„Beklemmend und beängstigend“: Entsetzen im Landkreis über Angriff auf die Ukraine

Von: Christiane Mühlbauer, Andreas Steppan, Carl-Christian Eick, Stefanie Wegele, Veronika Ahn-Tauchnitz

Teilen

Wunsch nach Frieden: Vielerorts in Deutschland – wie hier in Köln – demonstrierten am Donnerstag Menschen gegen den Angriff Russlands auf die Ukraine. © DPA

Große Bestürzung hat am Donnerstag die Nachricht vom russischen Angriff auf die Ukraine ausgelöst. Einen Krieg in Europa hatten die meisten Menschen bis vor Kurzem noch für nahezu unmöglich gehalten.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Der Tölzer Kurier sammelte im Landkreis erste Reaktionen und Einschätzungen zur Situation, die derzeit die ganze Welt bewegt:

Florian Völler aus Geretsried, Kreisbeauftragter Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge: „Das befürchtete und von langer Hand vorbereitete Szenario ist eingetreten. Die Besetzung der Krim und die Anerkennung der prorussischen Separatistengebiete mussten über kurz oder lang dazu führen. Seit langer Zeit positioniert sich Russland militärisch immer tiefer in der Ukraine. Militärisch ist dieser Konflikt seitens der EU und der NATO nicht zu lösen, dafür haben wir Putin zu wenig entgegenzusetzen – und das weiß er. Dieser Konflikt, dieser Krieg, kann nur durch harte Sanktionen und die sofortige Rückkehr an den Verhandlungstisch gelöst werden. Jeder Tag, der vergeht, wird zahlreiche Menschenleben, egal ob Zivilisten oder Soldaten, kosten. Der Preis, der zu zahlen ist, ist bereits jetzt zu hoch. Die Ukraine hat bereits im 2. Weltkrieg die meisten Kriegstoten zu beklagen – das darf sich nicht wiederholen.“

Andreas Wagner aus Geretsried, ehemaliger Bundestagsabgeordneter und Friedensaktivist: „Der russische Angriffskrieg ist ein Verbrechen. Putin tritt das Völkerrecht mit Füßen. Ich bin mit meinen Gedanken bei den Menschen in der Ukraine. Eine weitere Eskalation des Krieges muss zum Schutz von Menschenleben unbedingt verhindert werden! Wie? Ich wünschte, ich hätte darauf eine Antwort. Bei aller Wut über den Aggressor brauchen wir jetzt ein kluges Krisenmanagement. Im Falle einer direkten militärischen Konfrontation mit der NATO droht der Einsatz von Atomwaffen. Soweit darf es nicht kommen!“

Hubert H. Löcherer, Vorstandsvorsitzender Dorst-Löcherer-Stiftung Kochel am See: „Grundsätzlich ist erst einmal zu sagen, dass es schrecklich ist, was da passiert. Geschäftlich hatte das Russlandgeschäft für uns nicht die ganz große Bedeutung. Gerade in jüngster Zeit haben wir aber an einigen größeren Projekten dort gearbeitet, ein Vertrag mit beachtlicher Dimension steht kurz vor dem Abschluss. Wie es weitergeht, lässt sich derzeit noch nicht sagen. Persönlich habe ich gute Kontakte nach Russland. Selbst die Menschen dort haben die Ereignisse so nicht erwartet.“

Jost Gudelius sen. aus Jachenau, Oberst. a. D., ehemaliger Kommandeur des Gebirgsjägerbataillons Mittenwald: „Wie halten wir den durchgebrannten Egomanen Putin auf? Auf diese Frage habe ich auch keine Antwort. Wenn ich in den vergangenen Tagen gefragt wurde, für wie wahrscheinlich ich einen Angriff Putins auf die Ukraine halte, habe ich gesagt: zu 51 Prozent. Der riesige Truppenaufmarsch in Grenznähe hat ein klares Bild gezeichnet. Nun hat es sich leider Gottes bewahrheitet. Würde die NATO massiv in der Ukraine intervenieren, wäre das ein fürchterlicher Krieg, der zum Griff zu Nuklearwaffen führt. Die einzige Hoffnung ist, dass die Diplomatie und das russische Volk Putin doch noch bremsen können.“

Sandra Balcere, Inhaberin des Geschäfts für lettische Spezialitäten in Bad Tölz: „Es tut mir so leid für die Menschen in der Ukraine. Ich kenne viele Freunde dort. Man kann nur hoffen, dass es schnell vorbei ist. Ich habe auch Angst um Lettland. Wenn das mit der Ukraine passiert: Was passiert dann als nächstes?“

Monika Dahlberg, Schauspielerin aus Benediktbeuern: „Die Ereignisse sind beklemmend und beängstigend. Putin ist für mich unberechenbar, einer, der nur an sich selbst und seine Macht denkt und nicht an das eigene Volk. Ich selbst habe als Kind noch den 2. Weltkrieg erlebt – wobei ich selbst in den Kriegsjahren eine schöne Kindheit hatte. Als die Bombardements 1940 schlimm wurden, ist meine Mutter mit meinem Bruder und mir nach Dorfgastein gefahren, dort haben wir die Kriegsjahre verbracht, in der Natur, ohne Bomben. Für uns fing der Krieg 1945 an, da war ich neun Jahre alt. Zurück in Kiel, hatten nichts zu essen, keine Existenz. Das hat mich geprägt. Dass es jetzt wieder einen Krieg in Europa gibt, ist so ein Elend, so schrecklich, es tut mir für die Menschen zutiefst leid. Nicht umsonst heißt es: Der Mensch ist das schlimmste Raubtier.“

