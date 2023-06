150 Jahre retten, bergen, löschen: Feuerwehr Benediktbeuern feiert Jubiläum

Von: Elena Royer

84 aktive Feuerwehrmänner und -frauen zählt die Benediktbeurer Feuerwehr aktuell. Zwölf Jugendliche absolvieren derzeit die modulare Truppausbildung. Das Foto stammt aus dem Jahr 2022. © FFW

Die Freiwillige Feuerwehr Benediktbeuern wurde 1873 gegründet. An diesem Sonntag, 18. Juni, findet ein großer Festtag statt.

Benediktbeuern – Auf 150 Jahre bewegte Geschichte kann die Feuerwehr Benediktbeuern in diesem Jahr zurückblicken: Am 3. Dezember 1873 wurde sie als dritte Wehr im Bezirk Bad Tölz nach den Feuerwehren Tölz und Lenggries gegründet.

Laut Festschrift, die der damalige Schriftführer Johann Rest zum 40-jährigen Jubiläum verfasst hatte, betrug die Mitgliederzahl damals etwa 46. Die Wehr bestand aus Bürgern, Bauern und Knechten. Kommandant war, so heißt es in der Festschrift, der nächstbeste Zimmer- oder Maurermeister, manchmal auch der Ortsvorsteher.

Blick in die Geschichte

Die Feuerlöschgeräte der damaligen Zeit waren von einfachster Art. Benediktbeuern hatte demnach damals eine sogenannte Stoßspritze, mehrere Hanf- und Lederkübel, ein paar Feuerleitern und Feuerhacken. „Die Handhabung der Löschmaschinen war eine zeitraubende, wie auch die Leistungsfähigkeit eine geringe war“, ist in der Festschrift zum 40. Jubiläum nachzulesen. „Bei Brandfällen mussten die Maschinen in nächster Nähe des Brandobjektes aufgestellt werden. Das Beibringen von Wasser zur Löschmaschine aus Brunnen oder Bächen geschah mittels Wasserkübeln, zu welchem Zwecke sich die Hilfeleistenden in zwei Reihen aufstellten und auf einer Reihe die vollen Wasserkübel vor-, auf der anderen dieselben zurückgaben. Der Wasserstrahl, welcher durch ein auf der Spritze angebrachtes etwa zwei Meter langes drehbares Messingrohr auf den Feuerherd geleitet wurde, war kein ununterbrochener, sondern nur ein absatzweise ausgestoßener Wasserwurf“, schreibt Johann Rest über die damalige Zeit.

Einer der größten Einsätze war der Brand des Klosters Benediktbeuern im März 1979. © FFW

Im März 1874 erwarb man jedoch die erste Löschmaschine mit Druck- und Saugwerk. 1877 wurde ein Mannschaftswagen zum damaligen Preis von 400 Mark angeschafft und im Jahr 1879 der Bau des ersten Feuerwehrhauses durch die Gemeinde verwirklicht. Vorher waren die Gerätschaften im Pfarrhofstadel, dort, wo heute die Marienkirche steht, untergebracht.

Auflösung im Zweiten Weltkrieg

Während des Zweiten Weltkriegs fielen 38 Mitglieder, 16 galten als vermisst. Weil sich beim Anrücken der Amerikaner noch eine SS-Einheit im Dorf befand, wurde das Dorf beschossen. Das Feuerhaus samt Motorwagen und Spritze brannte damals nieder, und die Feuerwehr wurde aufgelöst.

Feierlichkeiten am Sonntag, 18. Juni 2023 Die Feuerwehr Benediktbeuern begeht ihr Jubiläum am Sonntag, 18. Juni, und lädt alle Bürger dazu ein. Aufstellung zum Kirchenzug ist um 9.15 Uhr am alten Feuerwehrhaus an der Ludlmühlstraße. Alle Feuerwehrangehörigen werden gebeten, in blauer Uniform zu erscheinen. Der Kirchenzug startet um 9.30 Uhr. Um 10 Uhr findet die Messe im Klosterhof statt, bei schlechter Witterung im Feuerwehrhaus. Der Festzug durchs Dorf beginnt um 12 Uhr. Anschließend finden die Feierlichkeiten im Feuerwehrhaus statt. Die Bevölkerung wird um festliche Beflaggung auf der Zugroute gebeten. Diese erstreckt sich über die Ludlmühl-, Bahnhof-, Prälaten-, Asam- und Dorfstraße sowie über die Münchener Straße.

Doch schon wenig später, im Jahr 1946, regte sich neues Leben bei der Benediktbeurer Wehr. Der damalige stellvertretende Kommandant Johann Eichner berief eine Versammlung ein, bei der die Wehr neu gegründet wurde. 1949 war auch das zerstörte Feuerwehrhaus wieder aufgebaut. Neue Gerätschaften, unter anderem acht Motorspritzen und ein Überlandwagen, fanden darin Platz.

Dieses historische Bild aus dem Jahr 1873 zeigt die Gründungsmitglieder. © FFW

Klosterbrand 1979

Mit einer der größten Brandkatastrophen und zugleich einer der schwierigsten Aufgaben sah sich die Wehr am 8. März 1979 konfrontiert. An diesem Tag stand das Kloster Benediktbeuern in Flammen. Bereits zum Zeitpunkt der Alarmierung war der Feuerschein der meterhohen Flammen weit im Land zu sehen. Gemeinsam mit anderen Feuerwehren aus dem Landkreis konnte der Brand bewältigt werden.

Heute zählt die Feuerwehr Benediktbeuern 84 aktive Freiwillige, unter ihnen fünf Frauen. Zwölf Jugendliche befinden sich momentan in der modularen Truppausbildung. 2015 erfolgte der Spatenstich für den Neubau des Gerätehauses, das im Juli 2017 eingeweiht wurde. Der Fuhrpark besteht aus vier Fahrzeugen: Seit 2006 besitzt die Wehr ein HLF20/16, ein Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug. Es kommt bei der Brandbekämpfung sowie bei technischen Hilfeleistungen zum Einsatz. Außerdem wurde 2019 als Ersatz für das 38 Jahre alte TLF16/25 ein LF20 KatS, ein Löschgruppenfahrzeug Katastrophenschutz, angeschafft. Mit seinem 2500 Liter fassenden Wassertank und der bis zu 3500 Liter pro Minute fördernden Pumpe wird es überwiegend zur Brandbekämpfung verwendet. Ein reines Löschfahrzeug ist das LF8/6, ein Löschgruppenfahrzeug, das 1993 angeschafft wurde. Ihr Mehrzweckfahrzeug verwendet die Wehr vor allem für die Einsatzleitung, den Transport von Einsatzkräften und Materialien, die Absicherung von Unfallstellen sowie für Besorgungsfahrten. Es wurde 2001 eingeweiht.

