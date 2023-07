Event-Location, Gastro-Plaza an der Isar, Brücken über B13: Sieht so das Moralt-Areal der Zukunft aus?

Der historische Gebäudebestand im Norden bleibt weitgehend erhalten. Im ehemaligen Verwaltungsgebäude (re.) sollen Hochschuleinrichtungen unterkommen. Dahinter das Uhrenturm-Gebäude. © cs

Mit Spannung erwartet wurde eine Studie zur Zukunft des Areals der ehemaligen Firma Moralt in Bad Tölz. Nun wurde eine „Vorzugsvariante“ vorgestellt.

Bad Tölz – Fußgängerbrücken über die B13 in die Karwendelsiedlung, eine große Tiefgarage mit weit über 1000 Plätzen, dazu ein Parkhaus, viel Wohnen in Richtung Isar, Gewerbe an der Bundesstraße 13 sowie Event-Locations: das sind die markantesten Vorschläge der Planung für das rund 6,5 Hektar große Moralt-Areal. Sie wurden in der jüngsten Stadtratssitzung von Martin Birgel vom Stadtplanungsbüro Dragomir vorgestellt.

Vorzugsvariante für das Moralt-Areal in Bad Tölz

In sie sind die Ergebnisse der Bürgerbeteiligung mit Ortsspaziergang eingeflossen. Gut 150 Rückmeldungen gab es. Diese Wünsche wurden mit den Vorstellungen der Stadt und der Eigentümer zu einer sogenannten Vorzugsvariante zusammengefasst.

Von Norden nach Süden soll das Moralt-Areal schrittweise entwickelt werden. Die Parkgarage befindet sich an der Haupteinfahrt. Links davon die Multifunktionshalle sowie das Uhrenturm-Gebäude („temporäres Wohnen“). Darunter: Veranstaltungsplatz mit Gastronomie. Die gelben Pfeile stehen für mögliche Fußgängerbrücken. © Dragomir

Apropos Eigentümer: Hans Wehrmann (Certina Group) hat sich mit Thomas Scherer (Denkmalneu GmbH Bad Heilbrunn) nicht nur einen Mitbesitzer, sondern einen erfahrenen und gewieften Entwickler an die Seite geholt. Scherers Firma ist seit 1998 aktiv und wirbt auf ihrer Homepage zum Beispiel damit, dass jährlich 87.000 Menschen in Häusern des Unternehmens übernachten und 105.000 Menschen die Events in dessen Häusern besuchen.

Linsensägbach als belebendes Element im Moralt-Areal

Die heiklen Themen „Wie viel Wohnen, wie viel Gewerbe, wie viel öffentlicher Raum?“ sind in der Vorzugsvariante nicht behandelt. Es ist derzeit von sechs Bauabschnitten die Rede, die, über einige Jahre gestreckt, entwickelt werden sollen. Und zwar von Norden her.

Im Südteil sind dann Wohnungen zur Isarseite und Gewerbe zur B13 hin angedacht. Von drei bis vier Geschossen, punktuell von fünf Stockwerken ist die Rede. Der Linsensägbach wird – vielfach gewünscht bei der Bürgerbeteiligung – als belebendes Wasserelement seine Rolle spielen. Es sind laut Birgel kleine Platzflächen entlang des Bachs vorgesehen, dazu kleinteiliges Gewerbe.

Was beim Blick auf die Skizzen auffällt, sind die charmanten Fußgängerbrücken hinüber zur Karwendelsiedlung. Birgel betonte aber, dass die sicherlich nicht einfach zu realisierenden B13-Überwege erst mit dem Staatlichen Bauamt Weilheim abzustimmen sind.

Das soll aus den historischen Gebäuden im Moralt-Areal werden

Priorität hat in der Entwicklung der Nordteil des Areals, auf dem die historischen Gebäude stehen. Sie sollen genauso erhalten werden wie einige „historische“ Türme und Brücken auf dem Areal. In den sogenannten Skelettbau, wo August Moralt sein Büro hatte und in dem für die legendäre TV-Serie „Irgendwie und sowieso“ gedreht wurde, soll nach den Vorstellungen der Planer ein Hochschulcampus einziehen. Der Uhrenturm-Bau ist für temporäre Wohnnutzung vorgesehen. Die Industriegebäude zur Jet-Tankstelle hin sollen als Multifunktionshallen dienen. Bemerkenswert: Im Süden des Uhrenturm-Baus ist ein 2500 Quadratmeter großer „urbaner Platz“, also eine Plaza, flankiert von Gastronomie vorgesehen, die sich zur Isar hin öffnet. Zu hören war von der Idee eines großen verschließbaren Dachs, unter dem zum Beispiel Konzerte und Veranstaltungen stattfinden können.

Ganz wichtiges Thema: der Verkehr. Es soll zwei Zufahrten zu dem neuen Stadtquartier geben. Wie die ausschauen, sei laut Birgel mit dem Bauamt Weilheim abzustimmen. Großen Wert legen die Stadtplaner darauf, dass oberirdisch möglichst wenig Autos zu sehen sind und verkehrsberuhigte Zonen entstehen. Um dies zu erreichen, wird es eine technisch offenbar mögliche Tiefgarage mit rund 1400 Plätzen geben. Damit nicht genug: An der heutigen Haupteinfahrt soll eine Parkgarage errichtet werden.

Das Areal soll zwischen den zwei geplanten Zufahrten entlang der B13 nicht durchfahrbar sein. Auch, um Schleichwege zu vermeiden.

Moraltquartier als neuer Stadtteil von Bad Tölz

Besonders reizvoll für die Radfahrer: Der derzeit reichlich verwirrend verlaufende Isar-Radweg soll auf dem Areal in Nord-Süd-Richtung entlang der Isar verlängert werden. Es gibt auch eine direkte Radroute durch das gesamte Gebiet.

Mit dem Moraltquartier entsteht ein neuer Stadtteil. Der Neubau einer Kindertagesstätte wird nötig sein und ist vorgesehen. Auch klar: Die Eigentümer werden mit der Stadt über die Anwendung der ZoBoN (Satzung zur Zukunftsorientierten Bodennutzung) verhandeln müssen.

Wie geht’s weiter? Im Raum steht zunächst ein Wettbewerbsverfahren und die Erstellung von Gutachten. Ob die vorgestellten Ideen alle so verwirklicht werden, wird sich zeigen, machte Bürgermeister Ingo Mehner am Schluss der Vorstellung von Martin Birgel deutlich. „Es gibt schon noch offene Fragen zu klären.“

