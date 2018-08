Ärger mit der Gemeinde: Vorstände des Benediktbeurer Schwimmvereins werfen das Handtuch

In Benediktbeuern knirscht es seit Jahren zwischen Schwimmverein, Bademeister und Gemeinde. Die Vereinsvorstände, die zugleich als Trainer aktiv sind, werfen jetzt komplett das Handtuch.

Benediktbeuern– Die Entwicklung des Konflikts begann 2011, als mit dem neuen Bademeister Robert Baumgartner im Alpenwarmbad die Termine für Kurse und Trainingszeiten abgesprochen werden sollten. Das sieht auch Baumgartner so. „Seither ist der Wurm drin“, sagt der Bademeister. Kern der Querelen seien „zwischenmenschliche Probleme, die sich im Laufe der Jahre hochgeschaukelt haben“, sagt Bürgermeister Hans Kiefersauer. Es habe auf beiden Seiten Fehler gegeben.

Abteilungsleiterin Steffi Kösterke und ihr Vorstandsteam bedauern, einige Probleme nicht schon früher öffentlich kommuniziert zu haben – „vielleicht hätte man da das Blatt noch wenden können“. So zog das Team beispielsweise 2013 einen offenen Brief an den Gemeinderat zurück, „weil uns die Gemeinde versprochen hat, die Probleme zu lösen“, sagt Kösterke. Doch die Schwierigkeiten häuften sich weiter, berichtet sie. „Das Vertrauensverhältnis mit der Gemeinde ist zerstört“, sagt Kösterke. Genau dieses sei aber von wesentlicher Bedeutung, wenn man mit Kindern und Jugendlichen arbeite. 2017 scheiterte sogar eine von Vereinsseite vorgeschlagene und finanzierte Mediation.

Kösterke und ihre Kollegen setzen darauf, dass es nur dann eine Zukunft für die Schwimmabteilung geben kann, wenn neue Leute am Ruder sind. „Wir möchten hier nicht eins zu eins abrechnen“, sagt Kösterke. „Aber wir wollen am Ende nicht als Deppen dastehen, die die Schwimmabteilung kaputt machen wollen.“

Verein moniert: Trainingszeiten haben sich deutlich verringert

Von Vereinsseite wird unter anderem moniert, dass sich seit 2012 die Trainingszeiten deutlich verringert haben. Konnte man früher auch in den Ferien im Freibad trainieren, sei das jetzt nur noch außerhalb der Ferien möglich, weshalb man maximal acht bis zehn Donnerstage im Jahr zur Verfügung hat – und das natürlich wetterabhängig. „Diese Trainingszeiten reichen nicht aus, um an Wettkämpfen teilnehmen zu können“, sagt Kösterke. Deshalb betreibe man nur noch vereinsinterne Wettkämpfe. Im Winterhalbjahr nutzen die Schwimmsportler das Realschulbad in Tölz.

Für Ärger und Unverständnis sorgte auch, dass 2017 die Durchführung der Kreismeisterschaft (der Schwimmkreis 3 reicht von Schongau bis Schliersee, Anm. d. Red.) im Alpenwarmbad nicht genehmigt wurde. Aufgrund der Unstimmigkeiten wurden in den vergangenen Jahren die Zeiten für die Kinderschwimmkurse sogar um mehr als die Hälfte reduziert, berichtet Kösterke, die die Entwicklung in den vergangenen Jahren Schritt für Schritt dokumentiert hat. Nach der gescheiterten Mediation 2017 war der Frust beim Verein groß, es gab aber nochmal ein Gespräch mit der Gemeinde. Weil dabei eine Lösung für die Trainingszeiten im Jahr 2018 gefunden wurde, fand 2017 noch ein Kinderschwimmkurs statt. Doch heuer entstanden erneut Diskussionen über den Beginn von Training und Schwimmkurs. Jetzt ist das Fass für die Ehrenamtlichen voll.

Lesen Sie auch: Benediktbeurer Haushalt: „Der Schein trügt“

„Wir machen alle unsere Arbeit mit Herzblut“, sagt Kösterke. Noch nie seien so viele Kinder aktiv im Training gewesen, was man als Beweis dafür sehe, dass die Arbeit im Verein grundsätzlich stimme. „Aber es sollte auch keine Gnade sein, dass die ortseigene Schwimmabteilung im gemeindeeigenen Bad trainieren darf. Das muss eine Selbstverständlichkeit sein“, sagt die Abteilungsleiterin. Weil aber das zwischenmenschliche Verhältnis mit Bademeister und Rathausspitze zerrüttet sei, sei es in den Augen des Vorstands der einzige Weg, zurückzutreten, damit die Abteilung nicht buchstäblich baden gehe.

