Applaus für den Pandemie-Jahrgang: 38 Bachelor-Absolventen am Campus in Benediktbeuern

Von: Sabine Schörner

Geschafft: 38 Absolventinnen und Absolventen am Campus Benediktbeuern erhielten im Barocksaal des Klosters ihre Bachelorzeugnisse. © Alexandra Hessler

Die Katholische Stiftungshochschule überreichte 38 Absolventen ihr Bachelorzeugnis. Der ältester Student ist 58 Jahre alt.

Benediktbeuern – Ein besonderer Studienjahrgang verlässt den Campus Benediktbeuern: Nach vielen Online-Phasen und pandemiebedingten Herausforderungen erhielten 38 Studierende der Katholischen Stiftungshochschule ihr Bachelorzeugnis. Ihr Notendurchschnitt lag laut Pressemitteilung bei 1,69.

Notendurchscnitt: 1,69

Nach einem Festgottesdienst in der Basilika fand im Barocksaal des Klosters die Zeugnisverleihung statt. Hochschul-Vizepräsident Andreas Schwarz ermunterte alle dazu, aufzustehen, um sich gegenseitig auf die Schultern zu klopfen und sich zu applaudieren. Denn das Studium am Campus Benediktbeuern habe diesen Jahrgang, der mitten in der Pandemie die ersten Semester absolviert hatte, vor eine besondere Herausforderung gestellt. „Bleiben Sie im Wandel“, sagte Schwarz zum Abschluss seiner Festrede und überreichte das Mikrofon an Klaus Drescher, Dozent für Kunstpädagogik.

Drescher steht selbst vor einem Übergang, nämlich vom Berufsleben in den Ruhestand. Er beendete seine Festrede mit einer Aufforderung an die folgende Generation: „Sie stehen jetzt am Beginn Ihrer beruflichen Tätigkeit, ich am Ende. Mein Tipp für Sie: Gehen Sie mit Freude und Engagement ans Werk. Erkämpfen Sie sich Nischen, in denen Sie sich wohlfühlen und verfolgen Sie Ihre Linie konsequent und mit Herz. Dann können Sie wie ich am Ende mit großer Zufriedenheit auf Ihr Berufsleben zurückblicken.“

Benediktbeuern: Zeugnisübergabe im Barocksaal des Klosters

Das hofft auch Daniel Sternadel, dem es als ältestem Studierenden zufiel, die Abschlussrede zu halten. Er möchte sich mit 58 Jahren noch einmal ein neues Berufsfeld nach langjähriger Tätigkeit als Berufssoldat erschließen: „Ich bin mit 55 Jahren in den Vorruhestand gegangen und hätte auch Enten füttern oder Kunstgeschichte studieren können“, sagte er. „Aber ich habe mich für ein Studium der Sozialen Arbeit entschieden, da ich es spannend fand und mir nichts anderes vorstellen konnte, was so absolut sinnstiftend ist.“ Sternadel hielt die Ansprache gemeinsam mit seiner Kommilitonin Sarah Rost. Beide sagten, dass sie sich gut vorbereitet fühlten, um Veränderungen bewirken zu können. Sternadel schloss mit dem Appell: „Bitte sagen Sie nie: ‚Dafür bin ich zu alt‘, und hören Sie nie auf, Neues auszuprobieren.“

32 der 28 Absolventen haben Soziale Arbeit studiert

Das werden die 38 Bachelors nun tun. 32 von ihnen haben Soziale Arbeit studiert, sechs verlassen die Hochschule mit einem Abschluss in Religionspädagogik und kirchlicher Bildungsarbeit. Einige haben schon Arbeitsverträge in der Tasche, manch einer schließt auch noch ein Masterstudium an. Dass das Studium am Campus Benediktbeuern eine gute Balance zwischen Theorie und Praxis bietet, zeigt laut Mitteilung die Bandbreite der Themen der Bachelorarbeiten: „Potenziale und Grenzen der Online-Beratung“, „Wenn Vater oder Mutter inhaftiert ist“ oder „Erlebnispädagogik in der Suchtprävention“.

Zum Abschluss wurde aus dem altehrwürdigen Barocksaal, dessen Entstehung in den Jahren 1670 bis 1675 Klaus Drescher in seinem Festvortrag amüsant aus seiner Perspektive als Kunstpädagoge beschrieben hatte, ein echter „Rock-Saal“. Unter der Leitung von Fabian Gierscher von der Musikpädagogischen Zusatzausbildung spielte die Studierendenband und brachte sowohl Absolventen als auch Professoren in Bewegung.

