Zwei Randalierer in Aktion gefilmt

Die Polizei ist guter Hoffnung, zwei Randalierer identifizieren zu können, die beim Versuch die Tölzer Kino-Eingangstüre zu demolieren gefilmt wurden.

Bad Tölz - Der Vorfall ereignete sich bereits am vergangenen Samstag, wurde aber erst jetzt gemeldet. Zwei Männer versuchten nachts zwischen 2.30 und 3 Uhr die Glasscheibe der Eingangstüre zum Treppenhaus des Kinos am, Moraltpark einzutreten. Dies gelang aber nicht. Es entstand aber dennoch Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Was die beiden Rowdys offenbar nicht wussten. Sie wurden von der Videoüberwachung gefilmt. Die Aufnahmen werden gerade von der Polizei ausgewertet.

chs