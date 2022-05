Zensus: Jetzt geht die Ergebung im Tölzer Land los

Von: Felicitas Bogner

Der Zensus startet am 15. Mai. © Daniel Karmann/dpa

Die Erhebung der Daten zum Zensus 2022 beginnt in dieser Woche. Erst werden Haushalte nur abgegangen, dann Interviews geführt.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Heuer steht in Deutschland der Zensus an. Dabei werden Daten erhoben, die Aufschluss über die Bevölkerung geben. Zu diesem Zweck sollen im Landkreis rund 27 000 Bürger Fragen beantworten. In dieser Woche beginnen die Beauftragten mit Begehungen, teilt das Landratsamt mit. Das heißt, sie suchen die zufällig ausgewählten Adressen auf und erfassen die Namen der dort wohnhaften Haushalte laut Klingelschild oder Briefkasten. Die Begehungen dienen dazu, die Route für die Interviews zu planen und den Haushalten namentlich Terminankündigungsschreiben zuzustellen. „In diesem Schritt geht es noch nicht um den persönlichen Kontakt. Erst bei den Interviews passiert das dann“, erklärt Karin Weiß, Leiterin der Erhebungsstelle. Die Befragungen stehen dann von 16. Mai bis 6. August an, kündigt das Landratsamt in einer Mitteilung an.

Erhebungsbeauftragte können sich ausweisen

Die Erhebungsbeauftragten weisen sich unaufgefordert anhand eines Ausweises der Erhebungsstelle aus. Alle Schreiben im Zusammenhang mit dem Zensus seien klar als solches erkennbar. Die Erhebungsbeauftragten führen die Befragung an der Wohnungstür durch. „Die Befragungen laufen nach demselben Schema ab. Die Haushalte bekommen postalisch eine Terminankündigung. Zu diesem Termin klingeln die Interviewer an der Haustür. Das Gespräch dauert etwa fünf bis zehn Minuten pro Person“, sagt Weiß. Am genannten Termin muss mindestens ein volljähriges Haushaltsmitglied anwesend sein. Für jede Person – auch Kinder – wird ein Fragebogen ausgefüllt. Sollte der Termin nicht eingehalten werden können, ist der Erhebungsbeauftragte zu informieren, um einen neuen Termin zu vereinbaren.

Achtung: Es werden keine sensiblen Daten abgefragt

„Wir fragen keine sensiblen Daten wie Bankdaten, Vermögenswerte, Einkommensinfos oder Kennwörter ab“, betont Weiß. Vielmehr gehe es um Name, Geburtsdatum, Geschlecht, Staatsangehörigkeit, Familienstand und ähnliches. Zudem sei gesetzlich ein Rückspielverbot festgeschrieben. Das bedeutet, dass die Daten nur für die amtliche Statistik verwendet werden. Rund die Hälfte der Haushalte wurde zudem ausgewählt, einen erweiterten Fragebogen zu beantworten. Dabei geht es dann um Fragen zu Ausbildung und Beruf. Weiß weist darauf hin, dass „alle Personen, die für die Befragung ausgewählt wurden, auch zur Auskunft verpflichtet sind“ und bittet darum, mit den Erhebungsbeauftragten zu kooperieren.

Unabhängig von der Haushaltebefragung wird in Bayern bei vier Millionen Eigentümern auch eine Gebäude- und Wohnungszählung durchgeführt. Dafür erhält man per Post vom Landesamt für Statistik Zugangsdaten zu einem Online-Fragebogen. Das Landratsamt sucht übrigens weiterhin Interviewer, die eine Schulung mitmachen, um bei Bedarf eingesetzt zu werden.

online auf www.zensus2022.de. Bei Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Interviewer kann sich der Auskunftspflichtige an die Erhebungsstelle des Landkreises unter den Telefonnummern 0 80 41/505-407 oder 505-704 wenden.

