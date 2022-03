Amerikaner (28) an der Benediktenwand tödlich verunglückt

Von: Christiane Mühlbauer

Bergwacht und Polizei sind an der Benediktenwand im Einsatz. © Archivfoto

Zur Stunde läuft an der Benediktenwand die Bergung eines tödlich verunglückten Amerikaners. Der 28-Jährige war am Samstag beim Klettern abgestürzt.

Benediktbeuern - An der Benediktenwand ist am Samstag ein Kletterer tödlich verunglückt. Das berichtet die Tölzer Polizei. Zur Stunde läuft die Bergung.

Laut Polizei handelt es sich um einen 28 Jahre alten US-Amerikaner mit Wohnsitz in Nürnberg. Der Mann wollte am Samstag alleine durch die winterliche, gut 400 Meter hohe Nordwand der Benediktenwand klettern. Weil er sich jedoch nicht mehr meldete, verständigte seine Lebensgefährtin am Abend die Polizei.

An der Suche beteiligten sich sechs Mitglieder der Bergwacht sowie mehrere Polizeibeamte. Der Polizeihubschrauber Edelweiß 2 war mit einer Wärmebildkamera im Einsatz. Zudem wurde der Notarzt mit dem Rettungshubschrauber Christoph München angefordert.

Gegen 1:50 Uhr konnte die abgestürzte Person leblos am Wandfuß aufgefunden werden, berichtet die Polizei. Vom ebenfalls alarmierten Bergwachtnotarzt konnte vor Ort nur noch der Tod festgestellt werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand liegen keinerlei Anzeichen für Fremdverschulden vor, die alpine Einsatzgruppe der Polizei geht von einem alleinbeteiligten Unfallhergang aus. Ein Bergführer der Alpinen Einsatzgruppe des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd übernahm noch vor Ort unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang.

Um kein Risiko für die Einsatzkräfte einzugehen, wurde mit der Bergung des Toten erst bei Tagesanbruch begonnen.

