„Schlimmes Bild“: Ebbe am Walchensee - Uniper: Wasserstand „auf unterem Normalniveau“

Teilen

Ein tristes Bild bietet momentan der Walchensee. Wo sich vor einigen Monaten noch meterhohes Wasser befand, sieht man jetzt nur Kies und den Seegrund. © Tanja Strohe

Derzeit gibt der Walchensee ein trauriges Bild ab. Der Wasserstand ist sehr niedrig, sogar der Grund ist zu sehen. Ein Sprecher des Walchensee-Kraftwerks erläutert den Grund.

Walchensee – Während der Walchensee im Sommer ein beliebtes Ausflugsziel für viele Menschen darstellt, gibt er in den Winter und Frühlingsmonaten ein anderes Bild ab. Denn der Seepegel wird in den Wintermonaten durch das Walchenseekraftwerk um mehrere Meter abgesenkt.

Niedriger Wasserstand am Walchensee: Kochlerin findet zahlreiche tote Wasserschnecken

Tanja Strohe ist besorgt über die aktuellen Zustände am Walchensee. Die Kochlerin kennt den See nach eigener Aussage wie ihre Westentasche: „Einen so niedrigen Wasserstand habe ich in all den Jahren noch nie gesehen.“ Der Pegel befinde sich weit unter Normalniveau. Wo sich vorher mehrere Meter tiefes Wasser befand, sei nun nur noch der Seegrund zu sehen. Außerdem habe sie zahlreiche tote Wasserschnecken an ausgetrockneten Uferrändern gefunden. „Mir kommen einfach die Tränen, wenn ich den See so sehe“, sagt die Kochlerin.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.

Walchenseekraftwerk für niedrigen Pegelstand verantwortlich

Verantwortlich für das „schlimme Bild“, das der Walchensee momentan abgebe, sei das Walchenseekraftwerk: „Ich kann verstehen, dass Energie produziert werden muss. Aber wo bleibt bei all dem der Naturschutz?“, fragt sich die Kochlerin. Der See würde mit Sicherheit ein anderer sein, wenn das Kraftwerk kein Wasser mehr ablassen würde.

Uniper-Sprecher: Wasserstand ist jahreszeitüblich

„Die winterliche Absenkung ist notwendig, damit der See die Schneeschmelze aufnehmen kann“, erklärt Theodoros Reumschüssel, Sprecher im verantwortlichen Konzern Uniper. Die Energiegewinnung durch das Walchenseekraftwerk oder ein erhöhter Strombedarf spiele dabei keine Rolle. Es gebe also keinen Grund zur Sorge: „Das, was wir jetzt beobachten, ist ein ganz normaler, jahreszeitüblicher Wasserstand.“

Niedriger Pegelstand erlaubt Bauarbeiten am Ufer

Der aktuelle Pegel sei vielleicht etwas niedriger als zu vergleichbaren Zeitpunkten in den vergangenen Jahren, räumt der Sprecher ein. Man befinde sich aber innerhalb der vorgeschriebenen Pegelstände, wenn auch „am unteren Ende“. Erlaubt sei eine maximale Absenkung im Jahresverlauf von 6,5 Metern. In der Regel werde diese Spanne aber nicht voll ausgenutzt, so der Pressesprecher. Derzeit wird der niedrige Wasserstand außerdem dazu genutzt, Bau- und Betonierarbeiten durchzuführen. Nur so komme man an die Fundamente der Stege und Bootshäuser am Walchenseeufer, sagt Reumschüssel.

Mitte Mai wird der See wieder schrittweise aufgestaut

Auch für den Anstieg des Pegels gibt es laut dem Sprecher bestimmte Vorschriften. So beginnt etwa Mitte Mai das schrittweise Aufstauen des Walchensees, der Höchststand wird nach den Pfingstferien erreicht. „Für die touristisch relevanten Sommermonate ist das Stauziel so angestrebt, dass der See optisch voll sein wird.“ Ab Herbst werde der Seepegel wieder abgesenkt.

Landschaftsbild am Walchensee nicht mehr attraktiv

Friedl Krönauer, Kreisvorsitzender des Bund Naturschutz, will die aktuellen Bilder vom Walchensee nicht kleinreden. Aber: „Beim Walchensee sind diese Zustände eher normal – besonders in Verbindung mit dem Kraftwerk.“ Der Pegel werde im Winter gesenkt, um Puffer für Starkregenereignisse und Schmelzwasser zu haben. Da aber heuer der März außergewöhnlich trocken war und es zusätzlich weniger geschneit habe, sei der Wasserstand nun besonders niedrig. „Natürlich ist das Landschaftsbild dadurch nicht mehr attraktiv“, gibt der Kreisvorsitzende zu.

BN-Kreisvorsitzender: Niedriger Pegel bereite Fischen Schwierigkeiten

Problematisch sei die alljährliche Absenkung unter anderem in Hinblick auf die Uferstabilität. „Die wechselnden Wasserstände wirken sich langfristig negativ auf die Statik der Uferbebauung aus“, erklärt Krönauer. Dies betreffe zum Beispiel Häuser und Straßen in Ufernähe. Auch die Fische sind vom Absinken des Seepegels betroffen. „Ein Fischer hat mir berichtet, dass besonders die Fische, die in den seichten Uferzonen laichen, Schwierigkeiten mit dem niedrigen Pegel haben.“

Energiewende gebe es nicht zum Nulltarif

Im Laufe der Jahrzehnte habe man sich an das Ablassen des Wassers im Winter zwar gewöhnt. Trotzdem sollte man laut dem Kreisvorsitzenden hinterfragen, inwieweit man bereit ist, die Folgen der Kraftwerkabsenkung zu akzeptieren. Denn man sollte sich immer eines klar machen: „Auch die erneuerbaren Energien haben einen Einfluss auf die Natur und das Landschaftsbild.“ Die Energiewende gebe es nicht zum Nulltarif. Er hofft, dass bei der Neuvergabe der Wasserrechte 2030 die Begrenzung der ökologischen Auswirkungen stärker in den Blick genommen wird.

Von Franziska Selter

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.