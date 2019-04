65 Jahre nach ihrem Bühnendebüt feiert Monika Dahlberg wieder Premiere

Zehn Tage vor ihrem 83. Geburtstag und fast auf den Tag 65 Jahre nach ihrem Bühnendebüt feiert die in Benediktbeuern lebende Schauspielerin Monika Dahlberg am Samstag mit ihrem neuen Stück Premiere.

Benediktbeuern– Monika Dahlberg stand an einem 17. April zum ersten Mal als Papagena in Mozarts „Zauberflöte“ auf der Bühne des Kieler Stadttheaters. Es war der Beginn einer großen Karriere in Musical, Theater, Film und Fernsehen – und jährt sich an diesem Mittwoch zum 65. Mal. Ebenso ungewöhnlich: An diesem bemerkenswerten Jahrestag steckt die in Benediktbeuern lebende Künstlerin mitten in den Proben zu ihrer nächsten Premiere. Ab Samstag, 20. April, tritt sie am Kleinen Theater in Garmisch-Partenkirchen in „Eine Bank in der Sonne“ auf.

Für Monika Dahlberg ist es die Rückkehr auf die Theaterbühne nach 16 Jahren. Damals ging sie gemeinsam mit Chariklia Baxevanos sowie Gerhart Lippert und der Boulevardkomödie „Mich hätten Sie sehen sollen“ auf Tournee. Danach war sie zwar noch in Stücken des Chiemgauer Volkstheaters zu sehen – diese Einsätze verzeichnet sie allerdings unter „Fernsehaufzeichnungen mit Publikum“. 2015 hatte sich Monika Dahlberg unter stehenden Ovationen des Publikums auch von dieser Bühne verabschiedet.

Dass damit ihre Schausiel-Karriere beendet sei, habe sie aber nie behauptet, sagt die temperamentvolle 82-Jährige heute. „Wenn man freischaffend arbeitet, weiß man ja nie, was noch kommt“, erklärt sie fröhlich. Glücklicherweise zähle sie zu den „wenigen Komödianten, die im Alter keine materiellen Sorgen haben“, sodass sie auf keine Engagements mehr habe warten müssen – und nun zu einer Gage auftreten könne, die sich das Garmisch-Partenkirchener Privattheater auch leisten könne.

Die titelgebende „Bank in der Sonne“ steht in der Komödie im Park einer Seniorenresidenz, und darauf sitzen bevorzugt zwei gegensätzliche Freunde, der schlampige Burt und der stets in edlen Zwirn gekleidete Harold.

Monika Dahlberg bringt als lebenslustiger Neuzugang frischen Wind in den Heimalltag. Der Charakter des ehemaligen Hollywood-Stars Adrienne passt perfekt zu ihr – kann Monika Dahlberg doch selbst unter anderem auf 25 Film-Hauptrollen und 1180 Auftritte in der Rolle der Eliza Doolittle in „My Fair Lady“ zurückblicken.

Ihr Kollege Rolf Kuhsiek habe ihr die Aufzeichnung einer Aufführung in München auf DVD geschickt, „und ich fand das Stück entzückend“, sagt Monika Dahlberg. „Das spielt sich wie Butter – lauter Pointen“, schwärmt sie.

Bei ihrem Bühnen-Comeback wird die Aktrice, die 1980 nach Bad Tölz, später mit ihrem Ehemann Karlheinz Peters († 2018) nach Benediktbeuern zog, am Anfang nur zu hören sein. „Die Regisseurin wollte, dass ich hinter der Bühne singe“, berichtet sie. „Da habe ich mir ein Stück aus der Operette ,Die ungarische Hochzeit‘ überlegt.“ Der passende Text: „Bin hier daheim, bin wieder da.“ Ein weiteres gutes Vorzeichen sieht Monika Dahlberg zudem in der Parallele zu ihrem Berufsstart 1954. Denn sowohl damals als auch heute liegen zur wenige Tage zwischen der Premiere und ihrem Geburtstag am 30. April – damals wurde Monika Dahlberg 18, jetzt vollendet sie das 83. Lebensjahr.

Die Nervosität haben die 65 Jahre dazwischen aber nicht gemindert: „Man denkt, mit so viel Routine hätte man kein Lampenfieber mehr. Aber das Gegenteil ist der Fall.“

Karten

für die Premiere am Kleinen Theater in Garmisch-Partenkirchen (Richard-Strauss-Platz) am Samstag, 20. April, 20 Uhr, gibt es beim Kreisboten im Garmisch-Partenkirchen (Telefon 0 88 21/ 79 90) und bei GAP-Ticket (0 88 21/ 7 30 19 95) zu kaufen. Weitere Vorstellungen finden jeweils am Freitag, 26. April, 3. und 17. Mai statt.