metallbau und Zahntechnik abgelegt werden.

Bei der Abschlussfeier wurden die Klassen- und Jahrgangsbesten für ihre herausragenden Leistungen geehrt, teilt die Schule mit. Schulleiter Georg Junior eröffnete die Veranstaltung. „Im Laufe seiner Ansprache zitierte er Schülerbeiträge aus einer Zufriedenheitsumfrage, bei der es viele positive Rückmeldungen zum Kollegium und zur Schule als Ganzes gab“, heißt es in der Mitteilung.

Lob von Münchens Zweiter Bürgermeisterin

Münchens Zweite Bürgermeisterin Katrin Habenschaden würdigte die Arbeit des scheidenden Schulleiters Georg Junior, der 21 Jahre in leitender Position an Münchner Schulen tätig war, davon zuletzt 13 Jahre als Schulleiter und Geschäftsleiter des Zweckverbandes der Meisterschulen am Ostbahnhof. Die Vizepräsidentin der Handwerkskammer von München und Oberbayern, Carola Greiner-Bezdeka, betonte das weltweit hohe Ansehen des Meistertitels: „Dieser ist ein Garant für die Qualität, Innovation und Wettbewerbsfähigkeit von Produkten und Dienstleistungen des Handwerks, schafft Vertrauen beim Verbraucher und ist unverzichtbar für eine fundierte und zukunftsorientierte Berufsausbildung.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.