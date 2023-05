Kreisbäuerinnen aus zwei Generationen: Starke Frauen braucht die Landwirtschaft

Von: Andreas Steppan

Zwei Kreisbäuerinnen im Gespräch: Anni Rieger (li.) übte das Ehrenamt von 1987 bis 2007 aus. Ihre Nachfolgerin Ursula Fiechtner steht mit ihr in engem Austausch. © Arndt Pröhl

75 Jahre Landfrauen im Bayerischen Bauernverband: Kreisbäuerin Ursula Fiechnter und ihre Vorgängerin Anni Rieger über ihr Leben als Frauen in der Landwirtschaft und den Wandel auf den Höfen.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Beide wurden sie in bäuerliche Familien geboren, mussten früh Verantwortung übernehmen – und stellten sich zusätzlich der Aufgabe, Hofarbeit, Familie und das Ehrenamt als Kreisbäuerin unter einen Hut zu bekommen. Anni Rieger (77) übte das Amt von 1987 bis 2007 aus. Seitdem ist Ursula Fiechtner (66) oberste Repräsentantin der Landfrauen in Bad Tölz-Wolfratshausen.

Das Jubiläum „75 Jahre Landfrauen im Bayerischen Bauernverband“ ist nun Anlass zu einer Gesprächsrunde mit unserer Zeitung auf dem Hof der Familie Fiechtner in Rothenrain (Gemeinde Wackersberg). Dabei berichten beide Frauen, wie sie zum Amt als Kreisbäuerin kamen.

Schicksalsschläge prägten das Leben von Anni Rieger

Anni Rieger wurde 1945 in einen landwirtschaftlichen Betrieb in Fraßhausen (Gemeinde Dietramszell) geboren. Dass sie selbst auch Bäuerin werden wollte, sei ihr schon als Kind klar gewesen, sagt sie. „Ich mag sämtliche Arbeiten, gehe wahnsinnig gern in den Stall und habe schon immer gern mit den Maschinen draußen gearbeitet“, sagt sie. Der Mann ihrer Schwester sei während ihrer Ausbildung ihr Lehrmeister gewesen.

„Das ist der Platz, an den du gehörst“: Anni Rieger bei einem Landfrauentag im Gespräch mit Karin Stoiber. (Archivfoto) © tk

Ein einschneidendes Erlebnis sei es gewesen, als er im Alter von 33 Jahren bei einem Unfall starb. Mit 18 musste Anni Rieger noch kräftiger als vorher mitanpacken, Bulldog und Frontlader fahren. Der Vater hatte den Betrieb schon zuvor übergeben, die Last der Arbeit lag nun größtenteils auf den beiden Schwestern. Weil das Geld knapp war, nahm Anni Rieger zudem eine Anstellung in der Landwirtschaftsschule in Wolfratshausen an und erledigte dort „alle Hintergrund- und Zuarbeiten, damit der Laden läuft“, wie sie sagt.

Es sei ihr schwer gefallen, den heimatlichen Hof zu verlassen. „Ich wusste, wie meine Schwester auf mich angewiesen war.“ Doch Anni Rieger heiratete 1967 auf einen Hof nach Walchstadt (Gemeinde Icking). Froh war sie dann, dass ihre Schwester, die wieder heiratete, den Hof in Fraßhausen auch wieder auf eine gute Bahn brachte.

Im Kreis der Landfrauen fühlt sich Anni Rieger aufgefangen

In Walchstadt habe sie sich schnell integriert. „Und ich bin prompt zur Ortsbäuerin gewählt worden“, berichtet Anni Rieger. Es seien „die ersten richtigen Ortsbäuerinnen-Wahlen“ gewesen, sagt sie. Bis dahin hätten die Männer festgelegt, welche ihrer Ehefrauen das Amt übernehmen sollte. Jetzt bestimmten die Frauen selbst eine Vertreterin aus ihrer Mitte.

Die Gebietsreform 1972 brachte Anni Rieger dann schnell ein weiteres Amt ein. Die vorherige Tölzer Kreisbäuerin Rosl Geiger übernahm das Amt für den ganzen neuen Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen. Doch die vorherige Ortsbäuerin von Wolfratshausen war aus Otterfing, was nun zum Landkreis Miesbach gehörte. Als Stellvertreterin wurde eine Bäuerin aus dem nördlichen Landkreis gesucht. Mit 27 Jahren nahm Anni Rieger diese Aufgabe an – und freut sich, dass sie auch in ihr bisher fernen Gemeinden wie Lenggries oder Gaißach gleich „gut aufgenommen“ wurde.

1986 hatte die Bäuerin einen weiteren Schicksalsschlag zu verkraften: Ihr ältester Sohn starb mit 18 Jahren bei einem Autounfall. „Ich war am Boden zerstört und wollte alle Ehrenämter aufgeben“, sagt sie. Eine Nachbarin nahm sie aber doch mit zur Ortsbäuerinnenversammlung. „Das Gefühl dort kann man nicht beschreiben“, erinnert sich Anni Rieger. „Ich habe mich im Kreis der Frauen so aufgehoben und getragen gefühlt, dass ich gewusst habe: Das ist der Platz, an den du gehörst.“ Anni Rieger wurde zur Kreisbäuerin gewählt und blieb es 20 Jahre lang.

