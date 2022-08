Zwischen Tassen, Tellern und Teeservice: Kunst- und Töpfermarkt lockt einige Besucher nach Tölz

Von: Felicitas Bogner

Am Sonntag zog es einige Besucher zum Bummeln bei Sonnenschein auf den Kunst- und Töpfermarkt in die Tölzer Marktstraße. © Bogner

Die Aussteller auf dem Kunst- und Töpfermarkt in Bad Tölz ziehen trotz des verregneten Samstags eine zufriedene Bilanz.

Bad Tölz – Der Kunst- und Töpfermarkt ist eine feste Institution in Bad Tölz. Auch heuer lockten die Stände – am Samstag bei Regen, aber am Sonntag dafür bei Sonnenschein – die Besucher zu einem Stadtbummel. In der Marktstraße wurden von allerlei Händlern Töpferwaren, Bilder, handgemachter Schmuck, selbst genähte Babykleidung und vieles mehr angeboten. Die Verkäufer zogen eine durchaus positive Bilanz. „Bisher hat man noch nichts davon gemerkt, dass die Menschen aufgrund der überall steigenden Preise zurückhaltender einkaufen“, freut sich Christof Enghofer. Er ist seit Jahrzehnten auf dem Markt mit seiner Keramikware vertreten. „Mein Geschäft ist in Landshut. Aber ich habe einige Stammkunden hier in Bad Tölz“, berichtet er, während er sorgfältig Tassen, Teller und Teekannen an seinem Stand drapiert und für die vorbeischlendernden Menschen in Szene setzt. Hierher hat er die Bestseller aus seinem niederbayerischen Ladengeschäft mitgebracht. „Am Anfang habe ich viele Farben und Glasuren mitgebracht – mit der Zeit aber festgestellt, dass die Leute meist zu steinfarbenem, blauem und anthrazitfarbenem Geschirr tendieren“, erklärt Enghofer. Häufig würden Kunden gleich ein ganzes Geschirrset kaufen. „Viele kommen aber auch, um ihr bereits vorhandenes Set mit ein bis zwei Teilen zu komplettieren.“

Viele kaufen gleich komplettes Geschirr-Set ein

Etwas bunter geht es ein paar Stände weiter oben in der Marktstraße am Stand von Beate und Heinz Winterl zu. Sie verkaufen grün-, gelb-, rosa-, blau- und orangenfarbene Keramik mit allerlei Handmalereien. Beliebte Motive darauf sind Fliegenpilze, Marienkäfer oder Zwerge. „Bei uns kaufen viele Leute Einzelteile, immerhin ist jedes ein Unikat“, berichtet Heinz Winterl. Mit seiner Frau ist er bereits das zehnte Jahr auf dem Tölzer Markt. „Auch heuer waren wieder viele Stammkunden bei uns“, sagt der Aussteller zufrieden.

Neue Ausstellerin aus Penzberg mit Schmuck aus Naturmaterialien

Aber neben selbstgekneteten, geformten, gebrannten und bemalten Schüsseln und Co. gibt es auch allerlei andere Kunst im Herzen der Tölzer Altstadt zu finden. Zum ersten Mal dabei ist Dorothee Lotsch aus Penzberg. „Ich mache Schmuck aus diversen Naturmaterialien“, erklärt sie, während sie Steine auf eine Schnur zieht. „Ich mache viel mit Glas, Holz oder auch Baumwolle. Da mir der nachhaltige Gedanke wichtig ist, kaufe ich dafür auch Second-Hand-Ware ein.“ Daraus entstehen dann viele bunte Ketten, Ohrringe, Armbänder und Mützen. „Wenn ein Kunde einen anderen Wunsch hat, dann versuche ich, das natürlich auch umzusetzen. Ich will mit meinem Sortiment flexibel bleiben“, meint die Penzbergerin. Besonders Spaß mache ihr das Verkaufen auf dem Markt, da die Menschen ausgelassen seien. „So schnell, wie die Leute bei Regen in den Geschäften drinnen waren, so schnell waren sie auch wieder draußen, als die Schauer nachgelassen haben“, berichtet sie von dem regnerischen Samstag. Der Renner in ihrem Schmucksortiment seien einfarbige Ketten mit Magnetverschluss. „Sie sind zeitlos und praktisch“, sagt Lotsch, bevor die nächsten Interessenten für Freundschaftsbänder und Ohrstecker sich an ihrem Stand tummeln.

