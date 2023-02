Wegscheid: 20 Euro Parkgebühren für Tourengeher am Brauneck - Liftbetreiber wüst beleidigt

Von: Felicitas Bogner

Trotz Erhöhung der Parkgebühren für Tourengeher, ist am Jauden- und Draxelhang in den Faschingsferien viel los. Andreas Adlwarth freut sich, genügend Parkkapazitäten für seine Kunden zu haben. © Felicitas Bogner

Am Brauneck in Wegscheid werden Tourengeher mit 20 Euro Parkgebühren seit Anfang der Faschingsferien zur Kasse gebeten. Die Liftbetreiber wurden deswegen schon wüst beschimpft.

Wegscheid – Kaiserwetter am Brauneck. Das Thermometer klettert auf knapp 15 Grad, und es herrscht strahlender Sonnenschein. Am Draxl- und am Jaudenhang finden vor allem noch zahlreiche Kinder-Skikurse statt. Trotz mauer Schneebedingungen ist der Ansturm groß. Doch schon etwa hundert Meter vor dem Parkplatz heißt es: Stopp. Ein junger Mann kassiert dort pro Auto 20 Euro ab. „Die Parkgebühren werden mit dem Kauf einer Liftkarte verrechnet. Die 20 Euro werden an der Kasse wieder abgezogen“, erklärt er freundlich.

Liftbetreiber: Wollen genug Parkkapazitäten für unsere Kunden haben

„Diese Regelung war für uns der einzige Weg, um unseren Kunden in den hochfrequentierten Faschingsferien das Parken zu ermöglichen“, sagt Andreas Adlwarth. Er ist der Liftbetreiber vom Jaudenhang und Wirt des Jauden-Stadls. „Mittlerweile stellen auf unseren Parkplätzen so wahnsinnig viele Skitourengeher ihre Autos ab, kaufen kein Liftticket, und unsere Kunden – meist Familien mit Kindern – können schauen, ob sie überhaupt noch einen Parkplatz bekommen“, begründet er die Entscheidung. Aufgrund der milden Temperaturen könne man ohnehin nur noch die Stellplätze auf der befestigten Fläche als Parkmöglichkeit anbieten.

Wegscheid: Hohe Parkpreise bei Tourengehern bereits bekannt

Gemeinsam mit seinem Hangnachbarn, Josef Gerg, habe er diese Regelung seit dem Wochenende umgesetzt. „Diejenigen, die ein Ticket kaufen, betrifft es ja nicht. Gegen Vorzeigen der Parkquittung wird ihnen der Betrag erstattet“, sagt Liftbetreiber Gerg. Er sitzt an der Kasse des Draxlhangs. „Den gewünschten Effekt haben wir damit bereits erzielt“, meint er zufrieden. In Tourengeherkreisen habe sich das 20-Euro-Tagesticket am Brauneck bereits herumgesprochen. „Am Wochenende kamen noch viele, einige sind aber auch umgedreht, weil sie die Parkgebühren nicht zahlen wollten“, erklärt er und zuckt mit den Schultern. „Ist ja ihr gutes Recht.“ Es sei allerdings auch sein gutes Recht, so Gerg, darauf zu achten, dass seine Kunden eine angenehme Parksituation vorfinden. Seit Anfang der Woche sei der Andrang der Tourengeher in Wegscheid deutlich abgeflacht, so die Beobachtung beider Liftbetreiber.

Beleidigende Ausdrücke - Parkeinweiser brauchen „dickes Fell“

Adlwarth steht einige Meter weiter an seinem Kassenhäuschen. Er deutet in Richtung Parkplatz. „Es ist ja trotzdem voll hier, heute Vormittag musste ich sogar das Parken an den Seiten der Straße erlauben, damit alle Skifahrer einen Platz finden.“ Er fühlt sich in seinem Handeln bestätigt. „Auch wenn nicht jeder positiv auf die hohen Gebühren reagiert hat“, meint er mit einem verlegenen Grinsen. „Die Parkeinweiser vorne brauchten in den vergangenen Tagen schon ein dickes Fell“, bestätigt auch Gerg. „Geschimpft haben sie teilweise wie Rohrspatzen – aber damit haben wir gerechnet.“ Adlwarth habe sich teils selbst zum Abkassieren hingestellt. „Manche sind wirklich ausfallend geworden und haben mit sehr beleidigenden Ausdrücken um sich geworfen und gefragt, ob wir noch ganz sauber seien“, schildert er.

