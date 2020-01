Zu Hause E-Auto laden: Gar nicht so einfach

Hohe Kosten, rechtliche Hürden: Hausverwalter und Genossenschaften kämpfen mit Problemen bei der Aufrüstung für die E-Mobilität.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Geht es nach der Bundesregierung, sollen bis 2030 zehn Millionen Elektroautos auf deutschen Straßen unterwegs sein. Doch dieses Ziel liegt in weiter Ferne. Dafür gibt es viele Gründe: Die rechtlichen Rahmenbedingungen passen nicht, es gibt Probleme mit dem Brandschutz und den hohen Kosten. Damit haben gerade die Baugenossenschaften und Hausverwalter zu kämpfen. „Die Politik denkt nicht immer an alles“, sagt Walter Huber, Geschäftsführer der Tölzer Stadtwerke.

Die Junius Hausverwaltung betreut 1600 Wohnungen in Lenggries, Bad Tölz, Geretsried, Wolfratshausen und im Münchner Süden. Bei 30 Prozent der Anlagen bestehe „sehr großes Interesse“ an einem Ladeanschluss, sagt Geschäftsführer Norbert Junius. Dies bestätigt Walter Huber: „Gerade von Eigentümern von Einfamilienhäuser bekommen wir viele Anfragen.“ Etwas zurückhaltender sind die Mitglieder der Geretsrieder Baugenossenschaft. Bislang gebe es nur vereinzelte Nachfragen, berichtet der geschäftsführende Vorstand Wolfgang Selig. „Das Thema kommt aber auf uns zu. Es wäre falsch, die Augen zu verschließen.“ Relativ einfach ist die Situation in Gebäuden, die der Genossenschaft selbst gehören: „Da kann der Vorstand entscheiden, ob eine Lademöglichkeit geschaffen wird – oder nicht“, sagt Selig.

E-Mobilität: Hohe Kosten lassen Eigentümer zögern

Kompliziert wird es, wenn Gebäude nicht der Genossenschaft, sondern einer Eigentümergemeinschaft gehören. Dann ist es schon aus rechtlichen Gründen so gut wie unmöglich, Lademöglichkeiten einzurichten. Der Anschluss gilt als bauliche Veränderung – und die müssen die Eigentümer einstimmig genehmigen. „Man kann sich vorstellen, dass es nicht einfach ist, von 50 oder 80 Eigentümern einen einstimmigen Beschluss zu bekommen“, sagt Selig. Aktull werde „intensiv“ an einer Novellierung des Wohnungseigentumsgesetzes gearbeitet, weiß Junius. Er geht davon aus, dass diese noch heuer abgeschlossen ist: „Darauf warten wir alle.“

Was viele Eigentümer zögern lässt, sind die hohen Kosten. Junius nennt als Beispiel ein Bauprojekt in Höhenschäftlarn. Ein normaler Elektro-Anschluss in der Tiefgarage hätte dort 15 000 Euro gekostet. Tatsächlich wurde aber ein elektroautotauglicher Anschluss gebaut – und für den wurden 45 000 Euro fällig. Junius kennt einen Bauträger in Geretsried, der vor den hohen Kosten zurückschreckt und solche Anschlüsse kategorisch ablehnt.

Bleiben die versicherungsrechtlichen Schwierigkeiten. Laut Junius denken viele Versicherungen darüber nach, ob E-Autos ein höheres Risiko darstellen: „Wenn das E-Auto in der Tiefgarage an der falschen Stelle steht, kann es zu einem Totalschaden am Gebäude führen, weil die Dinger fast nicht zu löschen sind.“ Denkbar sei beispielsweise, dass als Gegenmaßnahme große Schaum- oder Pulverlöscher angeschafft werden müssen. Oder dass nachträglich eine Brandmeldeanlage installiert wird. Für dieses Problem müssten noch Lösungen gefunden werden, sagt Junius: „So ist es immer, wenn neue Dinge auf den Markt kommen.“

E-Mobilität: Arbeitsgruppe erarbeitet ein Konzept

Ein weiterer kritischer Punkt sind die Stromleitungen in den Wohnblöcken: „Die Elektroplanung ist davon ausgegangen, dass man Lüftung, Licht und ein elektrisches Tiefgaragentor hat – aber nicht, dass 80 Autos aufgeladen werden müssen.“ Die Kabel drohen zu überhitzen, es droht Brandgefahr. In Wolfratshausen musste Junius deshalb in einer Tiefgarage bereits ein E-Auto-Ladeverbot aussprechen.

Darüber hinaus gibt es ein Gerechtigkeitsproblem. Die Kapazität reicht in der Regel nicht für alle Stellplätze. Selig fragt: „Was bedeutet es, wenn zwölf Stellplatznutzer eine Elektroladestation beantragen und aus technischen Gründen nur fünf errichtet werden können?“

Für Hausverwalter sei es derzeit „nicht so einfach, die Probleme in den Griff zu bekommen“, sagt Selig. „Wir wollen nicht jammern und uns nicht verweigern. Es gibt einfach nur viel zu tun in diesem Bereich.“ Die Genossenschaft habe eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, der Vermieter, Techniker, Elektromeister und Hochbauleiter angehören. Sie sollen ein Konzept erarbeiten.

Junius hat ein Elektrotechnik-Ingenieurbüro engagiert, das eine Pilotanlage in München ganz genau unter die Lupe nimmt. Ziel ist es herauszufinden, welche Leistungsreserven es im Stromnetz noch gibt. Beispielsweise bei den Münchner Stadtwerken könne man dann Ladestationen mieten, die für ein intelligentes Management sorgen: „Auf diesem Sektor schießen Firmen aus dem Boden. Sie wittern das große Geschäft.“

