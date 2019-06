Gebraten, als Quiche, paniert und im Salat: Die besten Spargel-Rezepte unserer Experten

Das gibt's an Pfingsten: Amerikanische Autos, Rosentage - und Ferienprogramm auf der Glentleiten

Einiges ist am Pfingstwochenende geboten: Ein US-Car-Treffen und die Rosentage finden in Bad Tölz statt. In Großweil bietet das Freilichtmuseum ein Kinder-Ferienprogramm.