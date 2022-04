Saisonkarten fürs Alpenwarmbad in Benediktbeuern ab Montag erhältlich

Von: Stefanie Wegele

Teilen

So wird es schon bald wieder im Alpenwarmbad in Benediktbeuern aussehen. © Tourist-Info

Voraussichtlich ab 7. Mai nimmt das beliebte Alpenwarmbad in Benediktbeuern wieder den Betrieb auf. Das Team sucht Verstärkung, unter anderem eine Kassenkraft und Rettungsschwimmer.

Benediktbeuern – Noch ist es zwar etwas kühl draußen – doch schon bald werden die Temperaturen klettern und kleine und große Besucher in die Freibäder locken. Voraussichtlich am Samstag, 7. Mai, startet das Alpenwarmbad Benediktbeuern in die neue Badesaison – kurzfristige witterungsbedingte Änderungen sind laut Mitteilung der Tourist-Info Benediktbeuern vorbehalten. Der Vorverkauf für die Saisonkarten beginnt bereits am kommenden Montag, 25. April, in der Tourist-Information, Telefon 0 88 57/ 248, montags bis donnerstags von 8 bis 12.30 Uhr und 13.30 bis 16.30 Uhr sowie freitags von 8 bis 12.30 Uhr. Das Bestellformular kann bereits vorab auf der Internetseite unter www.alpenwarmbad.de ausgedruckt werden. Zusätzlich ist laut Mitteilung ein aktuelles Lichtbild mitzubringen. Die Karten können nach etwa zwei bis drei Tagen in der Tourist-Info oder ab der Öffnung des Bades dort abgeholt werden.

Das sind die Preise

Die Öffnungszeiten sind dann täglich von 10 bis 19 Uhr. In diesem Jahr gibt es wieder Saisonkarten zum Preis von 60 Euro für Kinder ab dem 5. Geburtstag bis einschließlich 15 Jahre. Die Saisonkarten für Erwachsene kosten 130 Euro. Statt der bisherigen Punktekarten gibt es ab dieser Saison Geldwertkarten. Diese kosten 45 Euro, sie haben einen Wert von 50 Euro und sind nur im Bad erhältlich. Punktekarten, die sich noch im Umlauf befinden, können 2022 noch eingelöst werden. Danach verlieren sie ihre Gültigkeit. Die gesamte Preistabelle sowie weitere Informationen sind unter www.alpenwarmbad.de abrufbar.

Neue Mitarbeiter gesucht

Darüber hinaus sucht das Team des Alpenwarmbads laut Tourist-Info für die bevorstehende Saison noch Verstärkung. Konkret werden eine Kassenkraft und ein Fachangestellter oder eine -angestellte für Bäderbetriebe beziehungsweise ein Rettungsschwimmer oder -schwimmerin benötigt. Weitere Details sind unter www.benediktbeuern.de/stellenangebote zu finden.

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.