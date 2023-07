Zigarette löst Balkonbrand in Tölzer Mehrfamilienhaus aus

Polizei

Von Christiane Mühlbauer schließen

Polizei und Feuerwehr rückten am Freitagabend gegen 18 Uhr zu einem Balkonbrand an der Bahnhofstraße in Bad Tölz aus. Sie konnten Schlimmeres verhindern.

Bad Tölz - Bewohner des Mehrfamilienhauses waren durch den Rauchgeruch auf den Brand aufmerksam geworden und hatten die Rettungskräfte verständigt. Die Tölzer Feuerwehr konnte den Brand schnell ablöschen. Die hölzerne Balkonbrüstung sowie eine Säule hatten Feuer gefangen. Brandursache war nach Polizeiangaben vermutlich eine achtlos weggeworfene Zigarettenkippe. Die Ermittlungen zum Verursacher dauern noch an.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.