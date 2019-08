Zwei Welten, ein Praktikumsplatz: Was unterscheidet Tjumen in Sibirien von Bad Tölz? 

Zwei Praktikantinnen arbeiten derzeit beim Tölzer Kurier. Eine aus Sibirien, die andere aus Ellbach. Beide haben sich nun gegenseitig interviewt.

Bad Tölz – Sie sind sich fern und doch nah: 4500 Kilometer trennt die Wohnorte von Valeriia Bykova aus Tjumen, der Hauptstadt Sibiriens, und Theresa Pfund aus Ellbach. Ihr Arbeitsplatz aber ist zurzeit derselbe: Beide machen ein Praktikum in der Redaktion des Tölzer Kurier. Und auch vom Alter her liegen sie dicht beieinander: Valeriia Bykova ist 17, Theresa Pfund 19. Die junge Russin kommt seit einiger Zeit jedes Jahr mit einer Schulgruppe nach Lenggries, um ihr Deutsch zu verbessern, und schnuppert in diesem Sommer in der Redaktion in die deutsche Arbeitswelt hinein. Die Ellbacherin hat Abitur gemacht und will im Herbst anfangen zu studieren. Um Gemeinsamkeiten und Unterschiede herauszufinden, haben sie sich gegenseitig interviewt und dabei die gleichen Fragen gestellt.

Wie bist du aufgewachsen?

Valeriia Bykova: Mein ganzes bisheriges Leben habe ich in Tjumen verbracht. Ich lebe bei meinen Eltern und habe einen siebenjährigen Bruder. In meiner Kindheit war Musik für mich das Wichtigste, besonders Klavierspielen. Später kamen noch Chor und Ukulele dazu.

Theresa Pfund: Ich bin in Bad Tölz geboren und lebe jetzt mit meiner Familie in Ellbach. Als Kinder haben wir deshalb viel im Moor und Wald gespielt, mit meinen Eltern war ich sehr oft in den Bergen. Am glücklichsten war ich immer, wenn ich Bücher gelesen habe.

Wie sieht in deinem Land der Schulalltag aus?

Valeriia Bykova: Ich beginne im September mein letztes Jahr am Gymnasium, das in Russland elf Jahre dauert. Wir müssen Schuluniform tragen, in den höheren Klassen wird es ein bisschen lockerer, und wir tragen nur bestimmte Farben und Längen. Auch die Haare dürfen wir nicht offen tragen. Meine Lieblingsfächer sind Geschichte, Sozialkunde und Fremdsprachen. Ich gehe sehr gerne in die Schule, denn ich habe eine sehr gute Lehrerin und der Unterricht ist spannend.

Theresa Pfund: Ich habe 2018 die zwölfte Klasse am Tölzer Gymnasium vollendet. Kleidungsvorschriften haben wir nicht wirklich, manchmal wurden zu kurze Klamotten verboten. Wirklich gerne bin ich nicht zur Schule gegangen, Fächer wie Geschichte, Kunst und Sprachen haben mir dennoch Spaß gemacht.

Wie verbringst du am liebsten deine Freizeit?

Valeriia Bykova: Meistens verbringe ich meine freie Zeit mit meiner Familie, wir schauen DVDs oder spielen Monopoly. Gerne bummle mit meinen Freunden durch die Stadt, lese, male und spiele natürlich Klavier. Auch Lernen macht mir außerhalb der Schule Spaß, vor allem die Sprache Deutsch.

Theresa Pfund: Am allerliebsten reise ich, daheim unternehme ich viel mit meinen Freunden, gerne aber auch mal allein mit einem guten Buch oder Netflix. Ich interessiere mich sehr für das aktuelle Weltgeschehen und bin deswegen auch viel im Internet unterwegs. Draußen bin ich trotzdem jeden Tag, im Wald oder in den Bergen.

Was ist Dein Lieblingsbuch, -film, -musik?

Valeriia Bykova: Ich bevorzuge russische Klassiker, beispielsweise Bücher von Bulgakov und Leskow. Mein Lieblingsfilm ist „Bohemian Rhapsody“, durch den ich auch meine Lieblingsband entdeckt habe, nämlich Queen.

Theresa Pfund: Früher habe ich hauptsächlich Fantasy gelesen, das Beste war wahrscheinlich „Game of Thrones“. Heute lese ich auch gerne Klassiker, beispielsweise „Der alte Mann und das Meer“ oder „Der Name der Rose“. Bei Filmen kann ich mich auch schwer entscheiden, wahrscheinlich „Der Club der toten Dichter“.

Was sind Deine Pläne für die Zukunft?

Valeriia Bykova: Ganz konkrete Pläne habe ich noch nicht, möchte beruflich aber auf jeden Fall viel mit Menschen zusammenarbeiten und neue Kulturen und Länder kennenlernen. Wenn ich nächstes Jahr in St. Petersburg studiere, möchte ich Geschichte, Deutsch und Englisch als Fächer wählen. Wichtig ist mir, viel zu reisen, in meiner Heimatstadt ist es mir mittlerweile zu langweilig.

Theresa Pfund: Im Oktober fange ich an, Politikwissenschaft und Öffentliches Recht zu studieren. Danach habe ich den groben Plan, zum Auswärtigen Amt zu gehen, aber ich lege mich noch nicht fest. Ich könnte mir auch vorstellen, in verschiedenen Ländern zu wohnen und zu arbeiten.

Was hast du aus der Zeit beim Tölzer Kurier mitgenommen?

Valeriia Bykova: Am Anfang habe ich noch nicht alle Aufgaben verstanden, aber im Laufe der Zeit wurde es immer leichter. Am liebsten führe ich Interviews mit neuen, interessanten Menschen. Alleine einen Artikel zu schreiben macht mir viel Spaß. Eine gute Erfahrung war auch, viel am Computer zu arbeiten und zu lernen, mit den deutschen Programmen umzugehen.

Theresa Pfund: Ich habe sehr viele neue, wertvolle Sachen gelernt. Beispielsweise offen auf fremde Menschen zuzugehen und sie mit Fragen zu durchlöchern. Schreiben hat mir schon immer Spaß gemacht, und ich mag die Herausforderung, alles spannend und interessant klingen zu lassen.

Wie ist es, in deinem Land zu leben?

Valeriia Bykova: Russland ist meine Heimat, und dort leben alle meine Freunde und Verwandten. Deswegen lebe ich dort gerne. Im Winter kann es so kalt werden, dass wir die Daunenjacken fast nie ausziehen. Was mir besonders gefällt: In meinem Land kann ich eintauchen in die Geschichte, mich faszinieren die Städte Moskau und St. Petersburg. Dort kann ich mich beispielsweise in Peter den Ersten oder Katharina die Zweite hineinversetzen. Mein Lieblingsfest im Jahr ist Masleniza, eine Woche lang essen wir Blini, eine Art Pfannkuchen, und es gibt Spiele. Am Ende verbrennen wir eine Strohpuppe, um den Frühling willkommen zu heißen.

Theresa Pfund: Ich bin sehr froh, in Deutschland aufgewachsen zu sein. Das Leben dass wir hier führen können, habe ich sehr zu schätzen gelernt. Hier bekommt man bessere Bildung und mehr Freiheit als in vielen anderen Ländern. Ich finde auch viele unserer Städte sehr schön, zum Beispiel Berlin und Nürnberg. An Bayern mag ich besonders die vielen Volksfeste und Brauchtümer wie Leonhardi. Außerdem liebe ich unsere Natur am Rande der Alpen.

