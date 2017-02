Beim Tanz oder in der Arbeit, über Freunde: Fünf Kennenlerngeschichten zum Valentinstag

Heute ist Valentinstag. Die Gelegenheit, über Liebe zu reden. Wir haben Paare aus dem Isarwinkel gefragt, wie sie sich kennengelernt haben. „Das war nicht spektakulär“, sagten sie meist erst. Und hatten dann doch eine schöne Geschichte zu erzählen.

Beim Tanz

Der Bruder von Elmar Müller (62) sagte zu ihm: „Wenn du mit dem Mädel tanzt, kommst du nicht mehr los.“ Er behielt recht. Die Inhaber der Lenggrieser „Blumengalerie“ trafen sich beim Schützenfest in ihrer Heimat im Rheinland. Elmar forderte Martina Müller zum Tanz auf, sie sagte Ja. „Ich hätte nicht mit jemandem getanzt, der mir nicht gefallen hätte“, sagt die 53-Jährige. Bereut hat sie es nie – das Paar ist seit 30 Jahren verheiratet. „Er war und ist einfach ein sehr guter Tänzer.“

„Klick“ gemacht

Nicht immer macht der Mann den ersten Schritt: Bei Monika (26) von den Geschwistern Merk und Kaspar Rest (27) hat sie die Initiative ergriffen. Die beiden Gaißacher haben sich über Freunde immer wieder gesehen und gut verstanden. „Irgendwann hat es Klick gemacht und ich hab’ ihn darauf angesprochen“, sagt Monika. Der Landwirt und die studierte Bankbetriebswirtin wurden ein Paar. Heuer wollen die beiden kirchlich heiraten. Den Antrag hat er gemacht. „Beim Ausflug mit unserer Kutsche.“

Eine Leidensschaft

+ „Altwirt“-Hochzeit: Katharina und Konrad Goldner. © DH Katharina (27) und Konrad Goldner (30) vom Wackersberger „Altwirt“ haben sich bei der Arbeit kennen und lieben gelernt. Konrad war der Wirt, Katharina half als Bedienung aus. Nach ein paar Monaten trafen sich die beiden auch privat. „Die Chemie hat gestimmt“, sagt Katharina. Im Oktober hat das Paar geheiratet und führt nun den „Altwirt“ gemeinsam. „Wir haben dieselbe Leidenschaft für den Beruf und ergänzen uns sehr gut.“

Aus Freundschaft

Manchmal wird aus Freundschaft Liebe, so wie bei Hubert Kiefersauer und Christelle Kiefersauer-Mercier (beide 46). Sie kennen sich schon 27 Jahre, ein Paar sind sie aber erst seit 22 Jahren. Christelle kam über die Städtepartnerschaft aus der Bretagne für einen Sommer nach Lenggries. „Ich wurde sehr schnell und herzlich in die Milchbar-Clique aufgenommen“, sagt sie. Unter ihnen: Hubert. „Er war immer mein großer Beschützer“, sagt Christelle. Die beiden verband ihr Humor und das Interesse an der anderen Kultur. Zurück in Frankreich, hatte Christelle deswegen schnell die Sehnsucht, wieder zu ihren Freunden nach Lenggries zu fahren. „Hubert hat mich viel in Bayern entdecken lassen und mich überallhin mitgenommen“, sagt sie. Irgendwann kam es zum Kuss, und die beiden hatten Angst, was aus ihrer Freundschaft würde. Doch sie sind bis heute beste Freunde – und seit 18 Jahren glücklich verheiratet.

In der Arbeit