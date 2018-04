Zeugen für Unfallflucht gesucht

Rund 1500 Euro Schaden entstanden bei einer Unfallflucht am Sonntag im Moraltpark in Bad Tölz. Vom Verursacher fehlt jede Spur.

Bad Tölz - Die Polizei sucht nach einem bislang unbekannten Autofahrer, der am Sonntag im Tölzer Moraltpark Unfallflucht begangen hat. Geschädigt ist nach Angaben der Polizei ein 26-jähriger Mann aus dem Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz. Er hatte seinen roten VW Caddy gegen 7.30 Uhr auf dem Rewe-Parkplatz an der Lenggrieser-Straße abgestellt. Als er um 17.50 Uhr zu seinem Pkw kam, bemerkte er einen frischen Kratzer hinten links.

Der Schaden liegt bei zirka 1500 Euro. Wer etwas beobachtet hat, sollte sich unter Telefon 0 80 41/76 10 60 an die Polizei wenden. (sis)