Kreisbäuerin Ursula Fiechtner wollte erst Kinderpflegerin werden

Von Kindheit an auf dem elterlichen Hof mitarbeiten musste auch Ursula Fiechtner, die aus Happerg (Gemeinde Eurasburg) stammt. Trotzdem hatte sie zunächst einen anderen Berufswunsch: „Ich wollte Kinderpflegerin werden.“ Sie war sogar schon auf der Kinderpflegeschule in München angemeldet, die aber zu jener Zeit überfüllt war. Ein „Schlüsselerlebnis“ sei es gewesen, als die Eltern einmal drei Tage mit einer schweren Grippe ausfielen. Ursula wurde vom Schulunterricht befreit, schmiss mit ihrer Schwester den Betrieb – und wusste nun, dass ihre Zukunft doch in der Landwirtschaft lag.

Steht auch im Stall ihre Frau: Ursula Fiechtner vereinbart Hofarbeit, Familie und Ehrenamt. (Archivfoto) © Arndt Pröhl

Ihren Mann, den sie als 16-Jährige kennengelernt hatte, heiratete sie mit 20. Sein Vater war gestorben, auf seinem Hof in Rothenrain war die Arbeitskraft einer Bäuerin dringend gefragt. Gemeinsam bekam das Ehepaar drei Kinder und baute den Betrieb Stück für Stück aus.

Das Engagement bei den Landfrauen sei für sie anfangs „eine Chance gewesen, soziale Kontakte zu haben und öfter rauszukommen“, sagt sie. Mit 29 Jahren wurde Ursula Fiechtner Ortsbäuerin von Fischbach. 2007 trat sie die Nachfolge von Anni Rieger an.

Kreisbäuerin reiste mit Einladungen von Hof zu Hof

Stark gewandelt hat sich zwischen den Amtszeiten der beiden die Art, wie sich die Bäuerinnen untereinander vernetzen. Wollte sie zu einer Versammlung laden, sei für sie die erste Herausforderung gewesen, das Blatt mit der Einladung zu vervielfältigen, berichtet Anni Rieger. „Da musste man ein gutes Verhältnis zur Bank pflegen, damit man dort Kopien machen konnte.“ Mit den Zetteln habe sie sich dann persönlich auf die Reise von Hof zu Hof gemacht. „Viele Höfe sind recht versteckt und abgelegen, da hat man es geradezu aufgesogen, wenn jemand vorbeikam“, erinnert sich auch Ursula Fiechtner. Sie habe auf diese Weise Bezug zu allen Familien gehabt, sagt Anni Rieger. „Ich habe mitgekriegt, welche Probleme es auf einem Hof gab und konnte oft Hilfestellung vermitteln.“ Die Verbreitung von Faxgeräten habe den persönlichen Kontakt etwas reduziert. Ursula Fiechtner verbreitete ihre Einladungen dann schon per E-Mail-Verteiler und heute über eine WhatsApp-Gruppe.

Bei den Themen der Zusammenkünfte sind manche gleich geblieben – doch das Spektrum hat sich stark erweitert. Hätten unter Rosl Geiger noch stark Fragen der Hauswirtschaft oder der Gesundheit im Mittelpunkt gestanden, geht es in der Ära von Ursula Fiechtner heute zum Beispiel um Burnout in der Landwirtschaft, politische Fragen wie die Anbindehaltung oder den Umgang mit dem Wolf, aber auch um den Erhalt der Artenvielfalt, Saisonalität und Regionalität. Im Rahmen von Hilfsprojekten pflegten die Landfrauen in den vergangenen Jahren Kontakte nach Kenia und Eritrea. Vieles diskutieren sie nicht mehr nur unter sich, sondern sind längst genauso zu allgemeinen BBV-Versammlungen eingeladen, die früher den Männern vorbehalten waren.

Thema pflegende Angehörige liegt der Kreisbäuerin am Herzen

Von Beginn an sehr am Herzen lag Anni Rieger das Thema pflegende Angehörige. „Wertschätzung und Hilfe“, darum sei es ihr gegangen, sagt die 77-Jährige. Ursula Fiechtner bestätigt: „Es galt früher als selbstverständlich, dass eine Frau die Schwiegermutter auf dem Hof pflegt. Wie belastend das ist, hat keiner erkannt.“ Anni Rieger erinnert sich an einen brechend vollen Peiß-Saal bei einem Nachmittag für pflegende Angehörige. Solche Treffen waren umso wichtiger, als sich die Frauen damals noch nicht einfach alle Infos und Adressen im Internet zusammensuchen konnten. Auch bei einem Vortrag von Kräuterexpertin Eva Aschenbrenner „sind wir einmal im Saal so eng zusammengesessen wie die Ölsardinen“, berichtet Rieger.

