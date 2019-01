Ammergebirge-Fotos:  Unberührt, urwüchsig, unverfälscht

Im Kloster Benediktbeuern läuft derzeit eine Ausstellung mit Fotos des Ammergebirges des Foto-Künstlers Andreas Struck.

Benediktbeuern – Wie lange dauert es gemeinhin, wenn wir eine Naturaufnahme schießen beim Wandern oder Spazierengehen? Schnell wird der Ausschnitt bestimmt und auf den Auslöser gedrückt. Vielleicht eine Minute? Andreas Struck braucht für seine Naturbilder zwei bis drei Tage. Er fährt von München in die Berge mit Bahn oder Fahrrad, oder er geht zu Fuß. Ein Auto benutzt er aus ökologischen Gründen nicht. Und dann wandert er hinauf, mit bis zu 25 Kilo Gepäck, bei Regen und Wind, Sonne oder Schnee.

Weil es das schönste Licht und die eindrucksvollsten Stimmungen im letzten oder im ersten Tageslicht gibt, übernachtet er auch droben, je nach Jahreszeit nur im Schlafsack oder im kleinen Zelt. „Manchmal, vor allem wenn ich einen nassen, kalten Tag erwischt habe und dann im Zelt liege, frage ich mich schon, warum ich mir das antue.“ Doch wenn dann am Morgen die Sonne aufgeht und er genau die Stimmung einfangen kann, um die es ihm geht, weiß er wieder, warum.

Knapp 20 dieser so aufwendig entstandenen Naturbilder sind in einer Ausstellung im ZUK des Klosters Benediktbeuern zu sehen. Zur Vernissage am Freitagnachmittag sind trotz widriger Wetterverhältnisse ein gutes Dutzend Besucher gekommen. ZUK-Mitarbeiter Martin Blösl freut sich, dass Struck nach seinen Bildern der Alpenflüsse 2017 nun erneut im Kloster ausstellt. „Seit seinem 14. Lebensjahr ist Andreas Struck mit der Kamera unterwegs, um die Natur einzufangen“, erklärt Blösl. „Sein Antrieb war und ist, auf das Schützenswerte in der Natur aufmerksam zu machen.“ Da „großartige Landschaften“ gleich vor der Haustür liegen, sollte man erst einmal diese entdecken und „als Geschenk wahrnehmen“, statt Fernreisen zu unternehmen.

Damit spricht Blösl dem Fotografen aus der Seele. Als Kind ging der bei Füssen aufgewachsene Allgäuer mit dem Vater in die Berge. „Bei ihm habe ich auch das Fotografieren gelernt“, erzählt Struck. Doch beruflich schlug er zunächst einen anderen Weg ein, studierte Biologie und arbeitete in der Industrie. 2011 legte er den Schalter um und gründete eine Firma: „navama – technology for nature“. Seitdem widmet er sich ganz dem Naturschutz und der Vermittlung der Naturwahrnehmung.

Obwohl er im gesamten Alpenraum mit der Kamera unterwegs war, hat er für Benediktbeuern ausschließlich Bilder aus den Ammergauer Alpen ausgewählt. Beim ersten Rundgang kaum zu glauben, denn einige der Aufnahmen würde man spontan eher in weit entfernten Regionen verorten. Etwa der Frieder-Gipfel: Er wirkt total unberührt und urwüchsig, wild. „Das Bild könnte auch in einem amerikanischen Nationalpark entstanden sein“, merkt Struck an. Oder der Daniel-Kamm, tief verschneit, aufgenommen bei eben aufgehender Sonne. „Das könnte auch im Himalaya sein“, meint der Fotograf. Doch auch dem Vertrauten kann er Neues abgewinnen: Der Pürschling, eines der beliebtesten Ausflugsziele der Region, bietet im schönsten Abendlicht als Panoramabild ebenfalls einen ungewohnten Anblick.

Aus zwölf Einzelaufnahmen werden diese Rundumblick-Bilder zusammengesetzt. Es sei ihm wichtig, ein unverfälschtes Bild der Natur wiederzugeben, betont Struck. „Das Einzige, was ich retuschiere, ist der Schatten des Stativs.“ Und um bei Sonnenlicht den eigenen Schatten zu vermeiden, wirft sich der Fotograf platt auf die Erde, sobald er den Auslöser betätigt hat.

Kuriose Erinnerungen gibt es auch. Etwa zur Hochplatte im Ammergebirge, 2082 Meter hoch, beim ersten Licht nach einer eisigen Nacht. „In München hatte ich versehentlich die Schneeschuhe meiner Tochter statt meiner eingepackt. Das war eine Quälerei. Aber ich wollte dort hoch.“ Genau diese Emphase merkt man Strucks Bildern an.

Die Foto-Ausstellung „Die Ammergauer Alpen im schönsten Licht“ von Andreas Struck ist noch bis zum 24. Februar im Zentrum für Umwelt und Kultur im Kloster Benediktbeuern zu sehen. Der Eintritt ist frei.

SABINE NÄHER