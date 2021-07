Zeugnisübergabe an der Tölzer Realschule: Viele Einser und viele Tränen

Mittlere Reife

103 Absolventen haben am Donnerstag feierlich ihre Zeugnisse der Mittleren Reife an der Tölzer Realschule entgegengenommen. Doch nicht nur die Schüler verabschiedeten sich – auch für Schulleiterin Barbara Lottner war es der letzte Ausstand der 10. Klassen.

Bad Tölz – Wie bereits im Vorjahr fand die Verabschiedung der Absolventen der Tölzer Realschule in kleinerem Rahmen als üblich statt. Sie war aufgeteilt in die vier Klassen. Dennoch: Es gab ein bisschen Musik, viele Sonnenblumen und zahlreiche warme Dankesworte. Neben den 103 strahlenden Schülern mit ihrem Zeugnis gab es aber vor allem eins: Eine vor Trennungsschmerz weinende Noch-Rektorin. Abstand hin, Masken her: So emotional war wohl noch keine Zeugnisvergabe in dieser Turnhalle. Zum zwölften und letzten Mal sprach Barbara Lottner die Abschiedsworte. Zum Schuljahresende geht sie in den Ruhestand (wir berichteten).

Realschule Bad Tölz: Schüler und Rektorin verabschieden sich

„Alles war anderes, als man es sich vorgestellt hatte“, resümierte Lottner über das zweite, von der Pandemie geprägte Schuljahr, das sie aufgrund des langen Lockdowns einmal mehr als „großes Abenteuer“ für die Schüler bezeichnete. Besonders rührte sie eins: „Ihr hattet durch die Schulschließungen so viel Freiheit. Aber wir haben gemerkt, dass ihr die gar nicht wolltet.“ Dennoch habe die Schule die Situation mit Homeschooling und Co. scheinbar zur allgemeinen Zufriedenheit gemeistert. Immerhin wurde das Engagement in der Pandemiezeit sowohl von Eltern als auch von Schülern in höchsten Tönen gelobt. Besonders hob Ute Mensing vom Elternbeirat den Einsatz von Konrektorin Monika Rost – die die Abschlussfeier organisierte – und von Schulsozialarbeiterin Andrea Daccache – die sich in den zehrenden Pandemiemonaten besonders um die Schülersorgen kümmerte – hervor.

Rekord in Klasse 10 c: 50 Prozent der Schüler haben eine Eins vor dem Komma

Dass der Einsatz und die Arbeit aller Pädagogen, Lehrer, Eltern und vor allem Schüler sich mehr als gelohnt hat, zeigte nicht zuletzt das außerordentlich gute Ergebnis der Klasse 10c. Denn von 26 Schülerinnen und Schülern erreichten die Hälfte, also 13, eine Abschlussnote mit einer Eins vor dem Komma. „Das habe ich in meiner gesamten Zeit an dieser Schule noch nie erlebt“, unterstrich Konrektorin Christin Hosfeld die Super-Leistung. Der Jahrgangsdurchschnitt beträgt 2,45. Von 105 Zehntklässlern haben 103 bestanden – 27 davon mit einer Eins vor dem Komma. Und dann wurden sie tränenreich verabschiedet – mit tosendem Applaus: die Absolventen und ihre Rektorin Barbara Lottner.