Helmut Groß aus Bad Tölz, engagiert in der Friedensinitiative: „Ich bin entsetzt, dass es hier offenbar zu größeren kriegerischen Handlungen kommt. Und ich bin maßlos enttäuscht, dass das, was ich in den vergangenen Tagen als Kriegshetze in den Medien empfunden habe, sich jetzt bewahrheit. Was geschieht, scheint nicht spontan zu sein, sondern schon seit Längerem geplant. Ich bin zutiefst besorgt über die Auswirkungen. Das wird auch uns hier nicht unberührt lassen. In der Friedensinitiative wird derzeit über lokale Aktionen gesprochen.“

Ludmila Kilin, Sprachlehrerin für Russisch an der Volkshochschule in Bad Tölz: „Alles, was jetzt passiert, ist rein politisch. Meine Aufgabe als Russisch-Lehrerin und Russland-Deutsche ist Völkerverständigung. Ich bin natürlich sehr für Frieden. Ich habe schon viele Russland-Reisen für Deutsche organisiert und plane auch für September eine Reise nach St. Petersburg – unterstützt von der Volkshochschule. Es sollte eine Mischung aus Sprache und Kultur werden, eine schöne Sache und wichtig, um den anderen Kulturkreis besser zu verstehen. Aber jetzt stellt sich die Frage, ob das stattfinden kann. Im Moment haben meine Teilnehmer natürlich große Bedenken, nach Russland zu fliegen.“

Alexander Lippert aus Wolfratshausen, Kreisvorsitzender der Europa-Union: „Putin zeigt der Welt sein wahres Gesicht, und das sollte all denjenigen zu denken geben, die seinem Handeln seit jeher mit Beschwichtigung begegneten. Der russische Überfall auf die Ukraine ist klar völkerrechtswidrig und durch nichts zu rechtfertigen. Kein Mensch weiß, welche territorialen Forderungen Putin als nächstes in den Sinn kommen. Noch dramatischer ist die Perspektive der EU, falls zusätzlich, etwa nach der Präsidentschaftswahl 2024, das NATO-Bündnis von US-Seite in Frage gestellt werden sollte. Wir erinnern uns an Äußerungen von Trump. Die EU muss sich dringend in die Lage versetzen, sich wirkungsvoll selbst verteidigen zu können.“

Meinungen von Passanten in der Tölzer Marktstraße:

Auch bei Passanten in der Tölzer Marktstraße fragte der Tölzer Kurier am Donnerstag nach Reaktionen zum Krieg in der Ukraine. Bei der Umfrage wollten nicht alle der angesprochenen Passanten ihren vollen Namen nennen oder fotografiert werden. „Es ist brutal, dass es nach über 70 Jahren wieder Krieg in Europa gibt“, meint Felix Eder aus Schlehdorf. Anfang der Woche seien noch Gespräche geführt worden, jetzt seien bereits russische Soldaten in der Ukraine. Eder würde sich weitere Verhandlungen wünschen, statt sofort zu schärferen Sanktionen zu greifen. Eine Tölzerin ist der Ansicht, dass Putin lange falsch eingeschätzt wurde. Ursprünglich habe sie gedacht, dass Putin „ausloten will, wie weit er gehen kann und was sich der Westen gefallen lässt“. Ihrer Meinung nach hegt der Kremlchef kein Interesse mehr an Gesprächen und damit einer friedlichen Lösung des Konflikts. Sie befürchtet stattdessen eine weitere Eskalation.



„Es ist befremdlich, wie Putin agiert“, meint die Sozialkundelehrerin Ulrike Neß. Sie sieht die Hauptschuld für den Konflikt beim russischen Präsidenten. Zudem werde der Krieg auf Kosten der Menschen ausgetragen. „Die Zivilbevölkerung leidet am meisten.“ Trotz allem fühlt sie sich aufgrund der geografischen Entfernung zum Krisenherd selbst kaum betroffen. Dem stimmt Wolfgang R. aus Bad Tölz zu. Er findet, dass Deutschland keinesfalls in diesen Konflikt eingreifen sollte. „Das ist eine Sache zwischen der Ukraine und Russland.“ Er rechnet fest mit negativen wirtschaftlichen Folgen, zumal Putins Einfluss auf die deutsche Politik erheblich sei.



„Russland hat kein Recht, die Ukraine anzugreifen“, sagt der Schüler David H. Allerdings könne die Ukraine dieser Übermacht nichts entgegensetzen. Er geht davon aus, dass die Verschärfung der Krise steigende Energiepreise zur Folge habe. Die Bürger seien aber nicht gefragt worden, ob sie bereit sind, diesen Preis zu bezahlen, kritisiert der Schüler. Waffenlieferungen lehnt er ab: „Das würde den Krieg unterstützen.“ Auch eine Passantin aus Bichl zeigte sich schockiert: „Es ist unvorstellbar, was gerade passiert.“ Allerdings sei diese Entwicklung in den vergangenen Tagen absehbar gewesen. „Damit beginnt der nächste Kalte Krieg.“

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.