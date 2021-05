Forschungsprojekt „Saturn“ gestartet: Mit Digitalisierung raus aus dem Stau

Zweckverband in Bad Tölz

Digitale Daten, zum Beispiel fürs Navi, sollen in Zukunft helfen, das Chaos im Ausflugsverkehr zu lindern. Ein bundesweites Forschungsprojekt dazu wird von Bad Tölz aus koordiniert.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Das Oberland ächzt regelmäßig unter dem Verkehr. Ein wichtiger Baustein, um Erleichterung zu schaffen, könnte die Digitalisierung sein. Das ist zumindest eine der Hoffnungen, die auf dem Forschungsprojekt „Saturn“ ruhen, das jetzt offiziell gestartet ist. Das Oberland ist eine von bundesweit drei Modellregionen.

Wo ist eine Baustelle, wo eine Straße wegen einer Veranstaltung gesperrt, wo ballt sich der Ausflugsverkehr? All das sind Faktoren, die für Stau sorgen. Aber auch: Ist irgendwo eine Ampelschaltung nicht optimal? Bleibt an einem Bahnübergang eine Schranke zu lange unten? Werden solche Daten systematisch gesammelt, aktuell gehalten und digital zugänglich gemacht, dann könnte man an vielen Stellschrauben drehen – zum Beispiel könnten Navigationssysteme die Autofahrer frühzeitig warnen, wenn ihr Ausflugsziel schon überfüllt ist, oder auf andere Routen umleiten.

Voraussetzung ist, dass die Daten digital vorliegen und den Navigationsanbietern auf dem Mobilitäts-Datenmarktplatz (MDM) des Bundes zur Verfügung stehen. „Wir wollen die Kommunen an diese innovative Welt anschließen“, sagt Roman Bock vom Tölzer Zweckverband Kommunales Dienstleistungszentrum. Der 30-Jährige leitet dort den Bereich „Mobilitäts- und Verkehrsmanagement“ und betreut federführend das „Saturn“-Projekt.

„Saturn“ steht für „Strategiekonformes multimodales Routing“. Das Projekt wird vom Zweckverband koordiniert und zu 75 Prozent vom Bundesverkehrsministerium gefördert. Insgesamt kostet es etwa 2,1 Millionen Euro und läuft für drei Jahre, und zwar in den Großräumen Frankfurt und Stuttgart, in einem länderübergreifenden Gebiet sowie auch in der Modellregion München/Oberland. Hier stehen „Lenk- und Leitstrategien“ für den Freizeitverkehr im Fokus.

In manchen Orten werden Baustellen noch mit Bleistift auf der Landkarte eingezeichnet

Laut Bock gilt es zunächst zu untersuchen, welche Daten bei den Kommunen genau vorliegen und in welcher Form. „In manchen Orten werden Baustellen mit Bleistift auf einer Landkarte eingezeichnet, andere sammeln jetzt schon alles digital.“

Als erstes und besonders gründlich nimmt der Zweckverband Holzkirchen unter die Lupe. Bürgermeister Christoph Schmid bezeichnete die Marktgemeinde in einer digitalen Auftaktveranstaltung als „Mobilitäts-Drehscheibe“ mit starkem Anteil an Durchgangsverkehr.

Forschungsprojekt „Saturn“ nimmt als erstes Holzkirchen unter die Lupe

Zur Bestandserhebung wird in Holzkirchen auch gehören, dass mit Rundumkameras bestückte Autos die Straßen abfahren – vergleichbar mit den Google-Autos, wobei den Zweckverband ausschließlich Daten aus dem Verkehrsraum interessieren: Wo sind Parkplätze, Ampeln, Verkehrsschilder, Abbiegespuren?

2022, so Bock, geht es in die zweite Phase, und weitere Gemeinden rücken in den Blick: vor allem auf den Verkehrsachsen Richtung Lenggries, Tegernsee und Bayrischzell. Im Landkreis werden Dietramszell, Sachsenkam, Bad Tölz, Wackersberg, Bad Heilbrunn, Bichl, Benediktbeuern, Kochel, Lenggries und Jachenau untersucht und unterstützt, ihre Daten an den MDM zu übermitteln.

Digitale Daten werden auch für autonomes Fahren unentbehrlich sein

Das, so ergänzt Zweckverbands-Geschäftsführer Michael Braun, werde ab 2023 ohnehin gesetzliche Pflicht. Der Zweckverband habe dann die Werkzeuge, das auf Wunsch für alle Mitgliedskommunen auszuführen.

In den digitalen Daten sieht er aber auch anderweitig einen wichtigen „Rohstoff“. Seien etwa auch Schlaglöcher erfasst, könnten Kommunen auf dieser Basis längerfristig Straßensanierungen planen. „Und fürs autonome Fahren sind die digitalen Daten unerlässlich.“

