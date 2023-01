Zugang wieder öffnen? Debatte über Sicherheitsdienst im Tölzer Landratsamt

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Das Landratsamt wieder komplett zu öffnen – das sei einfach nicht mehr möglich, sagte Landrat Josef Niedermaier und führte auch Sicherheitsbedenken ins Feld. 160 000 Euro pro Jahr für Sicherheitsdienst Konzept soll noch einmal intern diskutiert werden © Heigl/LRA

Die Zugangssituation im Landratsamt treibt den Kreisausschuss weiterhin um. Erneut ging es um die Frage, ob die Türen wieder geöffnet werden können und der Sicherheitsdienst abgeschafft werden kann.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Der Punkt stand gar nicht auf der Tagesordnung des Kreisausschuss, sorgte aber für die hitzigste Debatte. Erneut ging es um die Frage, wie künftig der Publikumsverkehr im Landratsamt geregelt werden soll und ob es dafür weiterhin einen Sicherheitsdienst braucht. Die Antwort: Es ist kompliziert.

Terminvergabe habe sich „extrem bewährt“, sagt der Landrat

Seit den Corona-Beschränkungen sind die Türen des Landratsamts geschlossen. Der Einlass wird über den Sicherheitsdienst geregelt. Und eigentlich soll nur kommen, wer vorher einen Termin vereinbart hat. Alles in allem „hat sich die Terminvergabe extrem bewährt und die Effizienz um ein Vielfaches gesteigert“, sagte Landrat Josef Niedermaier (FW). Das heiße aber nicht, „dass jemand ohne Termin weggeschickt wird“.

CSU bezweifelt, dass es den Sicherheitsdienst noch braucht

CSU-Fraktionschef Martin Bachhuber – er hatte das Thema angeschnitten – war damit nicht zufrieden. „Ich begrüße, dass es eine Terminvergabe gibt, aber grundsätzlich sollte das Landratsamt schon ein öffentliches Gebäude sein, in dem Bürger auch so vorbeikommen können.“ Dann könnte man sich auch den Sicherheitsdienst sparen, der Kosten in Höhe von 160 000 Euro pro Jahr verursache, so Bachhuber. Während Corona habe der Dienst bestimmt seine Berechtigung gehabt, ergänzte Werner Weindl (CSU). „Aber es ist jetzt für einige schon eine Überraschung, dass er fortgeführt werden soll.“ Schließlich sei das Landratsamt jahrzehntelang offen gewesen.

Das „Sicherheitsbedürfnis“ der Mitarbeiter ist gewachsen, sagt Niedermaier

Landrat Josef Niedermaier reagierte etwas ungehalten. Die Verwaltung habe im November einen Vorschlag gemacht, wie der Empfang künftig hätte geregelt werden können. „Aber die dafür notwendige Stelle hat der Kreisausschuss abgelehnt.“ Ein komplett offenes Haus zu führen, sei vielleicht noch in kleinen Rathäusern möglich, aber nicht mehr im Landratsamt. „Wir haben ein weitverzweigtes Gebäude und müssen einfach wissen, wer sich im Haus befindet.“

Zudem sei das „Sicherheitsbedürfnis“ der Mitarbeiter gewachsen, sagte Niedermaier und verwies auf „zwei Todesfälle in Ämtern in Deutschland“. Auch in der Tölzer Behörde habe es Zwischenfälle gegeben, auf die er öffentlich aber nicht näher eingehen könne. „Wir haben aber monatlich mindestens einen Polizeieinsatz im Haus.“ Abteilungsleiter Wolfgang Krause wies vorsorglich auch darauf hin, „dass nicht der Kreistag darüber befindet, ob wir die Türen wieder aufmachen“. Das liege allein in der Zuständigkeit des Landrats.

Kreisausschuss will die Problematik noch einmal intern erörtern

Dass es ein Sicherheitsproblem gebe, sei so in der letzten Sitzung nicht gesagt worden, wandte Michael Müller (CSU) ein. „Das ist eine andere Situation.“ Barbara Schwendner (Grüne) fehlten einfach weitere Informationen, um wirklich über die Materie entscheiden zu können. „Ich beantrage, das Thema intern noch einmal zu erörtern, bevor Beschlüsse gefasst werden.“

Umbau des Eingangsbereichs mit Zugangsterminal

Um dafür eine Grundlage zu schaffen, erläuterte Hauptamtsleiter René Beysel noch einmal die Umbaupläne für den Eingangsbereich. Dieser wird mit Terminals ausgestattet. Wer online einen Termin gebucht hat, bekommt einen QR-Code zugeschickt, den scannt er am Terminal ein und kann so ins Haus und zu seinem Sachbearbeiter. „Mit dem Code kann auch eine Checkliste für den Termin oder ein Raumplan verschickt werden“, so Beysel. Wer zu früh dran ist, kann dann in einem neu geschaffenen Wartebereich Platz nehmen.

Mitarbeiterstellen am Empfang müssten aufgestockt werden - das aber lehnte der Ausschuss ab

Wer keinen Termin hat, wird auch eingelassen. Um ihn kümmern sich dann erst einmal die Mitarbeiter am Empfang. Da dort aber auch viele Telefonanrufe eingehen und weitervermittelt werden müssen, der Fuhrpark verwaltet und vielerlei anderes erledigt werden muss, müsse der Empfang immer mit zwei Mitarbeitern besetzt sein. Um auch Urlaub und Krankheitszeiten ausgleichen zu können, wären insgesamt 2,5 Stellen notwendig, die dafür zusätzlich beantragten 1,15 Stellen hatte der Kreisausschuss im November aber abgelehnt. „Unser Ansinnen war es, den Sicherheitsdienst wieder auf das Maß von vor drei, vier Jahren zurückzuführen“, sagte Beysel. Dafür wäre aber eben die Stellenaufstockung notwendig gewesen.

Wie Barbara Schwendner regte auch Bachhuber an, noch einmal intern über das Konzept zu diskutieren. Dabei müssten die Kosten für Umbau und zusätzliches Personal den Ausgaben für den Sicherheitsdienst gegenüber gestellt werden. Bis dahin bleiben die 160.000 Euro im Haushalt enthalten.

