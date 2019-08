Toilette am Isarkai immer wieder verstopft: Stadt vermutet Vandalismus

Austreten, schwer gemacht: Die Toilette am Parkhaus in Bad Tölz ist seit Wochen gesperrt. Jetzt war auch noch das WC am Isarkai zu - wohl wegen Vandalismus.

Bad Tölz –Verstopfte Rohre führten in den vergangenen Wochen immer wieder zu Sperrungen der öffentlichen Toilette am zentralen Busbahnhof in Bad Tölz. Dazu kommt, dass aufgrund der Gebäudesanierung auch das WC im Parkhaus auf der gegenüberliegenden Seite der Isar nicht zugänglich ist. Ein Leser aus München beschwerte sich in einem Brief an den Tölzer Kurier, dass Besucher ihre Notdurft hinter dem Parkhaus erledigen.

An der Toilettenanlage am Parkhaus werde momentan noch gearbeitet, so die Pressesprecherin der Stadt Bad Tölz, Birte Otterbach. „Der Innenbereich wurde bereits von allen Fliesen befreit.“ Die Bauarbeiten sollen im Herbst abgeschlossen sein.

Toilette am Isarkai seit Mitte August zum dritten Mal verstopft

Dazu kommt nun, dass die nächstgelegenste öffentliche Sanitäranlage am Isarkai seit dem 14. August von schwerwiegenden Verstopfungen betroffen ist. „Wir gehen von Vandalismus aus“, so Otterbach, „da die Probleme seit Mitte August zum dritten Mal auftreten.“ Eine Reinigungsfirma hat bereits zweimal alle Rohre gespült. Zuletzt war sie am Mittwoch wieder im Einsatz.

„Am Montag soll eine Kamerafahrt durch die Rohre für Klarheit sorgen“, sagt Bettina Fassbender, Mitarbeiterin der Stadtverwaltung. Für die baldige Sanierung der Toiletten müsse unabhängig von den Verstopfungen eine Überprüfung der Rohre stattfinden.

Sollte es zu einer erneuten Schließung kommen, verweist Otterbach auf die WC-Anlagen im Bürgergarten und im Rathaus. Zudem helfen die sogenannten „netten Toiletten“, die von Betrieben und Gaststätten in der Stadt für alle geöffnet sind.

