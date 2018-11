Zwölf Landkreis-Bäcker ließen ihre Stollen testen - und diskutierten dabei auch über Veganismus

Jedes Jahr lassen Landkreis-Bäcker die Qualität ihrer Stollen testen. Das Ergebnis war auch heuer überragend. Ein Bäcker berichtete über Stollen-Anfragen von Veganern.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Ein dickes Lob für die örtlichen traditions- und qualitätsbewussten Bäcker: Das gehört zur jährlichen Stollenprüfung dazu, wie der Staubzucker auf dem Weihnachtsgebäck. Die rege Diskussion über Veganismus, Tier-Ethik und die Belange muslimischer Kunden war heuer hingegen neu.

Die Bäckerinnung Miesbach/Bad Tölz-Wolfratshausen hatte am Dienstag in die Sparkasse an der Tölzer Badstraße zur Stollenprüfung eingeladen. Gutachter Wolfgang Furtner ist Fachlehrer, Bäckermeister und Lebensmitteltechniker an der „Akademie Deutsches Bäckerhandwerk“. Er nahm für das Deutsche Brotinstitut 50 Stollen, die zwölf Landkreisbäcker zur freiwilligen Selbstkontrolle eingereicht hatten, unter die Lupe. 49 Stollen erhielten das Prädikat „gut“ oder „sehr gut“. Nur ein Gebäck genügte den Anforderungen des Gutachters nicht.

„Bei mir sind immer mehr Stollen gefragt, die ohne tierische Produkte hergestellt werden“, bemerkte ein Bäcker der Innung beim Pressegespräch. Das war der Auftakt für eine intensive Diskussion. Die Meinungen reichten von Unverständnis über derartige „Spleens“ über Toleranz für „Menschen, die sich mit Tierquälerei beschäftigen“ bis hin zu wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Die sprächen für den Verkauf rein pflanzlicher Backwaren, denn „Veganer sind bereit, mehr für Ernährung auszugeben“, so eine Wortmeldung. Am Ende resümierte Wolfgang Furtner: „Man kann auch sehr gute Ware ohne tierische Produkte machen.“

Bootfahren auf der Isar: Die nächsten Schritte hin zur Regulierung

Zu einem regen Austausch führte auch eine weitere Anmerkung des Bäckers, der die Veganismusdebatte losgetreten hatte. „Ich habe in meinem Geschäft auf Rinder-Gelatine umgestellt“, berichtete er. Damit sei der muslimischen Auszubildenden und der muslimischen Kundschaft geholfen.

Wird Sanatorium Sedlmayr in Wohnhaus umgewandelt? Jetzt meldet sich die Familie zu Wort

Aber zurück zum Stollen: Die Qualität, die die Landkreis-Bäcker boten, sei durchweg „top“ gewesen, lobte Furtner. Jedes Gebäck startet vor seiner Bewertung mit 100 Punkten. Ist in den Kategorien Aussehen, Kruste, Krume, Geruch und Geschmack nichts zu bemängeln, zeichnet der Gutachter das Gebäck mit „sehr gut“ aus – ansonsten gibt es Punktabzug. Ein „sehr gut“ erreichten 39 Stollen, elf davon bekamen dazu noch eine „Gold“-Auszeichnung. Zehn Stollen wurden für „gut“ befunden. Ihre Bewertung liegt zwischen 90 und 99 Punkten. „Alles, was darunter liegt, wird nicht bewertet“, so Furtner.

Regionalplan Oberland: Vorfahrt für den Öffentlichen Verkehr

nl