„Zusammenhalt stärker denn je“: Tölzer besuchen Partnerschaftsstadt San Giuliano Terme

Von: Felicitas Bogner

Lucia Scantena (vorne re.) überreichte Monika Öttl (vorne li.) einen silbernen Teller zur Erinnerung an die Fahrt. Dazu versammelten sich die anderen Mitglieder des Partnerschaftsvereins vor dem Rathaus von San Giuliano Terme. © Privat

Nach der langen Corona-Pause reiste eine Gruppe Tölzer nun wieder wieder nach San Giuliano Terme. Die deutsch-italienische Städtepartnerschaft kennzeichnet eine tiefe Verbundenheit.

Bad Tölz/San Giuliano Terme – Seit 19 Jahren besteht die Partnerschaft zwischen Bad Tölz und der in der Provinz Pisa gelegenen Stadt San Giuliano Terme. Auf ein Wiedersehen haben auf beiden Seiten die Mitglieder des Städtepartnerschaftsvereins lange gewartet. Nach der Corona-Zwangspause war es Ende August aber endlich soweit und eine große Gruppe an Tölzern – darunter 33 Mitglieder des Vereins – machten sich auf den Weg in die Toskana.

Herzliches Wiedersehen in der Toskana

„Das Wiedersehen war sogar noch herzlicher und freudiger als es sonst immer war“, berichtet die Vorsitzende des Partnerschaftsvereins, Monika Öttl. „Der Austausch hat in den Pandemiejahren allen gefehlt“, so die Arzbacherin. „Unsere Anreise war sehr lange, mit viel Stau, aber es hat sich gelohnt. Am nächsten Tag haben wir einen Ausflug nach Siena unternommen.“ Am zweiten Tag habe die Gruppe dann einen Abstecher ins nahe gelegene Pisa gemacht. „Das ist für alle immer ein Highlight“, sagt Öttl. In Pisa wurden die Tölzer sogar vom Bürgermeister begrüßt. „Die Stadtführungen waren sportlich, schließlich hatte es dort zwischen 30 und 34 Grad.“ Der älteste Mitfahrende ist 86 Jahre alt. „Er war aber fitter als manch andere“, so Öttl.

Bei einem Fest am letzten Abend wurde getanzt. Dazu spielten die Gruppe „Greilinger Streich“ auf. © Privat

Den dritten Tag der Fahrt verbrachten die Tölzer dann in Gimignano. „Wir haben eine Führung durch die mittelalterliche Altstadt bekommen und in Lokalen den Wein aus der Toskana genossen“, berichtet sie. „Danach ging es zurück nach San Giuliano Terme. Dort wurden wir am Rathaus von der 2. Bürgermeistern Lucia Scantena empfangen und bekamen einen silbernen Teller als Erinnerung an unseren Besuch.“ Der krönende Abschluss sei ein großes Fest in San Giuliano Terme gewesen, welches die „Pubblica Assistenza“ (so nennt die italienische Seite den Verein) für die Tölzer ausgerichtet haben. „Es gab köstliches selbst gemachtes Essen und wieder viel Wein. Bei uns waren auch die „Greilinger Streich“ dabei, die dann ein tolles Konzert gegeben haben. Die Fröhlichkeit an diesem Abend ist kaum zu beschreiben“, schwärmt Öttl.

Krieg in der Ukraine war großes Thema

Ganz egal, was die internationale Truppe unternommen habe, „wir haben gemerkt, dass wir einfach zusammengehören“, sagt Öttl. Viele Gespräche hätten sich dabei um den Krieg in der Ukraine gedreht. „Es herrscht auf allen Seiten Angst, dass der Frieden in Europa in Gefahr ist“, sagt sie mit besorgter Miene. „Aber genau diese Angst und das Entsetzen über die Geschehnisse in der Ukraine hat unseren Zusammenhalt stärker denn je gemacht.“ Man habe gespürt, wie wichtig es ist, Freundschaften zu anderen Ländern aktiv aufrechtzuerhalten und zu pflegen. „Umso schöner, dass uns auch die Coronapandemie und die lange Pause zwischen den Treffen nicht im Geringsten auseinanderbringen konnte“, freut sich die Vorsitzende.

Nachdem alle kürzlich wieder wohlauf von der Fahrt zurück ins Tölzer Land gekehrt sind, ist aber keine Ruhe ins Vereinsleben eingekehrt. „Wir sind bereits an der Planung für den Besuch unserer Freunde aus der Toskana in Bad Tölz“, verkündet die Arzbacherin. Insgesamt seien schon 45 Personen für die Reise nach Bayern angemeldet. Am 6. November kommen sie hier an. „Dann können wir zusammen einen Tag später Leonhardi feiern – das ist ja heuer am 7. November“, sagt Öttl. Die weiteren Programmpunkte seien noch in der finalen Planung und Abstimmung mit den anderen Mitgliedern des Vereins. Besonders gefreut habe sich Öttl, dass sie zwei neue Mitglieder durch die Bürgerfahrt gewinnen konnten. „Das ist ein schöner Erfolg für unseren Verein und bestätigt uns in unserer Arbeit.“

