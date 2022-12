Zukunft des Tölzer „Inkognito“ nach Tod des Wirts noch immer ungewiss

Von: Andreas Steppan

Auf dem Gelände des Moraltpraks ist auch das „Inkognito“. © arp

Ein Lokal im Moraltpark in Bad Tölz ist seit dem Unfalltod des Inhabers geschlossen. Wie es mit dem „Inkognito“ weitergehen wird, ist noch nicht klar.

Bad Tölz – Noch immer, so berichtet die ehemalige Angestellte Daniela Kirschner, stehen ab und zu Besucher vor der Tür. Oder sie werde privat darauf angesprochen. Doch jedes Mal müsse sie Gäste, die gerne wie früher einen Drink im Bistro Inkognito nehmen wollen, enttäuschen. Denn seit dem Unfalltod des Inhabers Anfang September ist das Lokal geschlossen – Zukunft ungewiss. Der vor wenigen Wochen verunglückte Wirt hatte das „Inkognito“ erst im September 2021 übernommen. Der Betrieb wurde nach dem völlig unerwarteten Tod des 33-Jährigen unverzüglich eingestellt. Seither tut sich dort nichts, was nach außen sichtbar wäre.

Betrieb des Lokals wurde nach unerwarteten Tod des Wirts sofort eingestellt

Eigentümer der Immobilie, die das gesamte Einkaufszentrum inklusive Rewe, Hagebaumarkt und Kino umfasst, ist die in Berlin ansässige Immobilienfirma Berlinovo. Deren Pressesprecher Ulrich Kaliner auf Anfrage unserer Zeitung: „Aktuell sind die Themen der Nachlassverwaltung et cetera zu klären, was sich zeitlich hinzieht.“ Grundsätzlich aber sei vorgesehen, „die Mietsache auch künftig weiter als gastronomische Einrichtung im Objekt zu erhalten“. Zur konkreten Zeitschiene einer möglichen Neuvermietung beziehungsweise Wiedereröffnung könne er jedoch noch keine Aussage treffen.

Nachlassverwaltung muss vieles klären

Daniela Kirschner jedenfalls wäre sofort bereit, als Angestellte wiedereinzusteigen – wie in den vergangenen zehn Jahren. „Das war für mich nicht nur ein Job“, sagt sie. „Ich habe die Atmosphäre dort geliebt. Wir hatten 80 Prozent Stammkunden. Ich vermisse die Leute.“

