Zinswende: „Ein Lichtstreif am Horizont“ - Kunden im Tölzer Land zeigen reges Interesse

Von: Christiane Mühlbauer

Die Zinsen steigen: Das macht Geldanlagen für Sparer wieder interessanter. © dpa

In den vergangenen Jahren haben Sparer bei Banken meist keine Zinsen bekommen, manchen drohten sogar Verwahrentgelte. Nun findet eine Trendwende statt, und die Geldinstitute locken mit Angeboten.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Seit dem 31. März zahlt die Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen wieder Zinsen auf Geldmarktkonten, berichtet Alexander Potzka, Abteilungsleiter Vorstandsstab/Personal. „Wir sehen, dass Kunden auch wieder verstärkt in andere Anlageprodukte gehen, zum Beispiel in Sparkassenbriefe, um eine höhere Rendite zu erzielen“, sagt Potzka. Der Sparkassenbrief garantiere Zinsen bis zu 3,25 Prozent pro Jahr, abhängig von der Laufzeit zwischen einem und zehn Jahren. Und auf dem Tagesgeldkonto werde das Guthaben derzeit mit 0,5 Prozent verzinst, nennt Potzka ein weiteres Beispiel. „Wer die hohe Inflationsrate ausgleichen will, sollte sein Geld auch in renditestärkere Anlageklassen investieren“, sagt der Fachmann mit Blick auf Wertpapiere und Investmentfonds. Die richtige Mischung lasse sich am besten in einem Beratungsgespräch finden. „Das ist von Kunde zu Kunde unterschiedlich, abhängig von Renditeerwartung, Laufzeit, Verfügbarkeit und Risiko“, sagt Potzka. Schon mit 25 Euro monatlich könne man regelmäßig und flexibel Vermögen aufbauen, man profitiere etwa vom Zinseszinseffekt.

Weitere Entwicklung schwer abzuschätzen

Auch bei der Raiffeisenbank Isar-Loisachtal (Rileg) spürt man seit Jahresbeginn die steigende Nachfrage der Kunden, berichtet Andreas Pentenrieder, Bereichsleiter Vertriebsmanagement. Die Kunden würden sich vor allem für Festgelder mit eher kurzen Laufzeiten, also maximal drei Jahren, interessieren. Wenn jemand 30 000 Euro hat, kann er das in einer Festgeldkombination gestaffelt anlegen, mit jeweils 10 000 Euro im ersten, zweiten und dritten Jahr. Dafür gibt es 2,35 Prozent Zinsen im ersten, 2,25 Prozent im zweiten und 2,10 Prozent im dritten Jahr. „Wir haben eine inverse Zinsstruktur“, sagt Pentenrieder. Es sei nämlich zu erwarten, dass sich die Zinsen wieder nach unten bewegen. Auch Pentenrieder rät Kunden, auf einen Mix zu setzen mit Aktien- und Indexfonds (ETFs). „Dafür ist aber eine Beratung wichtig“, sagt Pentenrieder. Auf Tagesgeldkonten bekommt man bei der Rileg derzeit 0,25 Prozent Zinsen. „Die Nachfrage ist nicht groß, aber wir merken schon, dass manche ihr Geld umschichten.“ Generell, sagt Pentenrieder, sei die Wende am Zinsmarkt „ein Lichtstreif am Sparerhorizont, aber noch nicht die Rettung“.

Auch bei der Unicredit-Gruppe spielt das Thema Zinswende natürlich eine Rolle. Schon seit 2022 werde es thematisiert, und die Anfragen kämen nicht nur von Bestands-, sondern auch von Neukunden, berichtet Thomas Friemel, Direktor der Tölzer HypoVereinsbank-Filiale (HVB). „Aufgrund der zwar in kurzer Zeit sehr stark gestiegenen Zinsen einerseits, aber auch recht unsicheren Zinsprognosen andererseits empfehlen wir bewusst, auf verschiedene Laufzeiten bei Sparprodukten zu setzen und sowohl Risiken als auch Anlageinstrumente breit zu streuen“, sagt Friemel. Die HVB bietet derzeit eine zwölfmonatige Festgeldanlage mit 1,85 Prozent Zinsen pro Jahr an. „In Kundengesprächen ist es uns wichtig, die Inflation nicht aus dem Fokus zu verlieren und vor allem Möglichkeiten zu suchen, die einen Erhalt der Kaufkraft bieten.“

Bausparverträge gewinnen wieder an Bedeutung

Friemel führt noch etwas anderes an: „Beim Blick auf Finanzierungen, zum Beispiel Immobilien, gewinnen die Zinssicherungsmodelle von Bausparverträgen wieder zunehmend an Bedeutung“, sagt der Direktor. „Gerade bei Bausparverträgen erleben wir in den vergangenen Monaten einen Nachfrageboom, der auch weiter anhalten dürfte. Besonders im Bereich klimafreundliches Sanieren und Renovieren rechnen wir künftig mit einer sehr regen Finanzierungsnachfrage“, sagt Friemel.

Von einer verhaltenen Kundennachfrage berichtet hingegen Manfred Klaar, Vorstand der Raiffeisenbank im Oberland. Dabei sei Sparen aber so wichtig. Zwar hätten viele Bürger Geld auf der Seite liegen, etwa für Reparaturen oder Urlaubsreisen, aber „viele achten nicht auf die Verzinsung“, sagt Klaar. Doch wer sein Geld einfach liegen lasse, riskiere, dass sich dessen Wert im Laufe der Jahre verringere. Und derzeit sei ja auch noch die Inflationsrate höher als der Zins.

Klaar: Inflation nur mit Sachwerten zu schlagen

Als ein Beispiel seines Hauses nennt er das Angebot des „Wachstumssparens“. Es hat eine Laufzeit von sechs Jahren, und der Zinssatz steigt in dieser Zeit von einem auf vier Prozent. Nicht jeder wolle sich aber auf so eine lange Laufzeit einlassen, weiß Klaar. „Gefragt sind häufig Laufzeiten von ein, zwei Jahren.“ Wie sich die Zinsen mittelfristig entwickeln werden, sei schwer abzuschätzen, sagt er. „Sie werden aber sicher unter der Inflationsrate liegen.“ Langfristig, meint Klaar, sei die Inflation nur mit Sachwerten zu schlagen.

