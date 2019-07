Zeugnisse für „Fridays for Future“-Demonstranten

Nicht nur in den Schulen gab es am Freitag Zeugnisse, sondern auch bei den „Fridays for Future“-Demonstranten in Bad Tölz.

Bad Tölz - Auch am letzten Schultag vor den Sommerferien gingen die „Fridays for Future“-Anhänger in Bad Tölz auf die Straße. Vom Rathaus aus marschierten die etwa 50 Demonstranten durch die Innenstadt. Auf der Isarbrücke gab es ein „Die-In“. Minutenlang saßen oder lagen die Jugendlichen und einige Erwachsene auf der Fahrbahn und hielten ihre Transparente nach oben. „Was hilft uns Schule ohne Zukunft?“ stand darauf zu lesen oder „There is no Planet B“ und „Taten nicht Worte“.

+ „Die-In“ auf der Isarbrücke. © Arndt Pröhl

Zum Abschluss kam die Gruppe am Marienbrunnen zusammen. Dort blickte Katharina Brandhofer kurz auf die Podiumsdiskussion am Vorabend im Jugendcafé zurück (Bericht folgt). Die Landtagsabgeordneten seien „erstaunlich schlecht vorbereitet gewesen“, sagte die 18-Jährige. Weder hätten sie gute Argumente gebracht noch seien sie auf die Forderungen von „Fridays for Future“ eingegangen. „Das war sehr schade.“ Dafür gab es bei der Kundgebung am Freitag eine Überraschung für die Demonstranten. Die „Parents for Future“ überreichten den Jugendlichen Zeugnisse als Anerkennung für das Durchhaltevermögen und ihren vorbildlichen Einsatz für den Klimaschutz. „Ihr zeigt Mut und Engagement“, sagte Regina Mang. Dazu gab’s Live-Musik von einer Band und gemeinsam mit Sepp Müller, Norbert Zandt und Andrea Hölzl gesungene Jodler.

