Zweites Thomas-Mann-Festival in Bad Tölz: Große Bühne für „Doktor Faustus“

Dem Literaten Thomas Mann widmet Bad Tölz im Mai zum zweiten Mal ein Festival. Thomas-Mann-Archiv Zürich © Thomas-Mann-Archiv Zürich

Spät, aber nachhaltig hat Bad Tölz seine Beziehung zu Thomas Mann entdeckt, der hier ein Sommerhaus besaß. Nun widmet die Stadt dem Literaten wieder ein eigenes Festival.

Bad Tölz – Sechs Tage lang bietet die Stadt Bad Tölz im Mai Thomas Manns „Doktor Faustus“ eine große Bühne. Nach der Corona-Zeit wagt sich die Stadt von 14. bis 20. Mai an ein zweites Thomas-Mann-Festival.

Thomas-Mann-Experte aus den USA zu Gast in Tölz

In der jüngsten Stadtratssitzung wies der Kulturbeauftragte des Stadtrats und Mitorganisator des Festivals, Christof Botzenhart, auf den neuen Flyer hin, der die zahlreichen Höhepunkte zusammenfasst und unter anderem in der Tourist-Info erhältlich oder im Internet (www.bad-toelz.de) abrufbar ist.

Der Referent des Festvortrags am Sonntag, 14. Mai, um 15 Uhr im Stadtmuseum kommt aus den USA und nutzt einen Deutschlandaufenthalt, um eigens nach Tölz zu reisen. Prof. Tobias Boes ist Germanist an der Notre Dame University in Indiana sowie Thomas-Mann-Spezialist. Er geht in seinem Vortrag der Frage nach, was es bedeutet, ein deutscher Autor mit inzwischen amerikanischer Staatsbürgerschaft zu sein, wie sich Thomas Mann zu diesem Thema verhielt und ob diese Frage im Zusammenhang mit „Doktor Faustus“ überhaupt sinnvoll ist.

Thomas-Mann-Festival in Bad Tölz im Mai

Lesungen, Liederabende, Führungen und natürlich das Spiel „Doktor Faustus“ aus dem Repertoire des Tölzer Marionettentheaters runden das Programm ab.

Von Christoph Schnitzer