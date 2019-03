Die finanzielle Lage der Stadt Bad Tölz ist solide - Jetzt sind hohe Investitionen geplant

Die Stadt Bad Tölz wird im nächsten Jahr ordentlich investieren. Davon profitieren soziale Bauprojekte, aber auch Vereine.

Bad Tölz – Die Eckpunkte hatte der Tölzer Finanzausschuss bereits im Februar vorberaten, nun ging es in der Sitzung am Dienstag um die Details des Haushaltsplans 2019. Auch die Finanzplanung für die folgenden drei Jahre hatte Kämmerer Hermann Forster vorbereitet, wies aber vorsorglich darauf hin, dass die Ansätze vielleicht nicht ganz genau seien. Schließlich stehen nächstes Jahr Kommunalwahlen an. „Und neue Stadträte haben neue Ideen, die ich jetzt natürlich noch nicht einpreisen kann“, sagte der Kämmerer.

Generell ist die finanzielle Lage der Stadt mehr als solide. Knapp neun Millionen Euro werden investiert – vor allem in Schul- und Kindergartenbau, für den Kauf neuer Feuerwehrfahrzeuge oder auch die Neugestaltung des Bürgergartens. Der soll wieder zu altem Glanz gelangen. Gestemmt werden kann das aus eigener Kraft: Eine Kreditaufnahme ist nicht nötig, im Gegenteil: Die Stadt tilgt konsequent die Darlehen, die sie in den vergangenen Jahren beispielsweise für den Wohnungsbau an der Osterleite aufgenommen hat. Um alles schultern zu können, nimmt sie zudem 1,4 Millionen Euro aus den Rücklagen. „Es macht heutzutage fast keinen Sinn mehr, Geld auf der hohen Kante zu haben“, sagte Forster mit Blick auf die Niedrig- bis Negativzinspolitik. Die Zinspolitik schafft auch Probleme für die Baupolitik im Landkreis.

Kämmerer warnt davor, das Geld mit vollen Händen auszugeben

Trotz der anhaltend guten finanziellen Ausstattung der Stadt wird der Kämmerer „nicht müde, darauf hinzuweisen, dass wir das Geld trotzdem nicht mit vollen Händen ausgeben können“. Auch diese positive Periode sei endlich. Er warne davor, sich jetzt Dinge zu leisten, deren Folgekosten der Stadt dann auf die Füße fallen.

+ Stadtkämmerer HermannForster © Arp/Archiv

Auch sonst gibt es die eine oder andere Unwägbarkeit bei der Entwicklung der Steuereinnahmen. „Es ist völlig unklar, was mit der Grundsteuer passiert“, sagte Forster mit Blick auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts. „Klar ist nur, dass sie bis Ende des Jahres reformiert sein muss, sonst ist die Steuer weg.“ Im Fall der Stadt geht es hier immerhin um Einnahmen in Höhe von fast drei Millionen Euro.

Größter Posten auf der Ausgabenseite sind mit 11,5 Millionen Euro die Personalkosten. Tendenz: steigend. „Heuer ist das aber allein tariflich bedingt“, sagte Forster. Franz Mayer (Grüne) wollte wissen, warum vergleichbare Städte wie Wolfratshausen und Geretsried hier deutlich geringere Ausgaben haben. Tatsächlich sei der Vergleich schwierig, antwortete der Kämmerer. Einmal decke Tölz den Bereich Tourismus ab, der im Norden eher eine untergeordnete Rolle spielt. Zum anderen habe beispielsweise Wolfratshausen den Betriebshof ausgelagert, Geretsried den Winterdienst. „Bei den Kosten für die Kernverwaltung sind alle drei Städte ungefähr gleich“, sagte Forster.

Weniger Einkommenssteuer als Wolfratshausen, weil in Bad Tölz mehr Menschen zu niedrigen Löhnen arbeiten

Da man schon mal beim Vergleichen war, wies der Kämmerer auch darauf hin, dass man in Sachen Einkommensteuer deutlich schlechter abschneide als beispielsweise Wolfratshausen. „Bei gleicher Einwohnerzahl haben die zwei Millionen Euro mehr.“ Für Forster ein Indiz dafür, dass in Tölz mehr Menschen in Bereichen mit niedrigeren Löhnen arbeiten.

Zu einem leidenschaftlichen Plädoyer für die Bergwacht nutzte Richard Hoch (Grüne) die Haushaltsberatungen. Die 100 000 Euro Zuschuss zum Bau der neuen Rettungswache seien „die absolute Untergrenze“. Auch mit Blick auf die Förderung, die die Stadt anderen Vereinen zukommen lässt, fände er einen höheren Betrag angemessen. „Wenn die Bergwacht weniger Bedarf hat, wird sie sicher auch weniger Mittel abrufen“, so Hoch. Forster beruhigte ihn. Die 100 000 Euro seien lediglich „ein Merkposten, dass hier was kommt“. Sobald die Pläne für den Bau konkreter sind, werde der Stadtrat gesondert darüber beraten.

Einiges kosten wird die Stadt die Beseitigung der zahlreichen Sturm- und Schneebruchschäden am Blomberg. 50 000 Euro hat Forster hier eingeplant. „Ob es bei diesem Betrag bleibt, wissen wir aber nicht. Wir sind noch nicht an alle Stellen hingekommen.“

Der Ausschuss segnete den Haushalt einstimmig ab. Den endgültigen Beschluss fasst der Stadtrat in seiner Sitzung am Dienstag, 26. März, um 16 Uhr im Rathaus.

va