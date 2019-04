Als das Benediktbeurer Kloster noch  ein Zuchthaus war

Das Kloster Benediktbeuern hat eine lange und wechselvolle Geschichte.

Benediktbeuern – Mit der Säkularisation von 1803 ging das geistliche Benediktiner-Zentrum zuerst in weltlich-privaten Besitz und 1819 in Staatsbesitz über. Bis 1930 schließlich der Salesianer-Orden die Klosteranlage erwarb und neu mit geistlichem Leben erfüllte, wurden die Gebäude für vielerlei Zwecke genutzt: So waren darin zeitweise unter anderem eine Kaserne, ein Militärfohlenhof, ein Invalidenheim und sogar ein Zuchthaus untergebracht. Letzteres war von 1913 bis 1929 „in Betrieb“.

Wie es dazu kam? Dieser Frage ist Georg Rauchenberger nachgegangen. Der Altbürgermeister und neuer Vorsitzende des Benediktbeurer Förderkreises für Brauchtum und Kultur hat sich mit dem Thema beschäftigt – ebenso wie das vor eineinhalb Jahren verstorbene Förderkreis-Mitglied Hans Butenfocke. Butenfocke hatte bereits 2012 historische Fotos aus der Benediktbeurer Zuchthaus-Ära zusammengestellt und zu einem Film arrangiert, den er selbst mit erläuternden Texten besprach und abschnittweise treffend mit dem bekannten „Zuchthaus-Lied“ vom Kraudn-Sepp unterlegte. Gezeigt wurde dieser Streifen jetzt von Sohn Stefan Butenfocke bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung des Brauchtums- und Kulturvereins im Gasthof Friedenseiche.

Außenstelle des Straubinger Gefängnisses

Wie kam es nun, dass in Benediktbeuern ein Zuchthaus eingerichtet wurde? Genauere Informationen darüber hatten Butenfocke sen. und Rauchenberger in der 2001 angefertigten Festschrift zum 100-jährigen Bestehen der Justizvollzugsanstalt Straubing und in deren Archiv gefunden. Denn Benediktbeuern war sozusagen eine Außenstelle von Straubing. Der Anstoß zur Umsiedelung von Gefangenen aus Straubing nach Benediktbeuern kam vom königlichen Kriegsministerium: Es suchte Arbeitskräfte, um im hiesigen Remontedepot, also der Aufzuchtstation für Militärpferde, ein 160 Hektar umfassendes Moor kultivieren zu können. Für eine entsprechende Unterbringung und Versorgung der Sträflinge wurden die Arkaden im Südflügel zugemauert und mit vergitterten Fenstern ausgestattet. Weitere Räumlichkeiten brauchte man natürlich für die Aufseher, die ihren Dienst in Begleitung scharfer Wachhunde versahen. Für letztere wurden – wie auf einem Foto zu sehen war – hinter dem Westflügel des Klosters eine Reihe von Zwingern aufgestellt.

Die Bilder vermittelten reelle Eindrücke vom Alltag der Benediktbeurer Häftlinge bei den Arbeiten im Moor oder auf den Almen, beim Wegebau oder bei der Ernte, wofür sie laut Unterlagen an die Bauern „vermietet“ wurden. Die Aufseher waren meist hoch zu Ross unterwegs. Andere Aufnahmen warfen einen Blick in den Schlafsaal, auf die Mittagsverköstigung oder auch auf das Antreten zum sonntäglichen Kirchgang.

Insgesamt sind laut Rauchenberger bis zu 80 Gefangene und 12 Beamte „in der Loisachtaler Zweiganstalt untergebracht gewesen“. Der organisatorische und finanzielle Aufwand dafür war groß. Mit der Bezahlung der Arbeitsdienste schien es die zuständige Landesanstalt für Moorwirtschaft aber nicht so genau zu nehmen: Den Aufzeichnungen ist zu entnehmen, dass Straubing 1928 mehrmals die ausstehenden Schulden in Höhe von rund 18 000 Reichsmark anmahnte. Eine abträgliche Situation, die dazu beitrug, dass die Zuchthaus-Außenstelle Benediktbeuern mit Einverständnis des Ministeriums zum 1. April 1929 – also vor genau 90 Jahren – wieder aufgelöst wurde. ROSI BAUER

