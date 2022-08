Kurz vor Ablauf des 9-Euro-Tickets: BRB-Fahrgäste stranden in Schaftlach

Von: Andreas Steppan

Gestrandet in Schaftlach: Alle Fahrgäste, die am Montag zwischen Holzkirchen und Bad Tölz unterwegs waren, mussten dort den Zug verlassen. © Andreas Steppan

Auf der Strecke zwischen Holzkirchen und Bad Tölz fielen am Montag Züge aus. Dutzende Fahrgäste hingen fest. Eine BRB-Sprecherin erklärt den Grund.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Es ist die letzte Gelegenheit, das 9-Euro-Ticket zu nutzen, und deswegen sind dieser Tage noch einmal viele Menschen mit dem Zug unterwegs. Zwischen Holzkirchen und Bad Tölz erlebten die Passagiere dabei aber am Montagmorgen eine böse Überraschung. Kurzfristig wurde unterwegs bekannt gegeben, dass der Zug, in dem sie saßen, ausfalle. In Schaftlach mussten alle aussteigen und auf den nächsten Zug warten. Für diejenigen, die in Richtung München weiter wollten, war das nach 30 Minuten der Fall. Der nächste Zug Richtung Lenggries kam eine Stunde später.

Züge zwischen Bad Tölz und Holzkirchen ausgefallen

Als Grund für den Vorfall gibt BRB-Sprecherin Annette Luckner auf Anfrage unserer Zeitung eine Stellwerksstörung in Bad Tölz um 8.30 Uhr an. „Daher kam es zu hohen Verspätungen, und einige Züge mussten entfallen, da der Gegenzug erheblich länger gebraucht hat und keine Kreuzungen mehr möglich waren“, so Luckner. Solche Störungen treten ihr zufolge kurzfristig auf.

In der Kürze der Zeit einen Schienenersatzverkehr einzurichten, sei nicht möglich gewesen. „Es braucht immer eine gewisse Zeit, bis ein Bus aus dem Depot kommen kann, wenn es überhaupt welche gibt“, so Luckner. „Die Situation ist bei den Busbetreibern genauso kritisch wie bei uns, es gibt viele Coronafälle, und es sind oft weder Busse noch Taxis zu bekommen. Auch Busfahrer haben Urlaub, gerade auch dann, wenn keine Schülerverkehre gefahren werden müssen.“

Langsamfahrstelle zwischen Schliersee und Bayrischzell weitgehend beseitigt

Allgemein gehe sie davon aus, dass sich die Pünktlichkeit der BRB wieder verbessert, nachdem die Langsamfahrstellen zwischen Schliersee und Bayrischzell jetzt bis auf einen kurzen Abschnitt beseitigt seien. Wie berichtet, hatte es dort Schienenverwerfungen gegeben. Zuständig fürs Schienennetz ist die Deutsche Bahn. An der hatte die BRB zuletzt deutliche Kritik geübt. „Wir sind stets bemüht, so pünktlich wie möglich zu fahren“, betont Luckner. „Wir sind aber abhängig von Dritten und externen Einflüssen, wie Schienen, Stellwerken und Extremwetterereignissen.“

