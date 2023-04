Ansiedlung an der Benediktenwand: Projekt Steinbock hat begonnen

Von: Andreas Steppan

Teilen

Frisches Blut sollen Steinböcke aus der Schweiz in die Population an der Benediktenwand bringen. © dpa

Nach langer Vorbereitungszeit ist es nun soweit: In der Schweiz sind Wildhüter dabei, Geißen und Böcke für die Benediktenwand einzufangen. Hier sollen sie den Genpool auffrischen.

Benediktbeuern – Zwei Jahre dauerten die Vorbereitungen, viel wissenschaftliche und auch bürokratische Arbeit steckt darin. Nun naht der Tag, an dem an der Benediktenwand voraussichtlich zehn Steinböcke aus der Schweiz angesiedelt werden. Nachdem der Kreisjagdverband wie berichtet am 14. März vom bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten die Genehmigung bekommen hat, hat plangemäß nach Ostern der Einfang der Tiere in der Schweiz begonnen.

Steinböcke für die Benediktenwand sorgen für gesunden und standortgemäßen Wildbestand

„Ich freue mich, dass diese gute Sache jetzt umgesetzt wird“, sagt Wolfgang Morlang, Kreisvorsitzender des Kreisjagdverbands, der für die Umsiedlung mit der Arbeitsgruppe Steinwild der Hegegemeinschaft Isarwinkel, dem Institut für Evolutionsbiologie und Umweltwissenschaften der Universität Zürich sowie dem Landratsamt als untere Jagdbehörde zusammenarbeitet.

„Das Projekt zeigt, dass es uns Jägern nicht nur ums Schießen geht, sondern uns die Hege sehr wichtig ist.“ Die streng geschützten Steinböcke haben das ganze Jahr Schonzeit, dürfen also nicht gejagt werden. Der Kreisjagdverband komme in diesem Fall auf andere Weise der in Paragraf 1 des bayerischen Jagdgesetzes formulierten Aufgabe nach, für einen gesunden und standortgemäßen Wildbestand zu sorgen. Laut Morlang zeigt dieses „schöne Projekt“ die Jäger, wie sie sich selbst verstehen: als Naturschützer.

Erste Steingeißen in der Schweiz eingefangen

Örtliche Wildhüter, begleitet von einem Team der Uni Zürich, haben nun begonnen, im Wallis die gewünschten Tiere einzufangen. Als ersten Zwischenstand habe er vernommen, dass dies bei zwei Steingeißen geglückt sei, so Morlang. Die Bedingungen vor Ort gestalteten sich wegen Schneefällen allerdings tendenziell als eher schwierig. „Obwohl Winter ist, ist das Steinwild immer in Bewegung.“ Morlang selbst erwartet die Ankunft der Tiere von seiner Heimat Lenggries aus.

Eine Genehmigung liegt für das Einfangen von zehn Tieren vor. Ziel ist es, dass es bis zu sieben Geißen und drei Böcke sind. Doch mit letzter Sicherheit planen lässt sich das laut Morlang nicht. Überhaupt sei der gesamte Ablauf stark vom Wetter abhängig. Es bleibe abzuwarten, wie schnell wie viele Tiere tatsächlich eingefangen werden können oder ob es gegebenenfalls noch einen zweiten Anlauf brauche. Termindruck herrscht nicht. „Die Genehmigung gilt bis 31. Mai, es ist also zwei Monate für die Umsetzung Zeit“, sagt Morlang.

Klappt alles, dann geht es mit den nächsten Schritten zügig: tierärztliche Untersuchungen, Markierung der Tiere mit Ohrmarken, Ausfuhr- und Einfuhrformalitäten beim Zoll. In einigen Tagen könnten die Tiere im Isarwinkel ankommen und dann unmittelbar auf die Benediktenwand gebracht und ausgelassen werden.

Steinböcke sollen sich an Benediktenwand in Ruhe akklimatisieren

Wann genau und wo das passiert, geben die Initiatoren vorab nicht öffentlich bekannt: Einen Rummel von Schaulustigen möchte man vermeiden. „Die Tiere sollen sich in Ruhe akklimatisieren“, sagt Morlang. In den ersten Wochen werde es ein enges Monitoring der Neuankömmlinge geben. „Wo stehen sie, wie verhalten sie sich, wie treten sie in Kontakt zur bestehenden Population?“ All das wird laut Morlang genau beobachtet und dokumentiert.

Ein reger Austausch zwischen alteingesessenem und neu hinzugekommenem Steinwild ist explizit erwünscht. Denn dass das Schweizer Steinwild den Genpool an der Benediktenwand auffrischt, ist der Sinn des Ganzen.

Aktuell leben 80 bis 100 Steinböcke an der Benediktenwand

Laut Untersuchungen von Iris Biebach von der Uni Zürich ist die Inzucht-Quote der isolierten Kolonie an der Benediktenwand zu hoch. Sie besteht aus 80 bis 100 Tieren, die alle von denselben wenigen Individuen abstammen: einem einst aus dem Bächental zugewanderten Bock, dem legendären „Alten“, sowie vier Stück Steinwild, die 1967 aus dem Schweizer Wildgehege St. Gallen hergebracht wurden, und zwei weiteren Tieren, die später dazukamen. Damit die nächsten Steinbock-Generationen gesund und widerstandsfähig bleiben, muss nach Experten-Meinung dringend frisches Blut her.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.