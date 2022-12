Zurück zu den Anfängen: Tölzer Eisstadion wird wieder zur Hacker-Pschorr-Arena

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Teilen

Trägt wieder ihren alten Namen: die Hacker-Pschorr-Arena. kn © kn

Das Tölzer Eisstadion heißt jetzt wieder Hacker-Pschorr-Arena. Die Schilder sind bereits angebracht. Zum Derby gegen Rosenheim am Freitag soll alles fertig sein.

Bad Tölz – Der eine oder andere Eishockeyfan erlebt vermutlich ein Déja-vù: Ab sofort trägt das Tölzer Eisstadion auf der Flinthöhe wieder den Namen „Hacker-Pschorr-Arena“. Die entsprechenden Schilder sind bereits angebracht. „Ich freue mich, dass es uns gelungen ist, unseren langjährigen treuen Partner Hacker-Pschorr wieder sichtbar am Eisstadion zu zeigen“, so Ralph Bader, Geschäftsführer der Tölzer Eissport GmbH. Bis 2017 trug das Stadion bereits diesen Namen, bevor es der neue Hauptsponsor „wee“ in „weeArena“ umtaufte. Auch das ist mittlerweile Geschichte. Für die Saison 2021/22 hatten die Löwen die Namensrechte dann versteigert. Den Zuschlag bekam das Tölzer Unternehmen RSS.

Andreas Steinfatt freut sich über Partnerschaft

Nun kehrt man praktisch zu den Ursprüngen zurück. „Die Tölzer Löwen und die Hacker-Pschorr-Brauerei sind seit vielen Jahren verbunden. Diese Partnerschaft führen wir gerne fort“, so Andreas Steinfatt, Geschäftsführer von Hacker-Pschorr Bräu München, in einer Pressemitteilung. Natürlich freue man sich, dass die Spielstätte nun wieder den alten Namen trägt. „Wir hoffen, dass dieser Name besonders bei den Fans noch oder schnell wieder geläufig ist. Sozusagen als sichtbares Zeichen lassen wir gerade ein Graffiti mit dem Schriftzug anbringen“, so Steinfatt. Rechtzeitig zum Derby gegen Rosenheim am Freitag, 23. Dezember, um 19.30 Uhr soll es fertig sein.

Derby gegen Rosenheim am Freitag

Für das Spiel sind laut Bader bereits mehr als 2700 Karten verkauft. Insgesamt erwarten die Löwen mindestens 3500 Zuschauer. Bis Freitagfrüh kann man sich Karten online im Ticketshop der Löwen sichern. Karten gibt es auch in der Geschäftsstelle oder am Spieltag ab 17 Uhr an der Abendkasse.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.