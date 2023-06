„Als ob man ein Auto auf den Berg trägt“: So kommt das neue Kreuz auf die Benediktenwand

Von: Patrick Staar

Historische Vorbilder: Nur mit Muskelkraft stellten die Benediktbeurer 1958 das Gipfelkreuz auf. © Archiv Feuerwehr

Eine Mammutaufgabe liegt vor den Benediktbeurern: Unter Leitung der Bergwacht und der Feuerwehr wollen 140 Helfer im Juli ein neues, 1,4 Tonnen schweres Gipfelkreuz auf die Benediktenwand tragen – und das ohne den Einsatz von technischen Hilfsmitteln.

Benediktbeuern – „Das ist ungefähr so, als ob man ein zehn Meter langes Mittelklasse-Auto 700 Höhenmeter hochträgt“, beschrieb Projekt-Koordinator Lorenz Kellner die Aktion recht anschaulich im Rahmen eines Pressegesprächs im Rathaus. Bereits 1877 war erstmals ein Kreuz auf der 1800 Meter hohen Benediktenwand aufgestellt worden.

Grund dafür war ein Gelöbnis der Holzknechte. Seither musste es viermal ausgetauscht werden – mal, weil der Blitz eingeschlagen hatte, mal aus Altersschwäche. Das vorerst Letzte hielt erstaunlich lange durch – rund 65 Jahre. Dies war laut Kellner ein Grund dafür, dass das neue Kreuz quasi identisch aussieht: Es wird wieder 9,60 Meter hoch und 4,80 Meter breit sein. Und es besteht wieder aus Lärchenholz, das sehr witterungsbeständig ist und zugleich viel weniger wiegt als das ebenfalls sehr stabile Eichenholz. „Unsere Vorgänger haben sich da viele Gedanken gemacht“, erläutert Kellner. „Man muss das Rad nicht immer neu erfinden.“

Das alte Kreuz wurde in 35 Kilo schwere Stücke zerteilt

Die Schäden am jüngsten Gipfelkreuz seien schon vor einigen Jahren entdeckt worden, im vergangenen Jahr wurde es dann abgebaut. Schon allein dies war keine leichte Aufgabe. Es wurde in 70 Zentimeter lange und 35 Kilo schwere Stücke zerteilt, die mit Kraxen ins Tal getragen wurden. „Das hat zum Respekt vor der Aktion beigetragen“, sagt Pressesprecher Richard Hausmann. „Dabei war die Richtung einfacher.“ Aus den Überresten des Gipfelkreuzes werden kleine Kreuze gebaut, die in den Verkauf gehen.

Stellten das Benediktenwandkreuz-Projekt vor: (v. li.) Richard Hausmann (Pressesprecher Bergwacht), Bürgermeister Anton Ortlieb, Manuel Guglhör (Bergwacht), Lorenz Kellner (Koordinator) und Sebastian Rieger (Feuerwehr). © Patrick Staar

Die Vorbereitungen für den Aufbau des neuen Kreuzes laufen seit langer Zeit. Bereits am 22. Dezember 2022 wurden drei Bäume umgeschnitten. „Stämme in dieser Dimension sind nicht leicht zu finden“, erläutert Kellner. Einer der Stämme habe sich bei genauerer Untersuchung als „komplett schlecht“ erwiesen: „Da sind wir alle erschrocken.“

Hauptstamm wiegt rund 600 Kilo

Im nächsten Schritt musste dann eine ausreichend große Anzahl an Helfern zusammengetrommelt werden. Die Bergwacht und die Feuerwehr wandten sich an die örtlichen Vereine. Insgesamt meldeten sich 140 Benediktbeurer, die sich körperlich dazu in der Lage fühlen, das Gipfelkreuz nur mithilfe von Querriegeln den Berg hochzutragen. Sebastian Rieger geht davon aus, dass alleine der Hauptstamm rund 600 Kilo wiegt. Hinzu kommen der zweite Stamm und die historischen Metallbeschläge. Diese befinden sich noch immer in gutem Zustand und wurden wieder aufbereitet. All dies ergibt wohl ein Gesamtgewicht von 1,4 Tonnen.

Mitmachen ist Ehrensache

„Man könnte jetzt sagen, dass man das Gipfelkreuz einfach mit einem Hubschrauber hochbringen könnte“, räumt Kellner ein. Doch dies würde seiner Ansicht nach dem Sinn des Projekts widersprechen: „Das soll eine Gemeinschaftsaktion sein, wie das Maibaumaufstellen.“ Oder wie es Bergwacht-Bereitschaftsleiter Manuel Guglhör beschreibt: „Wir machen das mit gemeinschaftlicher Dorf-Power.“

Genauer Aufstelltermin bleibt geheim

Den genauen Aufstelltermin wollen die Organisatoren aus Sicherheitsgründen nicht verraten. Zum einen sei das Wetter ein Unsicherheitsfaktor, zum anderen wollen die Beteiligten möglichst wenige Zuschauer anlocken: „Die Wege sind nicht allzu breit, und es ist ein Riesentross an Leuten unterwegs. Zuschauer würden die Aktion behindern – und im Gipfelbereich würde es sogar gefährlich.“

Spenden gesucht

Die Beteiligten sind nun auf der Suche nach Spendern, das Projekt ist schließlich nicht so ganz billig. Mehrere hundert Euro kostete alleine das Material, mit dem die Anbaupunkte für das Abspannseil installiert wurden – sie bestehen aus hochwertigem, rostfreien Stahl. Darüber hinaus benötigen 140 Helfer eine ganze Menge Getränke und Verpflegung. Die Gemeinde hat deshalb über die Gemeindestiftung ein Spendenkonto eingerichtet, teilt Bürgermeister Toni Ortlieb mit.

Spendenkonto: Die Gemeindestiftung Benediktbeuern sammelt Spendengelder unter folgender Bankverbindung: Stiftung der Gemeinde Benediktbeuern, Sparkasse Tölzer Land, IBAN DE69 7005 4306 0011 1111 76, Verwendungszweck: Benediktenwandkreuz.

