Infiziert mit dem Zirkus-Virus: Jugendzirkus „Chapoclac“ trainiert eine Woche lang am Walchensee

Von: Elena Royer

Jetzt bloß nicht wackeln: (v. li.) Johanna, Romina, Carla, Chiara und Theresa üben zusammen mit Betreuerin Katrin Leinauer (re.) eine Pyramide. © arp

Akrobatik, Luftartistik, Jonglage und vieles mehr üben 58 Zirkus-Begeisterte eine Woche lang am Walchensee. Den Abschluss bildet ein Varieté-Abend im Kurhaus.

Walchensee/Jachenau – Ein rot-weiß gestreiftes Zelt steht auf der Wiese im Jugendlager Breitort am Südufer des Walchensees. Daneben sitzen Jugendliche auf einer Picknickdecke und jonglieren mit Bällen und Keulen. Zwei junge Männer üben Diabolo. In einem violetten Tuch, das an einem hohen Gestell hängt, trainieren zwei Mädchen Luftakrobatik. Fast könnte man meinen, am Walchensee hat ein Zirkus seine Zelte aufgeschlagen. Ganz stimmt das allerdings nicht. Es ist ein Zirkus-Trainingscamp.

Zirkus „Chapoclac“ seit sieben Jahren am Walchensee zu Gast

Seit 2016 ist das Zirkuscamp „Chapoclac“ inzwischen schon am Walchensee zu Gast. Veranstaltet wird es vom Bezirksjugendring Oberbayern. Heuer trainieren 58 Jugendliche und 20 Betreuer sieben Tage gemeinsam für die Varieté-Show an diesem Donnerstag im Tölzer Kurhaus. Dort können sie das Erlernte endlich vor Publikum zeigen. Die Nachfrage ist groß. „Heuer haben wir einen Teilnehmer-Höchststand“, sagt Betreuerin Katrin Leinauer. Viele kommen schon mehrere Jahre ins Camp. Vor allem aus Oberbayern zieht es die Jugendlichen an den Walchensee, aber es sind auch 13 Teilnehmer aus Südtirol mit dabei. Denn der Bezirksjugendring kooperiert mit dem Zirkusverein „Animativa“ aus der Nähe von Meran.

Am ersten Tag im Camp können die Teilnehmer in die verschiedenen angebotenen Bereiche hineinschnuppern. Dabei ist die ganze Bandbreite der Zirkuskünste abgedeckt. „Es gibt Akrobatik, Luftartistik, einen Arealring, Parkour, Jonglage und Tanz“, erklärt Betreuerin Marisa Kohler. „Im Anschluss entscheiden sich die Teilnehmer für einen Workshop.“ Darin erarbeiten die jungen Leute gemeinsam mit den Betreuern, die allesamt erfahrene Zirkuspädagogen sind, unterschiedliche Nummern für die Varieté-Show am Donnerstag. Was am beliebtesten bei den Teilnehmern ist, könne man nicht sagen. „Alles ist sehr gut besucht“, sagt Kohler.

Die Liebe zum Zirkus verbindet

„Viele der Pädagogen haben im Laufe ihres Lebens selbst bei Zirkusfreizeiten mitgemacht“, erklärt Betreuer Tobias Kreuß. Er, Marisa Kohler und Katrin Leinauer sind schon seit ihrer Jugend mit dabei. „Wenn man einmal mit dem Zirkus-Virus infiziert ist, kommt man nicht mehr los“, sagt Leinauer. Uns verbindet die Liebe zum Zirkus, und die Show am Ende ist eine große Motivation.“ Zudem schweiße das gemeinsame Einstudieren der Nummern zusammen.

Kopfüber hängen Theresa (oben) und Johanna im Vertikaltuch und trainieren gemeinsam mit Carola (li.) und Betreuerin Marisa Kohler für den Auftritt am Donnerstag. © arp

Das findet auch Chiara. Die 14-Jährige ist heuer zum ersten Mal beim Jugendzirkus mit dabei. „Die Gemeinschaft hier ist wie eine Familie“, schwärmt sie. „Jeder hilft sich gegenseitig.“ Das Mädchen studiert eine Nummer am Vertikaltuch ein. „Ich war schon einmal bei einem Zirkus-Projekt für Jüngere“, erklärt die 14-Jährige. „Mit dem Vertikaltuch habe ich erst diese Woche angefangen“, sagt sie. „Vor der Show am Donnerstag bin ich schon ein bisschen nervös.“

Angebot richtet sich speziell an Jugendliche

Dass sich dieses Zirkuscamp speziell an Jugendliche richtet, ist wohl auch der Grund, warum das Camp so einen großen Zulauf erfährt. „Bei vielen ist der Funke aus Kinderzirkusfreizeiten übergesprungen“, sagt Marisa Kohler. Davon gebe es viele, aber nur wenige Angebote speziell für Ältere und selten ein Nachfolgeprojekt, weiß Katrin Leinauer.

Der 13-jährige Matthias aus Südtirol ist heuer ebenfalls das erste Mal mit im Zirkuscamp am Walchensee dabei. Er hat sich auch für Luftartistik entschieden und trainiert Figuren und Abfaller am violetten Vertikaltuch. „Ich mache seit vier Jahren Luftakrobatik“, sagt der Südtiroler. „Im Sommer 2018 habe ich das bei einem Sommercamp in Südtirol für mich entdeckt.“ Wenn es zeitlich klappt, möchte er gerne im kommenden Jahr wieder am Zirkuscamp teilnehmen.

Auch Jugendliche mit Behinderung sind willkommen

Am Camp teilnehmen können Jugendliche zwischen 13 und 18 Jahren. „Heuer haben wir auch acht Kinder mit Assistenzbedarf dabei“, sagt Tobias Kreuß, denn auch die Teilnahme von Jugendlichen mit Behinderung ist möglich. Für sie gibt es spezielle Betreuer, die sich um die jungen Leute kümmern.

Pro Tag wird etwa sechs Stunden trainiert

Besonders gelobt wird von allen Teilnehmern das leckere Essen. Jeden Tag gibt es drei Mahlzeiten für die Jugendlichen. 185 Euro kostet der Aufenthalt für sieben Tage. „Das Projekt wird gefördert, und es sind Ermäßigungen möglich“, erklärt Marisa Kohler. Neben der freien Zeit, in der die Jugendlichen baden, Lagerfeuer schüren oder Spiele spielen können, trainieren sie etwa sechs Stunden am Tag. „Man denkt gar nicht, dass es so viel ist“, findet die 13-jährige Anna aus München. Gemeinsam mit ihrer Freundin Alina studiert sie diese Woche Akrobatik und Hebeübungen ein. „Ich bin zum ersten Mal hier und hatte vorher keine Erfahrung damit“, sagt sie. „Mir gefällt sehr gut, dass man viel zusammen macht und auch abends gemeinsam Zeit verbringt.“ Ob das Mädchen nächstes Jahr wieder kommen will? „Auf jeden Fall.“

Der Varieté-Abend im Tölzer Kurhaus findet am Donnerstag, 25. August, statt. Beginn ist um 19 Uhr. Der Eintritt kostet 10 Euro.

