„Zweitrangig, wer das Walchensee Kraftwerk betreibt. Wichtig ist, wie es betrieben wird“

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Weil der jetzige Betreiber des Walchensee-Kraftwerks, Uniper, im Zuge der Gaskrise in Schieflage geriet, mit Steuergeld gerettet wurde und mittlerweile zu 99 Prozent dem Bund gehört, sehen einige die Möglichkeit der Wiederverstaatlichung. © Pröhl/Archiv

Das Walchenseekraftwerk diente als Veranstaltungsort für das 3. Gipfeltreffen der Fachbeiräte Energie und Klimaschutz der Region Oberland. Landkreis-Klimaschutzmanagerin Veronika Böhm berichtete darüber kurz in der Sitzung des Kreis-Umweltausschusses. Besprochen wurden bei dem Treffen unter anderem gemeinsame Aktionen in Bad Tölz-Wolfratshausen, Miesbach, Weilheim-Schongau und Garmisch-Partenkirchen.

Bad Tölz-Wolfratshausen - „Beim Stadtradeln machen alle vier Landkreise mit“, sagte Böhm. Start der Aktion ist an diesem Samstag (wir berichteten). Auch bei den Veranstaltungen des Klimafrühlings machen die Kreise gemeinsame Sache. Zudem ging es noch einmal um die schwierige Suche nach Windvorrangflächen in der Region Oberland (wir berichteten). Und die Teilnehmer bekamen eine Führung durch das Walchenseekraftwerk, das seit fast 100 Jahren Strom aus Wasserkraft gewinnt.

Landrat Josef Niedermaier (FW) nahm das zum Anlass, um zum „Wahlkampf-Thema“ Wiederverstaatlichung des Kraftwerks „Fakten ohne Emotionen“ zu liefern. Im Genehmigungsprozess zur Vergabe der Wasserrechte prüfe das Landratsamt das „Sachbescheidungsinteresse“. Einfach ausgedrückt bedeutet das, dass der Antragsteller in der Lage sein muss, von den Wasserrechten auch Gebrauch zu machen. „Der Freistaat hat aber kein Grundstück, kein Kraftwerk. So bekommt er das nicht“, sagte Niedermaier. Für das Kraftwerk, das Uniper betreibt, und die Wasserrechte, die bei Uniper liegen, gebe es keinen Heimfall. Und nur weil der Bund mit 99 Prozent an der Uniper AG beteiligt sei, „kann man eine Verstaatlichung des Walchenseekraftwerks natürlich diskutieren, es ist aber hirnrissig“, sagte Niedermaier. „Nur weil einem Telekomaktien gehören, kann man ja auch nicht einfach in den Laden gehen und sagen: Das Handy, das gehört jetzt mir.“

„Es ist wirtschaftlich nicht zu betreiben“

Zudem sei es komplex und schwierig, ein einziges Kraftwerk aus dem Konzern herauszulösen. Unmöglich sei es natürlich nicht. Da ist sich Niedermaier mit Jakob Koch (Grüne) einig. „Der Freistaat könnte das Kraftwerk zurückkaufen“, sagte Koch. „Das wäre teuer. Aber solche Infrastruktur gehört in die Hände der Bürger.“ Letzteres würde Georg Riesch (FW) unterschreiben. „Es wäre schön, wenn es damals beim Staat geblieben wäre“, sagte er. Nun aber ein einzelnes Kraftwerk aus dem Unternehmen herauszulösen, sei nicht darstellbar. „Das ist wirtschaftlich nicht zu betreiben.“

Natürlich gebe es im Zuge der Neuvergabe der 2030 auslaufenden Wasserrechte aber „nachvollziehbare Interessen in der Region“, die man einbringen müsse, ergänzte der Landrat. So gebe es den Wunsch, stärker an der Wertschöpfung beteiligt zu werden. Auch Wasserableitungen für die Stromerzeugung beziehungsweise sinnvolle Restwassermengen in den Flüssen müssten festgelegt werden, sagte Franz Schöttl (CSU). „Naturschutzbelange sind früher einfach nicht berücksichtigt worden. Darunter hat das Isartal sehr gelitten.“ Diese ökologischen Belange müssten nun im Genehmigungsverfahren auf jeden Fall Niederschlag finden. Die Interessen der Region will auch Riesch gewahrt wissen: „Für uns ist eigentlich zweitrangig, wer das Kraftwerk betreibt. Für uns ist wichtig, wie es betrieben wird.“