Weiter Horizont: Die Landfrauen im Landkreis unterstützen im Rahmen eines Projekts Frauen aus Kenia, damit sie durch Fortbildung ihren Lebensunterhalt in der Landwirtschaft besser bestreiten können. Ursula Fiechtner (re.) begrüßte 2018 eine Besucherinnengruppe auf ihrem Hof in Rothenrain. (Archivfoto) © Arndt Pröhl

Als an besonders heiße Eisen der vergangenen Jahrzehnte erinnert sich Rieger an die Debatten über FFH-Gebiete, die BSE-Krise („das war für die ganze Landwirtschaft so schlimm“) oder die Zeit der Milchstreiks, als einige Bauern aus Protest gegen niedrige Preise ihre Milch in den Gully gossen. „Das war ganz schwierig, weil es solche Konflikte untereinander gebracht hat“, sagt Anni Rieger. „Ich habe immer gesagt: Lasst Euch nicht auseinanderdividieren.“

Was die Bauernfamilien und damit auch die Landfrauen dagegen zu jeder Zeit beschäftigte, war die Frage des Generationenübergangs. „Heute stehen 66 Prozent der Betriebe mit Nachfolgeproblemen da“, sagt Fiechtner. „Als wir jung waren, haben die Geschwister untereinander oft noch darum gekämpft, wer den Hof kriegt.“ Freilich habe damals auch mehr Druck geherrscht, meist auf den Erstgeborenen. „Und nicht jeder war glücklich, der aus Pflicht einen Hof übernommen hat.“

Heute musst du froh sein, wenn eines deiner Kinder den Hof haben möchte – und auch den passenden Partner dazu findet.

Mit der Zeit sei es in den meisten Familien eine Frage der persönlichen Neigung geworden, welches Kind Hofnachfolger wird. „Heute musst du froh sein, wenn eines deiner Kinder den Hof haben möchte – und auch den passenden Partner dazu findet“, sagt Fiechtner. Zu allen Zeiten aber sei es das größte Anliegen gewesen, „dass es mit dem Betrieb weitergeht und alles möglichst friedlich geregelt wird“.

Stark verändert hat sich die Rolle der Frau. Hohes Ansehen hätten die Bäuerinnen schon immer genossen, meint Anni Rieger. Und doch erinnert sie sich an eine Versammlung, in der heiß diskutiert worden sei, ob Frauen denn ein eigenes Bankkonto brauchen. Heutzutage, sagt Fiechtner, sei es üblich, dass bäuerliche Ehepaare keine Gütergemeinschaft mehr haben, sondern eine Zugewinngemeinschaft vereinbaren. Auch auf den Höfen hält längst nicht mehr jede Ehe für immer. Und für den Fall einer Scheidung sorge die Gütertrennung für „Sicherheit, dass der Betrieb nicht zerschlagen wird“.

Frauen treten heute in der Landwirtschaft oft als selbstständige Unternehmerinnen auf. Die Kreisbäuerin verweist auf eine Statistik, von 2021, laut der Frauen einen Anteil von 22 Prozent der Ausbildungsverträge zum Landwirt abschließen würden. Oft hätten sie ihr eigenes Standbein, etwa mit „Urlaub auf dem Bauernhof“, einem Hofladen oder auch im Bereich „soziale Landwirtschaft“, zu dem zum Beispiel tiergestützte Therapien gehören. „Wir sind nicht mehr nur reine Lebensmittel-Erzeuger.“

Auf dem Hof fällt man auch in der Rente in kein Loch

Dass Bäuerinnen solche Ansätze verfolgen oder abseits der Landwirtschaft einem ganz anderen Job nachgehen können, verdanken sie auch dem technischen Fortschritt. Maschinen haben viele Arbeiten auf dem Hof erleichtert. „In den letzten fünf Jahren hat sich die Entwicklung bei den Melkrobotern stark beschleunigt“, sagt Fiechtner.

Darüber hinaus noch ehrenamtlich für die Landfrauen aktiv zu sein, ist und bleibt aber eine Herausforderung. „Ich habe mir immer gesagt: Wenn es Anni mit sechs Kindern geschafft hat, werde ich es mit meinen drei auch schaffen“, sagt Ursula Fiechtner und lacht. Im Nachhinein fragt sich aber auch Anni Rieger, wie sie immer alles bewältigt hat. Sie erinnert sich an einen Nachmittag. „Mein Mann hat gesagt, er geht schon mal zum Mähen, ich soll nachkommen zum Kreiseln.“ Währenddessen hatte sie daheim noch etliche Telefonate in Sachen Landfrauen zu erledigen – „und mein Mann kam wieder zurück, und ich war noch nicht draußen. Das war ein Gefühl. . .“

Ehrenamt und Betrieb hat Anni Rieger mittlerweile abgegeben. Langweilig wird ihr trotzdem nicht. Ihre 16 Enkelkinder kämen noch immer täglich zum Kaffeetrinken vorbei, berichtet sie – „nur eine Enkelin lebt in Australien“. Das sei auch das Schöne am Leben in der Landwirtschaft, findet Ursula Fiechtner: „Wenn die Familienverhältnisse stimmen, fällt man auch in der Rente auf dem Hof in kein Loch.“

