„Noch nie erlebt“: Abschleppdienst und Autowerkstätten arbeiten nach Hagel-Unwetter am Limit

Von: Vinzent Fischer

Abschleppen im Akkord: Zahllose Autos hat der Hagel vom Samstag massiv beschädigt. © Karl Bock

Autowerkstätten und Abschleppdienste kämpfen mit den Folgen des Hagel-Unwetters: Auch wenn an den Fahrzeugen meist Totalschaden entstand, müssen sie jetzt repariert werden.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Das ganze Ausmaß der Schäden ist noch gar nicht zu erfassen: Das verheerende Unwetter vom Samstag zerstörte Dächer, Fenster und Fassaden. Auch unzählige Autos wurden durch den Hagel extrem in Mitleidenschaft gezogen. Bei den Autowerkstätten sorgt das für eine angespannte Lage.

Abschleppdienst in Bad Tölz arbeitet Tag und Nacht

„Mittlerweile haben wir über 520 Aufträge reinbekommen“, sagt Jürgen Schwan vom ASD Abschleppdienst in Bad Tölz am Dienstagmittag. „Minütlich“ würden neue Einsätze dazukommen. „Wir arbeiten Tag und Nacht.“ Über 90 Prozent seien wirtschaftliche Totalschäden. Scheiben, Dächer, quasi alles sei kaputt, viele Fahrzeuge dadurch verkehrsuntüchtig, so Schwan. Verschiedene „Trupps“ seien in den betroffenen Gemeinden, vor allem an den „Brennpunkten“ Benediktbeuern, Bichl, Kochel, Arzbach und Lenggries im Einsatz. „Ich bin wirklich schon lange dabei, aber so etwas habe ich noch nie erlebt“, berichtet Schwan.

Hart getroffen hat es im Isarwinkel Hans Willibald vom gleichnamigen Kfz-Betrieb. „Ein Millionenschaden“ sei an seinem Gelände entstanden, so der Wackersberger. Ausstellungsfahrzeuge und eine Photovoltaik-Anlage seien bei dem Hagel-Unwetter zerstört worden, sagt Willibald. „Ich hoffe, dass ich so etwas nie wieder erlebe“, sagt er über die noch nie dagewesenen Ausmaße des Schadens. Die Autos, die in seine Werkstatt kommen, seien alle Totalschäden. „Da hilft nur, die Aufträge abzuarbeiten, und fertig“, sagt der Geschäftsführer über die Anstrengungen in den vergangenen Tagen. Problematisch wird allerdings die Versorgung mit Ersatzteilen. „Bei den Windschutzscheiben geht es schön langsam los, dass die knapp werden“, beobachtet Willibald.

Nach Hagel-Unwetter: Windschutzscheiben teils ausverkauft

Auch bei Marcus Frank und seiner Kfz-Werkstatt in Kochel ist die Auslastung hoch. „Wir sind schon ziemlich voll aktuell“, berichtet der Inhaber eines „Ein-Mann-Betriebs“. „Ich bin seit Samstagnacht durchgehend unterwegs.“ Leuchten, Lampen und vor allem Scheiben seien beschädigt. „Das ist natürlich irre, so etwas habe ich noch nie gesehen.“

In seiner Werkstatt stehe ein Auto aus Bichl, bei dem gleich alle Scheiben zerstört seien. Durch die hohe Nachfrage seien Windschutzscheiben bereits ausverkauft. „Man muss schon Glück haben, um noch welche zu bekommen“, so Frank. Er habe daher bereits Kunden abweisen müssen.

Beeindruckt von der Hilfsbereitschaft der Menschen im Loisachtal

Beeindruckt ist er von der Hilfsbereitschaft der Menschen im Loisachtal. Bis in die Nacht hätten Kochler zusammengeholfen, Autos abzudecken. Trotz der starken Schäden seien die Menschen „sehr genügsam und anständig“, freut sich der Kfz-Meister. Ein Kunde habe sogar persönlich mitgeholfen, die Scheibe an seinem Auto zu tauschen.

„Wir arbeiten momentan mit 200 Prozent“, sagt Florian Schönsteiner vom Auto- und Reifenservice Schönsteiner in Benediktbeuern. Statt acht Stunden seien er und sein Team momentan 16 Stunden pro Tag in der Werkstatt. Normalerweise habe er nur ein paar Aufträge am Tag, seit Samstag seien es 80, so Schönsteiner. Die Scheiben der Autos seien „regelrecht pulverisiert“. In den Innenräumen seien „Millionen von Scherben“.

Es gehe erst einmal darum, die beschädigten Fahrzeuge wieder fahrtüchtig zu machen. „Im Prinzip sind das alles Totalschäden, aber die Autos müssen gerichtet werden.“ Schließlich müssten die Menschen mobil bleiben. Mit Ersatzteilen hat er noch keine Schwierigkeiten. „Momentan gibt es so gut wie alles“, sagt Schönsteiner. Er werde sechsmal täglich mit neuen Teilen beliefert. (vfi)

