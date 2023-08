Zweimal Totalschaden: Unfall fordert zwei Verletzte

Von: Sabine Schörner

Bei dem Unfall übersah ein Tölzer die Vorfahrt. © Symbolfoto: Rene Ruprecht

25 000 Euro Sachschaden und zwei Leichtverletzte – das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitagabend auf der Tölzer Bockschützstraße.

Bad Tölz – Um kurz vor 19 Uhr fuhr ein 59-jähriger Tölzer mit seinem Skoda auf der Staatsstraße 2072 von Arzbach in Richtung Bad Tölz. An der Einmündung Arzbacher Straße/Bockschützstraße bog der Tölzer nach links ab. Dabei übersah er den entgegenkommenden Audi einer 24-jährigen Lenggrieserin. Beide Autos stießen frontal zusammen. Der Unfallverursacher und sein Beifahrer (52) erlitten jeweils leichte Verletzungen. An den beiden Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Sie mussten abgeschleppt werden.

