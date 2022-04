Alpenwarmbad: Ohne neues Personal gibt‘s nicht an allen Tagen Badespaß

Von: Franziska Seliger

Im Alpenwarmbad in Benediktbeuern fehlen noch Mitarbeiter für die Badeaufsicht. © Tourist-Info

Um das Alpenwarmbad ging es in der Benediktbeurer Gemeinderatssitzung. Die Personalsuche bereitet der Kommune Probleme.

Benediktbeuern – Das Alpenwarmbad in Benediktbeuern startet voraussichtlich am Samstag, 7. Mai, in die Freibadsaison. Das teilte Bürgermeister Anton Ortlieb in der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend mit.

„Das Schwimmbad darf ganz normal öffnen“, so Ortlieb. Corona-Auflagen gebe es derzeit keine, informierte der Bürgermeister auf Nachfrage von Stefan Geiger. Alle Baumaßnahmen der vergangenen Wochen auf der Anlage seien abgeschlossen. Beispielsweise wurden das Klettergerüst sowie der Kinderspielplatz saniert.

Unter anderem fehlen Mitarbeiter für die Badeaufsicht

Ein Problem scheint es indes zu geben: Wie Ortlieb informierte, suche die Gemeinde derzeit noch Mitarbeiter für das Freibad, unter anderem für die Badeaufsicht. Doch diese zu finden, sei derzeit für viele Bäder im Umland schwierig, so Ortlieb. Das Wellenfreibad in Peiting etwa werde wegen Personalmangels heuer gar nicht aufsperren, nannte er ein Beispiel. Als Grund für den Personalengpass nannte Ortlieb die Corona-Pandemie. Wegen der Einschränkungen beim Betrieb von Freizeitanlagen hätten sich viele Mitarbeiter von Frei- oder Hallenbädern beruflich „umorientiert“.

Findet sich niemand, bleibt das Bad an manchen Tagen geschlossen

Sollte die Gemeinde nicht genug geeignetes Personal finden, trete „Plan B“ in Kraft, so Ortlieb. Das hieße aber, das Freibad an gewissen Tagen geschlossen zu lassen – aus Sicherheitsgründen zum Schutz der Badegäste. Denn: „Riskieren brauchen wir nichts.“

