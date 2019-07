Zwei Tölzer aus Ostsachsen

Wenn man Tölzer heißt und es verschlägt einen zufällig in den Isarwinkel, dann muss man den rund 18 000 Namensvettern schon einen Besuch abstatten. Bernd und Marius Tölzer aus Ostsachsen waren da – und sehr angetan.

Bad Tölz – Manche Zeitungsgeschichten müssen 25 Jahre reifen, bevor sie geschrieben werden können. Vor einem Vierteljahrhundert kontaktierte der Tölzer Kurier brieflich Menschen in aller Welt, die in irgendeiner Weise mit Bad Tölz zu tun hatten und befragte sie. So einen Brief erhielt auch Bernd Tölzer aus Lauta bei Bautzen in Ostsachsen. Ob er denn wisse, was sein Nachname bedeute, fragte der Tölzer Kurier damals. Der Sachverständige für Geotechnik wusste es nicht und konnte nicht weiterhelfen. Auch ein Cousin, der die Familiengeschichte recherchiert hat, kann den seltenen Nachnamen nicht erklären.

Obwohl seitdem viel Wasser die Isar hinuntergeflossen ist, blieb die Nachfrage des Tölzer Kurier bei Tölzer irgendwo im Hinterstübchen hängen. Als er mit Sohn Marius nun von einem Dolomiten- und Bologna-Urlaub zurückkehrte, wollten die beiden die 1000-Kilometer-Strecke nicht auf einmal fahren. Übernachtet werden sollte etwa bei der Hälfte, möglichst nahe der Berge. In Lenggries fand man ein Quartier.

Erst am Morgen bei der Weiterfahrt erinnerte sich Bernd Tölzer an die Anfrage vor 25 Jahren und beschloss spontan, in seiner „Namensstadt“ vorbeizuschauen. „Eine typische bayerische Kleinstadt, sauber und aufgeräumt“ beschreibt Tölzer seine ersten Eindrücke von Tölz. Seine Heimat ist vor allem „flaches Land“, wo großflächig Tagebau betrieben wurde. Lauta, die 8000-Einwohner-Stadt, sei in erster Linie eine Wohnsiedlung für die Industrie, ergänzt Sohn Marius. Der Literaturwissenschaftler, Dichter und Philosoph aus Weimar fühlt sich beim Gang durch Tölz an einen früheren „wunderschönen Aufenthalt“ in Landsberg erinnert.

Nach der Wende eine Platte vom Tölzer Knabenchor

Gibt es sonst Bezüge der Tölzer nach Tölz oder Bayern? „Keine“, erwidert Tölzer sen. Nur, dass er sich nach der Wende sogar eine Schallplatte vom Tölzer Knabenchor gekauft habe, sagt der 66-Jährige.

Und dann kramt der Ostsachse lächelnd die Prospekte der Tourist-Info vom „Tölzer Land“ heraus, die für ihn eine so ganz andere, spezielle Bedeutung haben. Wie dieser Artikel des Tölzer Kurier wohl auch, der jetzt in die Familiensammlung der Tölzer aus Ostsachsen wandern wird.