Dass das Verhältnis auf einem Tiefpunkt ist, sagen auch Bürgermeister und Bademeister. „Wir haben uns immer bemüht, für alle eine gute Lösung zu finden“, sagt Kiefersauer. Gleichwohl habe es aber „auf beiden Seiten organisatorische Defizite gegeben“, sagt Kiefersauer. Wichtig sei, dass beide Seiten Kompromisse eingehen könnten.

Wasserfläche nach Sanierung kleiner

Das Alpenwarmbad wurde 2014 nach umfassender Renovierung wiedereröffnet. Seither ist aber die Wasserfläche aus Kostengründen kleiner: Im Sportbecken gibt es zwei Bahnen weniger, das Nichtschwimmerbecken wurde halbiert. Gleichzeitig erfreut sich das Bad großer Beliebtheit. Eine Laserschranke am Eingang zählt die Besucher – bei mehr als 2000 Gästen wird niemand mehr reingelassen. „Alle Interessen unter einen Hut zu bringen, ist nicht leicht“, sagt Bademeister Baumgartner. Er arbeitete früher im Trimini und berichtet, wie man dort Trainingszeiten für Wasserwachtler und Sportschwimmer zufriedenstellend organisieren konnte. In Benediktbeuern wird – erst seit heuer – das Alpenwarmbad donnerstags ab 18.30 Uhr geschlossen, damit der Schwimmverein trainieren kann. „Sagen Sie mal an einem herrlichen Badetag den Gästen, dass sie jetzt aus dem Wasser müssen, weil ein Training beginnt“, schildert Baumgartner seine Situation. „Da ist man immer der Depp.“

Dass Bademeister mit schwierigen Gästen zu tun haben, daran zweifelt Kösterke nicht – auch nicht daran, dass sich durchaus mal Gäste von Kindern, die schwimmen lernen, gestört fühlen. „Aber grundsätzlich ist der Zuspruch, den wir von Badegästen bekommen, sehr gut.“

Wegen Heizung keine Kreismeisterschaft

Dass die Schwimmkurse im örtlichen Freibad aufrechterhalten werden sollen, daran zweifelt indes niemand. „Kinder müssen schwimmen lernen“, stellt der Bademeister klar. Und auch Kiefersauer unterstreicht dessen Bedeutung und betont, wie wichtig die Arbeit von Ehrenamtlichen sei. Dass man die Kreismeisterschaft 2017 nicht genehmigt habe, lag daran, dass man die vorgeschriebene Wassertemperatur von 24 Grad nicht garantieren konnte. „Es war das erste Jahr mit unserer neuen Heizung“, erklärt Baumgartner. Der Verein hatte in der Absage jedoch auch noch Klagen über Umsatzeinbußen vernommen, wenn man das Bad einen Tag lang schließen müsste. „Freilich bedeutet das für uns Umsatzeinbußen“, sagt Kiefersauer. „Aber natürlich stellen wir das Bad zur Verfügung, wenn wir den Termin rechtzeitig auch an die Badegäste kommunizieren können.“

Lesen Sie auch: Gutachten: Sicherheit im Bad Benediktbeuern ist gewährleistet

In dem Bad arbeiten derzeit ein Fachangestellter, zwei Rettungsschwimmer und drei Aushilfen, die mindestens über das Silberne Rettungsabzeichen verfügen. Als die Gemeinde vor einiger Zeit Aushilfen suchte, nahm sie nicht Kontakt mit dem Verein auf. „Wir dachten, die Ehrenamtlichen sind schon an ihrer Belastungsgrenze“, sagt Kiefersauer heute dazu. Im Verein wiederum war man damals enttäuscht. „Das wäre doch mal ein Weg gewesen, wieder ein Vertrauen mit uns aufzubauen“, sagt Kösterke. „Alle unsere Trainer haben das Silberne Rettungsabzeichen, und früher haben wir ja auch im Freibad Dienst getan.“

Spätestens seit der gescheiterten Mediation 2017 sind die Gräben zwischen Verein, Gemeinde und Bademeister so tief, dass eine Zusammenarbeit praktisch nicht mehr möglich ist – das sagen beide Seiten offen. Der Vorstand tritt also jetzt zurück, und die Gemeinde verspricht, dem neuen Team unterstützend zur Seite zu stehen. Der geplante Schwimmkurs für Kindergartenkinder soll 2019 stattfinden – „wenn ihn der Verein durchführen kann, wäre das sehr schön, ansonsten versuchen wir, einen externen Trainer zu bekommen“, sagt Kiefersauer. Die Kosten für den Kurs will übrigens die Gemeinde tragen.

Am 18. September wollen sich alle Beteiligten inklusive einiger Eltern erneut zum Gespräch treffen, um die Lage zu erörtern. Doch beim Rücktritt der Vorstandschaft bleibt es, stellt Kösterke klar.

Versammlung der Schwimmabteilung

Die Versammlung der Schwimmabteilung mit außerordentlichen Neuwahlen findet am Donnerstag, 27. September, um 19 Uhr im Benediktbeurer Gasthof Friedenseiche statt.