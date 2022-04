Alles Gold, was glänzt: Mittelalterliche Buchmalerei im Kloster Benediktbeuern

Von: Christiane Mühlbauer

„Samuel spricht mit Gott“ heißt diese Darstellung aus dem Visconti-Stundenbuch, die Buchmaler Klaus Köhler aus Bichl leicht vergrößert wiedergegeben hat. Den außergewöhnlichen Rahmen hat er bei einem Privatsammler erstanden. © Krinner

Klaus Köhler hat sich ganz der mittelalterlichen Buchmalerei verschrieben. Seines Wissens ist er der einzige in Deutschland, der diese Technik beherrscht. Seine jüngsten Werke sind derzeit im Kloster Benediktbeuern zu sehen.

Benediktbeuern/Bichl – Die Buchmalerei ist eine Kunst, die im Mittelalter ihre Blütezeit erlebte. Was vor rund 500 Jahren entstand, hat es in dieser Form, Pracht und Vollendung nie wieder gegeben. Auch heute noch scharen sich die Besucher, wenn Originale oder originalgetreue Nachbildungen (Faksimile) ausgestellt werden – es ist nicht oft der Fall. Wer sich für diese Kunst interessiert, für den lohnt sich derzeit ein Besuch im Kreuzgang des Klosters Benediktbeuern. Klaus Köhler, vermutlich der einzige mittelalterliche Buchmaler Deutschlands, zeigt dort 120 seiner Werke, darunter zahlreiche neue.

Originale Nachbildungen

Gibt es einen perfekten Raum für diese Kunst, dann ist es natürlich ein Kloster. Wie Perlen an einer Kette hängen sie da: Buchmalereien aus der Ottheinrich-Bibel (1425/30), aus dem Gebetbuch des Herzogs Albrecht V. (um 1430), aus der Wenzelsbibel (um 1400), dem Stephan Lochner-Gebetbuch (1451) und dem Visconti-Stundenbuch (entstanden zwischen 1388 und 1428). Köhler hat sie teilweise in originaler Größe, teilweise aber auch vergrößert nachgebildet. „Das Stephan Lochner-Gebetbuch ist sehr klein“, sagt der Bichler. „Man kann die Darstellung viel besser betrachten, wenn sie größer ist.“

Meisterwerke der Buchmalerei

Stundenbücher waren private Gebetbücher, die hochgestellte Persönlichkeiten besaßen. Sie waren ein Statussymbol, gefertigt von damals berühmten Künstlern. „Das Stundenbuch von Jean de Berry hatte den Gegenwert eines Herzogtums“, weiß Köhler. Es zählt heute zu den größten Meisterwerken der Buchmalerei und befindet sich in einem Museum in Frankreich. Die Ottheinrich-Bibel, ebenfalls eine der kostbarsten Bilderhandschriften der Welt, befindet sich im Besitz der Bayerischen Staatsbibliothek in München.

Technik autodidaktisch gelernt

Die Ottheinrich-Bibel gehört zu Köhlers Lieblingen. Wenn er sich die Vorlagen aussucht, sitzt er aber nicht in München, sondern vor Kunstbüchern, die sich mit den Handschriften beschäftigen. Köhler (67), der bis zu seiner Pensionierung als Regierungsrat im Tölzer Landratsamt arbeitete, beschäftigt sich schon seit fast 40 Jahren mit der Kunst der mittelalterlichen Buchmalerei. Das Nachbilden hat er sich autodidaktisch beigebracht, lange Zeit den Aufbau der Bilder studiert und sich mit den Farben auseinandergesetzt. In akribischer Kleinarbeit lernte er das Vergolden und Versilbern. „Mein Ziel ist es, die prunkvollen und aufwändigen Vorlagen so schöpferisch wie möglich nachzugestalten.“

Diese Technik hat er perfektioniert. Wer die Bilder betrachtet, hat das Gefühl, er stünde vor dem Original. Höchstens einen Heiligenschein habe er hier und da noch vergoldet, sagt Köhler fast entschuldigend vor einem der Werke. Ansonsten entspricht alles der Vorlage – meistens aber eben nur ein bisschen größer.

Bei der Vernissage waren zu den Künstlern Rudi Schmid (2.v. li.) und Klaus Köhler (3. v. li.) auch Anni Kommander (3. v. re., Witwe von Dieter Kommander) sowie Benediktbeuerns Bürgermeister Toni Ortlieb (li.), der Landtagsabgeordnete Martin Bachhuber (2. v. re.) und Altbürgermeister Georg Rauchenberger (re.) gekommen. © privat

Papier heißt „Elefantenhaut“

Bis zu 50 Stunden sitzt der Bichler vor einem großen Bild. Das Papier, auf dem er malt, heißt Elefantenhaut – so mancher Besucher zuckt bei der Erklärung erst mal zusammen, aber tierischen Ursprungs ist es natürlich nicht. „Es ist fest, leicht marmoriert und saugt die Acryl-Farbe nicht so stark auf wie gewöhnliches Papier“, sagt der Künstler. Apropos Farbe: Für das damals kostbare Purpur muss Köhler heute nur kurz den Pinsel eintauchen. Im Mittelalter mussten die Künstler Purpurschnecken schlachten, um an deren Drüse zu kommen, mit der die Farbe hergestellt wurde. „Zehntausend Schnecken ergaben ein Gramm“, sagt Köhler.

Viele Besucher halten die Bilder erst für Nachdrucke

Nicht selten kommt es vor, dass Ausstellungsbesucher Köhlers Malerei erst mal für einen Nachdruck halten. Spätestens, wenn der Bichler seine Technik erklärt, ist der Bann gebrochen. Seine Werke hat er in den vergangenen Jahrzehnten unter anderem nach China, Frankreich, Russland und in die USA verkauft.

In Benediktbeuern zeigt er jetzt unter anderem neue Namensbilder von Heiligen, etwa die Leonhard-Darstellung aus dem Stephan Lochner-Gebetbuch. Am Schwierigsten, sagt Köhler, empfinde er nicht die figürlichen Darstellungen oder die floralen Ornamente, sondern die mittelalterliche Schrift, die er mit Tuschefeder ganz zum Schluss aufträgt. „Ein falscher Tropfen, und es ist vorbei.“

Gemeinschaftsausstellung mit Werken von Rudi Schmid und Dieter Kommander

Wie in den vergangenen Jahren auch, hat sich Köhler für seine Ausstellung im Kreuzgang wieder Gastkünstler eingeladen: Neben der mittelalterlichen Buchmalerei sieht man rund 80 neue Landschaftsmotive von Rudi Schmid: Die Benediktenwand, das Moos oder den Kochelsee – um nur einige zu nennen – hat Schmid in vielen Lichtstimmungen festgehalten. Abgerundet wird die Schau mit Werken des 1999 in Benediktbeuern verstorbenen bekannten Kunstmalers Dieter Kommander.

Die Ausstellung ist bis Sonntag, 1. Mai, im Kreuzgang des Klosters Benediktbeuern zu sehen, und zwar täglich von 9 bis 18 Uhr (auch an Ostern). Der Eintritt ist frei.

