Zu wenig Nachfrage: Hebammensprechstunde wird eingestellt

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Die gute Nachricht: Hebammen, die in der Wochenbettbetreuung tätig sind, kommen in den Genuss einer Förderung des Freistaats und des Landkreises. © Julian stratenschulte/DPA

Die Nachfrage war einfach zu gering: Die Hebammensprechstunde im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen wird eingestellt.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Nach dem Ende der Geburtshilfe an der Tölzer Asklepios-Stadtklinik sollte die Hebammensprechstunde ein Betreuungsangebot für werdende oder junge Mütter im südlichen Landkreis werden. Die Frauen sollten dort Ansprechpartnerinnen finden, wenn beispielsweise die eigene Hebamme gerade im Urlaub ist oder die Arztpraxis am Abend oder am Wochenende geschlossen hat. Von Anfang an entwickelte sich das Angebot anders als geplant, nun wird es Ende Juni komplett eingestellt, wie das Landratsamt in einer Pressemitteilung bekannt gibt.

Corona verhinderte ein Angebot in Präsenz

Angeboten werden sollte die Hebammensprechstunde eigentlich in Räumen der Tölzer Klinik. Als Starttermin war April 2020 anvisiert. Corona verhinderte allerdings von Beginn an Präsenzsprechstunden. Also wurde auf eine telefonische Rufbereitschaft umgestellt. „Das telefonische Beratungsangebot wurde in der Folge nur wenig in Anspruch genommen“, heißt es in der Pressemitteilung.

Das Aus hatte sich bereits vor einem Jahr abgezeichnet

Das nun feststehende Aus hatte sich bereits Ende 2021 abgezeichnet, als das Thema im Kreisausschuss auf der Tagesordnung stand. Die Themen, mit denen sich Frauen meldeten, „waren nicht die, an die wir hier gedacht hatten. Es ging um Beratung fern jeglicher Notfälle“, sagte damals Hebamme Nadia Tretter. Oft sei es um die Suche nach einer Hebamme gegangen, andere Fragen drehten sich ums Zufüttern oder Zahnen. Es sei auch nicht so gewesen, „dass das Telefon achtmal am Abend klingelt. Es gab auch tote Sprechzeiten“.

Noch bis Ende Juni stehen zwei Hebammen zur Verfügung

Bis Ende Juni stehen nun noch zwei der ursprünglich vier Hebammen, die diesen Service neben ihrer eigentlichen Tätigkeit bewältigten, für Fragen von Schwangeren und Wöchnerinnen zur Verfügung. Landrat Josef Niedermaier bedankt sich bei den Hebammen für ihr Engagement und bedauert die Entwicklung. Er betont aber zugleich, „dass gemeinsam mit der Verwaltung überlegt wird, ob und wie der Landkreis in anderer Form darauf hinwirken kann, dass Frauen bei Bedarf zügig und unkompliziert eine Hebamme finden“. Alle, die in der Region tätig sind, stehen auf der Übersichtsliste des Verbands der gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen (GKV) – zu finden im Internet auf www.gkv-spitzenverband.de/service/hebammenliste/hebammenliste.jsp

Für 14 Hebammen im Landkreis gibt es eine Förderung

Es gibt aber auch gute Nachrichten: Die Förderbescheide im Rahmen der Zuweisungen des Freistaats Bayern für Hebammen, die im Landkreis in der Wochenbettbetreuung tätig sind, wurden versendet. Insgesamt erhielten laut Landratsamt 14 Hebammen eine Zuschusszusage für 2022. Damit unterstützen der Freistaat und der Landkreis die geburtshilfliche Versorgung.

Den Zuschuss erhält jede Hebamme, die im Landkreis pro Kalenderjahr mindestens 15 Mütter im Wochenbett mit jeweils mindestens drei Hausbesuchen betreut hat. Hebammen, die mindestens 25 Mütter betreut haben, werden mit einem höheren Betrag unterstützt. Die Höhe des Förderbetrages, inklusive des zehnprozentigen Anteils des Landkreises, betrug für drei Hebammen jeweils 1088 Euro und für elf Hebammen jeweils 2176 Euro. Insgesamt wurden 27 200 Euro ausbezahlt.

Noch liegt der Förderbescheid für dieses Jahr nicht vor. Sobald dies der Fall ist, wird das Tölzer Landratsamt die Hebammen wieder anschreiben beziehungsweise dazu aufrufen, damit sie ihren Antrag auf Förderung entsprechend einreichen können.

