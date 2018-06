Zu spät gebremst: Auffahrunfall auf Kreisstraße

Rund 1800 Euro Schaden. Das ist die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich am Donnerstag gegen 7.30 Uhr auf der Kreisstraße Töl 10 ereignet hat.

Bad Tölz - Dort war ein Sachsenkamer (42) in seinem Toyota Avensis in Richtung Kirchbichl unterwegs. Vor ihm fuhr nach Angaben der Polizei eine Frau aus Sachsenkam in ihrem Toyota Aygo. An der Kreuzung auf Höhe der Gaststätte „Jägerwirt“ wollte die 56-Jährige nach links auf die Staatsstraße 2368 in Richtung Bad Tölz abbiegen. Da sie keine Vorfahrt hatte, hielt sie an. Das bemerkte der Avensis-Fahrer hinter hier zu spät: Er fuhr von hinten auf den Aygo auf.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Avensis war nicht mehr fahrbereit, er musste abgeschleppt werden. (sis)