Die Parkgebühren sind ein Anreiz, dass mehr Leute in Fahrgemeinschaften anreisen

Die Meinungen der Wintersportler zu den Parkgebühren gehen nach wie vor auseinander. Markus Müller aus München ist leidenschaftlicher Skifahrer und Tourengeher. Dafür zieht es ihn öfter auch aufs Brauneck. Auch er habe schon im Vorfeld von den erhöhten Parkgebühren gehört. „Ich finde die Regelung eigentlich ganz gut“, meint der 32-jährige Arzt. Er empfinde es als absolut fair, als Tourengeher Parkgebühren zu bezahlen. „Schließlich nutzt man bei der Abfahrt ja auch die präparierten Pisten, und den Liftbetreibern steht eine Entlohnung zu.“ Einen weiteren positiven Aspekt sehe er mit Blick auf die Umwelt. Denn: „Die Parkgebühren sind ein Anreiz, dass mehr Leute in Fahrgemeinschaften anreisen.“

Katrin Forkel aus Miesbach findet die Parkgebühren zu hoch. © Anna Lena Forster

Anders sieht das Katrin Unterlechner (58). Die Gymnastiklehrerin aus München schnallt sich gerade ihre Ski ab und geht nach einer Tour in Richtung Auto. Über die Parkgebühren war sie am Morgen entsetzt. „20 Euro sind unverschämt.“ Sie habe zwar nichts dagegen, Geld fürs Parken zu zahlen, meint Unterlechner. „Aber das Vierfache wie bisher? Das ist zu viel.“ Dazu fehle ihr eine klare Begründung seitens der Liftbetreiber. Das nächste Mal, ist sich die Münchnerin sicher, werde sie ihr Auto im Ort abstellen und mit dem Fahrrad zum Hang kommen. Auch Katrin Forkel aus Miesbach ist von dem Preisanstieg überrascht. „10 Euro fände ich noch in Ordnung“, meint sie. Die 40-Jährige sieht auch eine Gefahr bei zu hohen Parkpreisen. „Es könnte problematisch werden, wenn sich unerfahrene Tourengeher nun andere Plätze suchen und dann unsichere Routen gehen“, argumentiert die Finanzierungsberaterin.

Lenggries-Wegscheid: Liftbetreiber suchen dauerhafte Park-Lösung: „nicht einfach“

Michael Geyer, Wirt der Bayernhütte auf dem Brauneck, hat die Auswirkungen der erhöhten Gebühr schon gespürt. Es seien seither weniger Tourengeher bei ihm eingekehrt. „Daher biete ich nun an, dass ich gegen Vorzeigen einer tagesaktuellen Parkquittung 10 Euro von der Rechnung erlasse“, erklärt der Gastronom. Dies komme bei den Tourengehern gut an. „Da wir unabhängig von der Bergbahn das ganze Jahr täglich geöffnet haben, sind wir ein beliebtes Ziel von Tourengehern. Daher wollen wir ihnen jetzt auch entgegenkommen“, erklärt Geyer. Adlwarth und Gerg bleiben bei ihrer Regelung – zumindest bis zum Ende der Ferien. „Wie es danach weitergeht, weiß ich noch nicht“, so Gerg. „Langfristig werden wir uns überlegen, ob wir ein einheitliches Parksystem mit Automaten einführen, oder wie wir ab der kommenden Saison damit umgehen“, meint Adlwarth. Eine faire Lösung für alle zu finden, sei gar nicht mal so einfach. „Aber auch das werden wir hinbekommen“, sagt er augenzwinkernd. (Von Felicitas Bogner und Anna Lena Forster)

