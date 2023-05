Bella Italia im Bierhäusl: Neueröffnung am 9. Mai 2023

Bella Italia! Unvergleichbares italienisches Flair mit original italienischen Speisen. Ein Stück mediterranes Lebensgefühl direkt in Bad Heilbrunn.

In einem Restaurant, das vielen noch als das „Bierhäusl“ in Erinnerung ist. Nun werden dort die Gäste in den urgemütlichen Räumlichkeiten mit stets frisch zubereiteten Speisen aus der Küche verwöhnt. Nach bereits mehreren Jahren Erfahrung in der Gastronomie erfüllt sich Rocco Minutolo den Traum der Selbstständigkeit.

+ Rocco Minutolo erfüllt sich mit dem Bella Italia im Bierhäusl einen Traum. © Bella Italia im Bierhäusl

15 Jahre war der aus Bagnara Calabra in der Region Kalabrien stammende 32-Jährige im „Milano“ von Bad Tölz im Service tätig. „Ich habe dort sehr viel gelernt, freue mich jetzt aber auf die neue Aufgabe“, blickt der Familienvater nach vorne. Mit im „Bella Italia“ ist auch seine Frau Maria, die sich um die Organisation kümmern wird. Ebenfalls viel gastronomische Erfahrung bringt Minutolos Onkel Cardillo Domenico als langjähriger Koch in der ehemaligen Pizzeria „Da Luca“ im Bierhäusl mit.

Die Speisekarte ist umfangreich. Neben Pizza und Nudelgerichten sind eine Vielzahl von Fleisch- und Fischvariationen, Salaten, Vorspeisen und Desserts darauf zu finden. Buon appetito!

Selbstverständlich wird auch das passende Getränk für jede Tageszeit, jede Stimmung und jeden Anlass serviert.

Freuen Sie sich auf den Pizzatag Geplant hat Rocco Minutolo auch einen Pizzatag in der Woche. Dann gibt es an einem Tag die Pizzen zum Sonderpreis. Wer sich auf der Stempelkarte den Kauf von 10 Pizzen bestätigen lässt, bekommt eine Pizza gratis.

+ Minutolos Onkel Cardillo Domenico unterstützt mit seinem Können in der Küche. © Bella Italia im Bierhäusl

Italien-Liebhaber kommen im „Bella Italia“ voll auf ihre Kosten. Pure Erholung bietet an sonnigen Tagen auch der herrliche Außenbereich. Wer die Gerichte gerne zu Hause genießen möchte, kann sie zum Mitnehmen bestellen. Und sollte ein Ereignis mit größerer Gesellschaft anstehen: Im „Bella Italia“ ist der richtige Platz dafür. Jeweils 60 Personen finden im Lokal und auch im Garten Platz, außerdem gibt es ein Nebenzimmer mit 25 Plätzen.

„Arrivederci und bis bald im Bella Italia.“

Rocco Minutolo und seine squadra freuen sich auf den Besuch vieler Gäste. dh

Kontakt

„Bella Italia“ im Bierhäusl

Bierhäuslweg 11

83670 Bad Heilbrunn

Web: www.bella-italia-im-bierhäusl.de

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 11:00 - 14:00 Uhr und 17:00 - 22:00 Uhr