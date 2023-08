Zu viele Wohnungen im Gewerbegebiet: Tölzer Bauausschuss lehnt Antrag ab

Im Tölzer Bauausschuss wurde der Antrag kritisch gesehen. © arp

Der Tölzer Bauausschuss lehnt einen Antrag im Gewerbegebiet Farchet ab. Knackpunkt sind die beantragten Betriebsleiterwohnungen.

Bad Tölz – Einen interessanten Bauantrag hatte jüngst der Tölzer Bauausschuss zu diskutieren. Es ging um einen Gewerbebau mit Betriebswohnungen im Gewerbegebiet Farchet. Er wurde schließlich abgelehnt. Auch deshalb, weil sonst der Gebietscharakter kippen könnte. Ein Misch- statt Gewerbegebiet würde die dortigen Betriebe in die Bredouille bringen, weil dann die erlaubten Lärmpegel deutlich sinken würden.

Der Bauwerber möchte auf einem rund 750 Quadratmeter großen Areal einen Gewerbebau mit zwei Werkstätten (Elektromaschinenbau-Firma, Reifenhandel) mit Lager, Büroeinheiten und zwei Betriebsleiterwohnungen (175 und 134 Quadratmeter groß) errichten. All das im Freistellungsverfahren.

Früher wurde das Thema Wohnen im Gewerbegebiet lockerer gehandhabt

Man war sich im Gremium einig, dass neues mittelständisches Gewerbe immer begrüßenswert ist. Bürgermeister Ingo Mehner (CSU) schlug aber noch vor Beginn der Diskussion zwei unübersehbare Grenzpfosten ein: Vom Freistellungsverfahren, also Bauen ohne Genehmigungsverfahren, aber im Rahmen des Bebauungsplans, rate er dringend ab. „Wenn der Bauherr nur eine Kleinigkeit übersieht, hat er keine Baugenehmigung mehr.“ Zum Wohnen im Gewerbegebiet hatte Jurist Mehner ebenfalls Wichtiges anzumerken. Früher sei das – nicht nur in Tölz – lockerer gehandhabt worden. Jetzt gehe das nicht mehr. Nun müsse in jedem Einzelfall nachgewiesen werden, dass eine Betriebsleiterwohnung wirklich erforderlich ist. Und die Hürden sind hoch, wie Bauamtsleiter Christian Fürstberger deutlich machte. Er nannte das Beispiel 24-Stunden-Betrieb.

Wenn Wohnbereiche überwiegen, verlieren Gewerbebetriebe ihren Schutz

Fürstberger weist seit Jahren auf die deutlich sensibler reagierende Rechtssprechung hin. Wenn Wohnbereiche überwiegen, würden plötzlich Gewerbebetriebe ihren Schutz verlieren. Auf rund fünf Dezibel Toleranz schätzt Fürstberger den Unterschied.

Martin Harrer (FWG) machte sich dennoch für den Bauwerber stark. In seinem Elektromaschinenbau-Betrieb komme es regelmäßig zu Nacht- und Wochenend-Schichten. Eine Betriebsleiterwohnung für einen Reifenhandel sah er indes nicht für nötig an.

Fraktionskollege Michael Lindmair pflichtete ihm bei. Der Bauwerber solle halt den nicht vorhandenen, aber notwendigen Nachweis erbringen. Na ja, meinte da Karsten Bauer (CSU). Der Bauwerber hätte sich im Vorfeld längst mit dem Rathaus ins Benehmen setzen und den Fall durchsprechen können. Fürstberger bestätigte, dass der Planer des Bauwerbers die Problematik kenne.

Landratsamt sieht im Farchet keinen Spielraum mehr

Moritz Saumweber (Grüne) fragte sich grundsätzlich, was passiert, wenn ein Gewerbebetrieb aufhört? Der Wohnraum, so die Verwaltung, ist an den Betrieb gekoppelt. Die Wohnnutzung falle in so einem Fall also weg.

Richard Hoch (Grüne) zäumte das Pferd von der anderen Seite auf. Tatsächlich sei es doch so, „dass wir im Farchet schon viele Betriebsleiterwohnungen haben. Da sollten wir nicht so streng sein.“ Saumweber stellte eine Zusatzfrage. „Gibt es eine Einschätzung, wie viel Spielraum beim Farchet noch besteht?“ „Das Landratsamt hat keinen mehr gesehen“, antwortete Fürstberger. Wie Verwaltungsrichter urteilen würden, „wird Ihnen keiner sagen können“, ergänzte Mehner. Die Antworten nahm Saumweber zum Anlass, anzuregen, dass das Landratsamt mal kontrolliert, ob und wie viele Wohnungen im Farchet privat vermietet sind. „Ich mag nicht widersprechen“, erwiderte Mehner.

Gegen die Stimmen von Ulrich Fottner (FWG) und Richard Hoch (Grüne) wurde das Vorhaben zunächst einmal abgelehnt. (Christoph Schnitzer)

