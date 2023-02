Ärger über viel Hundekot im Loisach-Kochelsee-Moor

Von: Christiane Mühlbauer

Teilen

Immer wieder werfen Hundebesitzer den Beutel mit Kot ins Moor. Das Bild entstand zwischen Pessenbach und Ort. privat Hundesitter sind mit bis zu acht Tieren unterwegs Angesprochene reagieren oft aggressiv © Privat

Die Bürgermeister im Loisachtal bekommen häufig Beschwerden über Hundekot im Moor. Wunsch nach einer Ranger-Tätigkeit wird laut.

Kochel am See/Bichl/Benediktbeuern – Das Loisach-Kochelsee-Moor ist ein beliebtes Naherholungsgebiet. Das hat jedoch auch seine Schattenseiten. Herumliegender Hundekot, oft im Beutel, ärgert viele Besucher. In den Rathäusern gibt es regelmäßig Beschwerden darüber. „Das ist ein großes Thema“, sagt Bichls Bürgermeister Benedikt Pössenbacher. Zwar gebe es viele Hundebesitzer, die sich vorbildlich verhalten und den Kot in Beuteln aufnehmen und in die entsprechenden Behältnisse werfen würden. „Aber es gibt eben auch einige ,schwarze Schafe‘, die das nicht tun“, sagt Pössenbacher und weiß: „Über sie ärgern sich auch die anderen Hundebesitzer.“

Auf Bichler Flur gibt es rund zehn Hundeklos. „Sie werden gut angenommen“, sagt Pössenbacher. Es gebe aber leider auch Hundebesitzer, die die Beutel in die Wiese schmeißen oder an die Bänke legen würden. „Beim Ausmähen ist das sehr ekelhaft für unsere Bauhofmitarbeiter.“

Hundesitter sind mit bis zu acht Tieren unterwegs

Bichl habe viele Besucher, „weil wir gute Parkplätze an der B 472 haben“, sagt der Bürgermeister. Aber an die Regeln im Moos, auch zum Schutz der Wiesenbrüter, würden sich viele nicht halten. „Es gibt ja leider keine Überwachung.“ Selbst Jäger würden „blöde Antworten erhalten“, wenn sie Hundebesitzer auf ihr Verhalten ansprechen würden. Pössenbacher würde deshalb Ranger, wie es sie am Walchensee und an der Isar schon gibt, begrüßen.

Sowohl in Bichl als auch in Benediktbeuern und Kochel werden die Hundetoiletten von Bauhof-Mitarbeitern je nach Jahreszeit und Wetter ein- bis zweimal in der Woche geleert. Alle drei Bürgermeister berichten von Hundesittern, die teilweise mit bis zu acht Tieren Gassi gingen. Toni Ortlieb aus Benediktbeuern sieht die „Verdichtung“ in Sachen Hunde-Hinterlassenschaften auch in dem Zusammenhang, dass Hunde zu Hause immer weniger Auslauf hätten – weil die Menschen heutzutage auf engerem Raum zusammenlebten. „Der Erholungsdruck im Moos ist massiv“, sagt Ortlieb. „Natürlich ist die Gegend schön, aber wir müssen sie auch erhalten.“ Im Werdenfelser Land gab es eine Plakat-Aktion von Landwirten, die auf die Gefahr von Hundekot für Rinder hinwiesen. „Aber nur ein Plakat hinzustellen, das nützt nichts.“ Spreche man die uneinsichtigen Hundebesitzer an, erlebe man nicht selten Aggressivität. Zur Verbesserung der Situation im Moos würde auch Ortlieb Ranger begrüßen. „Man muss konsequent sein, um das zu ahnden.“

Angesprochene reagieren oft aggressiv

Ähnlich äußert sich auch Kochels Bürgermeister Thomas Holz. Eine volle Ranger-Stelle ist seiner Ansicht nach „wohl überzogen, aber punktuelle Streifen von Rangern insbesondere zur Aufklärung wären sicherlich begrüßenswert“, meint er. Zwar habe sich in Kochel in Vergleich zu früheren Jahren die Situation etwas verbessert, aber auch dort gingen im Rathaus immer wieder Beschwerden von Bürgern ein. „Eine Sensibilisierung von Hundebesitzern ist leider immer wieder erforderlich“, sagt Holz.

Kochel verfüge über ein gutes Netz von Hundeklos an den beliebtesten Gassigeh-Routen, sagt Holz. An anderen Stellen könne man mit den Stationen nachjustieren. „Aber wir können auch nicht an jeder Ecke eine aufstellen. Wenn man den Beutel ein Stück bis zur nächsten Station tragen muss, dann ist das schon zumutbar.“

Das denkt auch Stefan Jocher aus Schlehdorf. Auch dort gibt es immer wieder Ärger über solche Hundebesitzer. Ob Ranger etwas bringen? Jocher ist skeptisch. „Die können ja auch nicht überall sein“, meint er. Im Kern gehe es darum, die „schwarzen Schafe“ unter den Hundebesitzern zu sensibilisieren.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.